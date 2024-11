KFSHRC Memperkenalkan Layanan Patologi Virtual Perintis di Madinah

Mengurangi waktu penyelesaian diagnostik dari satu minggu menjadi hanya satu hari

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) telah meluncurkan Layanan Patologi Virtual yang canggih miliknya di cabang Madinah, yang merevolusionerkan bidang patologi anatomi melalui teknologi digital tingkat lanjut. Layanan ini secara signifikan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan aksesibilitas diagnostik dengan meniadakan kebutuhan untuk pengiriman slide fisik serta mengurangi waktu penyelesaian diagnostik dari satu minggu lebih menjadi hanya satu hari.

Layanan Patologi Virtual memungkinkan analisis digital beresolusi tinggi untuk sampel jaringan, yang mempercepat diagnosis kanker, kondisi peradangan, dan penyebab mikrobiologis dalam jaringan. Dengan memanfaatkan teknologi pencitraan yang canggih, layanan ini memungkinkan para ahli patologi untuk mengevaluasi dan mendiagnosis kasus dari jarak jauh dengan presisi dan efisiensi. Platform Patologi Virtual milik KFSHRC mendukung kolaborasi yang lancar dengan lembaga terkemuka, termasuk Cleveland Clinic, OH, AS, yang memastikan standar diagnostik tertinggi untuk kasus yang langka dan kompleks. Kolaborasi ini memanfaatkan keahlian dari para pemimpin global di bidang patologi, yang memungkinkan pendapat medis kedua dan konsultasi secara real time tanpa penundaan yang berkaitan dengan pengiriman slide yang tradisional. Pendekatan ini meningkatkan akurasi diagnostik dan mempercepat perencanaan pengobatan medis bagi pasien dengan kondisi mendesak dan menantang.

Kemajuan tersebut memperkuat dedikasi KFSHRC pada perawatan yang fokus pada pasien. Pengurangan waktu penyelesaian dan peningkatan presisi diagnostik meminimalkan penundaan, mengurangi kecemasan pasien, dan memastikan dimulainya pengobatan medis secara tepat waktu, yang secara langsung meningkatkan hasil pengobatan dan pengalaman pasien.

Reputasi global KFSHRC sebagai pemimpin yang unggul di bidang pelayanan kesehatan terlihat dari posisinya yang menempati peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika serta peringkat ke-20 secara global di antara Daftar 250 Pusat Medis Akademi Teratas Dunia. KFSHRC juga diakui sebagai merek pelayanan kesehatan paling bernilai di Timur Tengah serta masuk dalam Daftar 250 Rumah Sakit dan Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia versi Newsweek tahun 2025. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.kfshrc.edu.sa atau hubungi Tim Media kami di mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ffe878c-72a2-43a4-8a0d-4d5a638156c2

