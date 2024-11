Lingokids demuestra mejorar el aprendizaje infantil en solo 8 semanas: resultados de un estudio de eficacia

Se observaron incrementos del 6% en lectoescritura, 7% en matemáticas y 10% en habilidades socioemocionales tras usar Lingokids.

LOS ANGELES, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids , la plataforma líder en educación infantil, ha publicado los resultados del estudio “ Aprendizaje infantil con las versiones Basic y Plus de Lingokids ”, realizado en colaboración con la Universidad de California Davis. Este estudio respalda la eficacia de la aplicación para mejorar el aprendizaje académico y socioemocional en niños de 3 a 5 años tras ocho semanas de uso.

El estudio evaluó mediante un reporte inicial los niveles de los niños en lectoescritura, matemáticas y aprendizaje socioemocional. Tras dos meses de uso de Lingokids, los niños experimentaron mejoras significativas en estas áreas, con avances promedios del 7%. Los usuarios de la versión Plus lograron duplicar las mejoras obtenidas por los usuarios de la versión gratuita.

Mejoras notables en habilidades clave: hasta un 9% de incremento en 8 semanas

El estudio reveló que los niños que usaron la versión Plus de Lingokids lograron avances de hasta el 9% en lectoescritura, matemáticas y habilidades socioemocionales, mientras que los usuarios de la versión gratuita mejoraron un 5%. Estos resultados confirman el impacto positivo de las herramientas educativas diseñadas para el aprendizaje temprano.

Preparando a los niños para un futuro bilingüe

La educación preescolar es clave para cimentar habilidades fundamentales. Durante esta etapa crítica, herramientas como Lingokids desempeñan un papel esencial. Según el estudio, los usuarios de la versión Plus lograron hasta tres veces más precisión en el uso del vocabulario en inglés en comparación con los usuarios de la versión básica, fortaleciendo sus habilidades lingüísticas para el futuro.

Impulso temprano al pensamiento matemático

Lingokids aborda este desafío combinando diversión y aprendizaje. El estudio demostró que, en solo ocho semanas, los niños mejoraron un 7% en habilidades matemáticas, mostrando la eficacia de la plataforma para desarrollar el pensamiento lógico desde temprana edad.

Desarrollo socioemocional: una mejora significativa

Las habilidades socioemocionales, esenciales para gestionar emociones y construir relaciones saludables, son fundamentales desde la infancia. Según el estudio, los niños que usaron Lingokids mejoraron estas habilidades en un 10%, cifra que ascendió al 11.4% con la versión Plus. Este avance refuerza la capacidad de la plataforma para promover el desarrollo integral de los niños.

“En Lingokids, nos esforzamos por crear contenido educativo de calidad que combine innovación pedagógica y aprendizaje interactivo. Nuestro objetivo es ofrecer a las familias una herramienta confiable que fomente el aprendizaje divertido y significativo, mientras monitorean el progreso de sus hijos”, comentó Rhona Anne Dick, Directora de Experiencia de Aprendizaje de Lingokids.

Además, Lingokids garantiza un entorno seguro para los niños, respaldado por certificaciones como KidSAFE y AstroSAFE. Todos sus contenidos desarrollados por expertos en educación infantil cuentan con el aval de Oxford University Press, asegurando la excelencia educativa. Con más de 1,600 actividades, Lingokids apoya a las familias a través de un aprendizaje dinámico y efectivo.

Descubre más sobre este estudio en: https://lingokids.com/es/research

Sobre Lingokids

Lingokids es la app de aprendizaje infantil de inglés para niños de 2 a 8 años reconocida como Mejor Producto de Crianza por la revista Good Housekeeping dos años consecutivos en 2023 y 2024. Desarrolló un método único de enseñanza, llamado Playlearning™️: más de 1,600 actividades para aprender inglés y desarrollar habilidades académicas y socioemocionales uniendo juego y diversión. 95 millones de familias de todo el mundo confían en Lingokids como la herramienta ideal de aprendizaje en casa. La aplicación está valorada con 5 estrellas por más de 850,000 familias y está disponible en dispositivos iOS, Android y Amazon.

Nuevo Estudio de Eficacia de Lingokids en Colaboración con la UC Davis Este nuevo estudio revela data interesante acerca de la eficacia de la metodología Playlearning de Lingokids.

