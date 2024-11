SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET

LES RÉSULTATS SEMESTRIELS DE SON EXERCICE FISCAL 2025

Le chiffre d’affaires du S1 2025 atteint 338 M€, en baisse de 15% à périmètre et taux de change constants par rapport au S1 2024 – en ligne avec la guidance – et de 16% en données publiées

Le chiffre d’affaires du T2 2025 s’élève à 217 M€, en repli de 9% à périmètre et taux de change constants par rapport au T2 2024 et en hausse séquentielle de 89% à périmètre et taux de change constants

La marge d’EBITDA 1 , 2 atteint 33,4%, en hausse de 40 points de base par rapport au S1 2024

Le free cash flow a augmenté de 120 M€ par rapport au S1 2024, pour atteindre +35︄ M€, tout en maintenant un fort niveau d’investissements industriels et en R&D

L’EBIT courant du S1 2025 s’est élevé à 28 M€

Les objectifs pour l’exercice fiscal 2025 sont confirmés : le chiffre d’affaires est attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants par rapport à 2023 - 2024 et la marge d’EBITDA 1,2 autour de 35%

Les investissements de l’exercice fiscal 2025 ont été légèrement revus à la baisse, à 230 M€, contre 250 M€ initialement prévus





Bernin (Grenoble), France, le 20 novembre 2024 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre et ses résultats semestriels de l’exercice fiscal 2025 (période close le 30 septembre 2024). Ces états financiers3 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de la réunion tenue ce jour.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : “Comme annoncé, après avoir atteint un point bas au premier trimestre, le rebond du chiffre d'affaires du second trimestre a permis au premier semestre de l’exercice fiscal d’être en ligne avec les attentes. Bien que les ventes aient continué d’être impactées par la correction des stocks de RF-SOI, et par un marché automobile faible, nous avons bénéficié de la pénétration accrue des produits POI et d’une dynamique très favorable dans les centres de données. La diversification du portefeuille de produits a démontré la résilience forte de l’activité et permis à l’entreprise de poursuivre sa croissance au sein de différents marchés finaux.

Malgré une baisse de notre chiffre d’affaires, notre génération de trésorerie s’est révélée solide, nous permettant de continuer à investir à la fois dans notre capacité industrielle et dans la R&D pour nous préparer à saisir les opportunités de croissance future, tout en maintenant un bilan sain. Nous sommes confiants dans notre capacité à prolonger notre rebond au cours de la seconde partie de notre exercice, notamment au quatrième trimestre, alors que la situation des niveaux de stocks de RF-SOI commence à s’améliorer ce qui nous permettra d’atteindre notre objectif de chiffre d’affaires annuel stable avec une marge d’EBITDA d’environ 35%.

Pour l’année civile 2025, nous anticipons des dynamiques différentes selon nos trois marchés finaux : le marché des communications mobiles devrait continuer à s’améliorer légèrement ; la faiblesse du marché automobile et industrie devrait persister au cours du premier semestre, et les investissements dans l’IA et le Cloud devraient rester à des niveaux élevés.

Au-delà, notre ambition d’atteindre à moyen terme un chiffre d’affaires de deux milliards de dollars continuera d’être soutenue par l’adoption croissante de substrats avancés capables de fournir des solutions plus performantes et plus économes en énergie à un plus grand nombre de clients sur nos trois marchés finaux », a ajouté Pierre Barnabé.

Chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’exercice fiscal 2025



T2 2025 T2 2024 Évolution









(En millions d’euros)



% en données publiées % à périmètre et changes constants









Communications mobiles 124 169 -27% -25% Automobile & Industrie 33 38 -13% -11% Edge & Cloud AI 61 37 +62% +66%









Chiffre d’affaires 217 245 -11% -9%

Soitec a réalisé un chiffre d’affaires de 217 millions d’euros au T2 2025, en repli de 11% en données publiées par rapport aux 245 millions d’euros enregistrés au T2 2024. Cette baisse reflète un recul de 9% à périmètre4 et taux de change constants et un effet de change négatif de -2%. La baisse du chiffre d’affaires de la division Communications mobiles et, dans une moindre mesure celle de la division Automobile & Industrie, n’ont été que partiellement compensées par la bonne performance de la division Edge & Cloud AI (précédemment nommée Objets intelligents).

Le rebond réalisé au T2 2025, avec une croissance organique séquentielle de 89%, était attendu et confirme que Soitec a atteint le point bas de son cycle au T1 2025.

Communications mobiles

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 124 millions d’euros au T2 2025, en repli de 25% à taux de change constants par rapport au T2 2024. Il est cependant en augmentation de 76 millions d’euros par rapport aux 48 millions d’euros réalisés au T1 2025, reflétant l’amélioration constatée par Soitec dans la résorption des stocks chez ses clients.

