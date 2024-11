Trawick International mejora la cobertura médica global con acceso a la atención mundialmente reconocida de Cleveland Clinic

MIAMI, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trawick International, proveedor líder de seguros a nivel mundial, anuncia su trabajo conjunto con Cleveland Clinic, institución de salud de renombre mundial reconocida por su excelencia en especialidades médicas como cardiología y cirugía cardiovascular.

Los asegurados del Plan VIVA de Trawick International, así como los clientes de GlobalMex y clientes de los planes de seguro médico privado internacional del Reino Unido y Europa de Trawick International, tienen ahora acceso al programa Global Patient Services de Cleveland Clinic. Los asegurados disfrutarán de las ventajas de una atención coordinada y adaptada a sus necesidades específicas, incluida la asistencia para coordinar citas, servicios de interpretación y orientación a lo largo de su tratamiento. El equipo de Servicios Globales para Pacientes de Cleveland Clinic se dedica a garantizar a los pacientes internacionales una experiencia perfecta antes, durante y después de su visita.

David Capote, Presidente de Trawick International LATAM, comentó: «Estamos encantados de trabajar junto con Cleveland Clinic y ofrecer este servicio único a nuestros asegurados a través del Plan VIVA. Esto refleja nuestro compromiso de proporcionar acceso a la atención médica de clase mundial, asegurando que nuestros clientes reciban el mejor tratamiento posible en un entorno de salud reconocido a nivel mundial.»

Para obtener más información sobre Trawick International Latin America y Plan VIVA, visite trawicklatam.com.

Acerca de Cleveland Clinic

Cleveland Clinic es un centro médico académico multiespecialidad sin ánimo de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. Situado en Cleveland, Ohio, fue fundado en 1921 por cuatro médicos de renombre con la visión de ofrecer una atención excepcional a los pacientes basada en los principios de cooperación, compasión e innovación. Cleveland Clinic ha logrado numerosos avances médicos, ha ampliado sus instalaciones por todo el mundo y figura sistemáticamente entre los mejores hospitales de Estados Unidos. Para más información, visite clevelandclinic.org. y siga a Cleveland Clinic en su cuenta de X.

Acerca de Trawick International

Durante más de 25 años, Trawick International ha sido un proveedor líder de seguros internacionales, administración y otros servicios de asistencia. La compañía ofrece una gama completa de productos y servicios innovadores para apoyar a la población globalmente móvil de hoy en día. Más información en trawickholdings.com

Media Contact

Melissa Nicholson

Director of Corporate Communications

Trawick International

+1-949-275-7246

Melissa.Nicholson@trawickinternational.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.