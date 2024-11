- P7-Sストリップドシャーシは、ソフトウェア定義型クラス4-5の電気自動車(EV)プラットフォームです。フルバイワイヤの自動運転対応で、自動車業界においてソフトウェア定義型自動車(SDV)を構築するための基盤となることを目指しています。

- P7-Sは現在、U-ホールが同社初のEVソリューションとして評価中です。

テルアビブ, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自動車技術会社およびフルバイワイヤ電気トラックとプラットフォームのプロバイダーであるREEオートモーティブ株式会社 (Nasdaq: REE) (以下「REE」または「当社」)はこのたび、P7-Sソフトウェア定義型EVシャーシが、2025年CES Innovation Awards ® の「自動車技術&先進モビリティ」製品部門で受賞者に選ばれたことを発表しました。これは、業界を牽引するバイワイヤ技術とモジュール性、そしてエンジニアリング機能が認められたことを示すものです。REEは、今後さらにこれらの機能をソフトウェア定義型自動車プログラムの基盤として、OEM やフリートに提供していく予定です。

REEのP7-Sストリップドシャーシは、ソフトウェア定義型のフルバイワイヤプラットフォームで自動運転対応、常に進化する市場の需要に適応できるように設計されています。P7-Sは、ステアリング、ブレーキ、サスペンション、パワートレイン、制御、すべての重要な車両コンポーネントが1つのコンパクトなモジュールとして統合されている、同一のREEcorners®4個の上に構築されており、車両の全輪操舵と駆動を実現します。テクノロジーファースト思考で構築されているP7-Sは、REEのモジュール式EV設計方法を体現しており、安全性とパフォーマンスの新たな業界標準を確立しています。

REEのCEO兼共同創設者ダニエル・バレル氏は、「自動車業界に比類のないテクノロジーと汎用性を提供するべく、ソフトウェア駆動のフルバイワイヤプラットフォームとして、P7-Sを設計しました」と述べ、「当社は、100年前の技術や車両アーキテクチャに縛られないOEMやフリート向けソリューションとなり、電気自動車や、ソフトウェア定義型交通手段の導入推進を目指しています」と続けました。

CESイノベーションアワードは、消費者向けテクノロジー製品を対象に、優れたデザインとエンジニアリングを表彰するものです。受賞者は、権威ある消費者向けテクノロジーデザイナー、エンジニア、メディア関係者など、著名な専門家の審査員によって選出されます。

REEの特許取得済みテクノロジーと、eモビリティの新境地を開拓するREEならではの価値提案について詳しくは、www.ree.auto をご覧ください。

REEオートモーティブについて

REEオートモーティブ(NASDAQ: REE)は、モジュール式プラットフォームを使ってさまざまな形状やサイズの電気自動車を組み立てることができるように企業を支援する自動車技術会社です。Powered by REE®を搭載した車両では、革新的なREEcorner®技術が、重要な車両コンポーネント(ステアリング、ブレーキ、サスペンション、パワートレイン、制御)をシャーシとホイールの間に配置された単一モジュールにコンパクトに収納し、完全な設計の自由をもたらします。米国でフルバイワイヤー車両のFMVSS認証を獲得した最初の企業であるREEは、独自の駆動・ステアリング・ブレーキ制御バイワイヤー技術により、機械的接続の必要性を排除します。同一のREEcorners®を4つ使用することで、業界で最も平らなEVプラットフォームを実現し、乗客のために車内のスペースと、荷物やバッテリーの収納スペースを解放します。REEのプラットフォームは、将来性に優れ、自律走行可能、総所有コスト(TCO)を低く抑え、電動化を目指すフリートにとって市場投入までの時間を大幅に短縮します。詳細については、www.ree.autoをご覧ください。

メディアコンタクト

マロリー・ヴァン・ギルダー

Skyya広報部REE担当

+1 651-335-0585

ree@skyya.com

投資家向けお問い合わせ先

ダナ・ルービンシュタイン

REE最高戦略責任者

investors@ree.auto

REEオートモーティブ、ソフトウェア定義型自動車技術で CES 2025イノベーションアワード受賞 REEオートモーティブ、ソフトウェア定義型自動車技術で CES 2025イノベーションアワード受賞