Dans un contexte caractérisé par le redressement du marché des smartphones et par la réduction graduelle des niveaux de stocks chez les clients de Soitec, les volumes de plaques de RF-SOI vendues ont augmenté de façon significative par rapport au niveau bas du T1 2025. Ces ventes sont néanmoins restées beaucoup plus faibles qu’au T2 2024, en ligne avec ce que le Groupe avait anticipé. Soitec reste confiant dans le fait que l’absorption des stocks va se poursuivre au cours du S2 2025 et anticipe une reprise de la croissance des ventes de RF-SOI, ce qui sous-tend la guidance annuelle du Groupe.

Les ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) dédiés aux filtres RF ont en revanche continué à croître de façon séquentielle, ce qui se traduit par une forte augmentation par rapport au T2 2024. L’activité POI continue de bénéficier d’une forte demande en Chine et de l’engagement de Soitec auprès de toutes les grandes sociétés fabless aux Etats-Unis. Soitec compte actuellement dix clients actifs, et plus de dix autres en phase de qualification.

Les ventes de substrats FD-SOI, dédiés à l’équipement des modules frontaux intégrés dans les smartphones 5G utilisant des bandes de fréquence inférieures à 6 GHz ou des ondes millimétriques, ont augmenté par rapport au faible niveau enregistré au T1 2025 et sont également en croissance par rapport au T2 2024.

Automobile & Industrie

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 33 millions d’euros au T2 2025, en baisse de 11% à taux de change constants par rapport au T2 2024, reflétant le ralentissement du marché automobile.

Les ventes de substrats Power-SOI ont progressé par rapport au faible niveau enregistré au T1 2025, mais sont restées à un niveau inférieur à celui du T2 2024 du fait de moindres volumes dans un contexte marqué par la faiblesse actuelle du marché automobile. Les substrats Power-SOI restent un composant clé pour les circuits de commande de grille, pour les réseaux des véhicules et, de façon croissante, pour les circuits intégrés de gestion des batteries, poussés par un nombre croissant de fonderies et de fabricants de dispositifs intégrés (IDM) à travers le monde.

Au T2 2025, les ventes de substrats FD-SOI, qui continuent d’être principalement portés par leur utilisation dans des microcontrôleurs automobile, des radars et pour la connectivité sans fil, ont à nouveau enregistré une bonne performance. Les ventes sont stables par rapport au T1 2025 et en hausse par rapport au T2 2024.

De nouvelles livraisons d’échantillons et de prototypes de SmartSiCTM ont eu lieu au cours du T2 2025, ouvrant la voie à une intensification progressive de la qualification de dispositifs et de la montée en puissance de la production de substrats, en fonction de la demande des clients.

Edge & Cloud AI

Le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI a atteint 61 millions d’euros au T2 2025, en hausse de 66% à taux de change constants par rapport au T2 2024 et de 38% par rapport au T1 2025.

Les ventes de substrats FD-SOI, qui continuent d’être portées par la demande pour les applications de edge computing dans les biens de consommation comme dans le secteur industriel, ont été supérieures au niveau atteint lors du T2 2024, capitalisant sur la forte dynamique qui caractérise la constitution de l’écosystème FD-SOI à travers l’ensemble du secteur.

Les ventes de substrats Photonics-SOI ont été particulièrement élevées au T2 2025, bien supérieures à celles du T2 2024 et à celles du T1 2025. Cette bonne performance reflète la nécessité de disposer de centres de données à la fois plus puissants et plus économes en énergie pour répondre à la croissance exponentielle des besoins en capacité de calcul liés à l’intelligence artificielle. La technologie Photonics-SOI est devenue une plateforme standard pour les interconnexions optiques à haute vitesse et à haute bande passante des centres de données, adoptée dans les émetteurs-récepteurs optiques enfichables et utilisée pour le déploiement des systèmes optiques co-packagés (CPO).

Les ventes de substrats Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D ont été supérieures à celles du T2 2024, bénéficiant d’une faible base de comparaison.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre de l’exercice fiscal 2025



S1 2025 S1 2024 Évolution









(En millions d’euros)



% en données publiées % à périmètre et changes constants









Communications mobiles 172 258 -33% -32% Automobile & Industrie 59 75 -21% -20% Edge & Cloud AI 107 68 +56% +57%









Chiffre d’affaires 338 401 -16% -15%

Le chiffre d’affaires consolidé du S1 2025 a atteint 338 millions d’euros, en baisse de 16% en données publiées par rapport aux 401 millions d’euros réalisés au S1 2024. Cette baisse se décompose en un repli de 15% à périmètre5 et taux de change constants, en ligne avec les indications qu’avait données Soitec, et un effet devises légèrement négatif de -1%.

Le recul du chiffre d’affaires reflète essentiellement une baisse des volumes de substrats RF-SOI et Power-SOI, du fait du phénomène persistant d’absorption des stocks au travers de la chaîne de valeur des smartphones et du manque de vigueur du marché automobile. Ces faiblesses ont été en partie compensées par les bonnes performances enregistrées par les ventes de POI, FD-SOI, Imager-SOI et Photonics-SOI, illustrant les succès de la diversification croissante du portefeuille de Soitec et provoquant un rééquilibrage des revenus du Groupe entre ses trois marchés finaux :

L’activité Communications mobiles a enregistré un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros au cours du S1 2025, en baisse de 33% en données publiées et de 32% à taux de change constants par rapport au S1 2024. L’activité Communications mobiles représente ainsi 51% du chiffre d’affaires total, contre 64% au S1 2024. Cette proportion plus faible s’explique notamment par la baisse des volumes de RF-SOI liée à la poursuite de l’ajustement des niveaux de stocks chez les clients, malgré une pénétration croissante des smartphones 5G. La performance des ventes de RF-SOI a cependant été partiellement compensée par la forte accélération des ventes de substrats POI ainsi que, dans une moindre mesure, par une légère augmentation des ventes de plaques de FD-SOI.





a enregistré un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros au cours du S1 2025, en baisse de 33% en données publiées et de 32% à taux de change constants par rapport au S1 2024. L’activité Communications mobiles représente ainsi 51% du chiffre d’affaires total, contre 64% au S1 2024. Cette proportion plus faible s’explique notamment par la baisse des volumes de RF-SOI liée à la poursuite de l’ajustement des niveaux de stocks chez les clients, malgré une pénétration croissante des smartphones 5G. La performance des ventes de RF-SOI a cependant été partiellement compensée par la forte accélération des ventes de substrats POI ainsi que, dans une moindre mesure, par une légère augmentation des ventes de plaques de FD-SOI. Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 59 millions d’euros au cours du S1 2025, en repli de 21% en données publiées et de 20% à taux de change constants par rapport au S1 2024. L’activité Automobile & Industrie représente 17% du chiffre d’affaires total, contre 19% au S1 2024. Cette moins bonne performance s’explique principalement par la faiblesse du marché automobile malgré une adoption croissante et un contenu en produits Soitec plus élevé par véhicule.





s’est élevé à 59 millions d’euros au cours du S1 2025, en repli de 21% en données publiées et de 20% à taux de change constants par rapport au S1 2024. L’activité Automobile & Industrie représente 17% du chiffre d’affaires total, contre 19% au S1 2024. Cette moins bonne performance s’explique principalement par la faiblesse du marché automobile malgré une adoption croissante et un contenu en produits Soitec plus élevé par véhicule. Le chiffre d’affaires de l’activité Edge & Cloud AI a atteint 107 millions d’euros au cours du S1 2025, en hausse de 56% en données publiées et de 57% à taux de change constants par rapport au S1 2024. L’activité Edge & Cloud AI représente désormais 32% du chiffre d’affaires total, contre 17% au S1 2024. Cette croissance du chiffre d’affaires est tirée par la progression des ventes de substrats Photonics-SOI, qui bénéficient de l’augmentation rapide des besoins des centres de données pour accompagner l’expansion des capacités de calcul liées à l’intelligence artificielle, mais aussi à la hausse des ventes de substrats Imager-SOI due à une demande non linéaire au cours de l’année.





Robustesse de la marge d’EBITDA1,2

Compte de résultat consolidé (1 ère partie)

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Évolution







Chiffre d’affaires 338 401 -16%















Marge brute 101 144 -30% En pourcentage du chiffre d’affaires 30,0% 36,0%









Coûts de Recherche & Développement (nets) (43) (34) +26% Frais généraux, administratifs et commerciaux (31) (25) +22%















Résultat opérationnel courant 28 85 -67% En pourcentage du chiffre d’affaires 8,2% 21,3%

















EBITDA2,6 113 132 -15% En pourcentage du chiffre d’affaires 33,4% 33,0%



Reflétant principalement le recul du chiffre d’affaires, mais aussi une augmentation des investissements en R&D, le résultat opérationnel courant est passé de 85 millions d’euros au S1 2024, à 28 millions d’euros au S1 2025.

La marge brute a atteint 101 millions d’euros, en baisse par rapport aux 144 millions d’euros réalisés au S1 2024. Le taux de marge brute a reculé de 6 points, à 30,0% du chiffre d’affaires. Le plus faible niveau d’activité enregistré au S1 2025 s’est traduit par un taux d’utilisation de la capacité industrielle de Soitec moins élevé. De plus, les charges d’amortissement ont progressé, reflétant les investissements réalisés par le Groupe. Ces éléments ont été partiellement compensés par une gestion serrée des coûts, une forte agilité dans l’allocation des ressources entre les différentes usines et, enfin, des subventions plus élevées.





a atteint 101 millions d’euros, en baisse par rapport aux 144 millions d’euros réalisés au S1 2024. Le taux de marge brute a reculé de 6 points, à 30,0% du chiffre d’affaires. Le plus faible niveau d’activité enregistré au S1 2025 s’est traduit par un taux d’utilisation de la capacité industrielle de Soitec moins élevé. De plus, les charges d’amortissement ont progressé, reflétant les investissements réalisés par le Groupe. Ces éléments ont été partiellement compensés par une gestion serrée des coûts, une forte agilité dans l’allocation des ressources entre les différentes usines et, enfin, des subventions plus élevées. Les charges nettes de R&D ont augmenté, passant de 34 millions d’euros au S1 2024 à 43 millions d’euros au S1 2025, ce qui représente 12,6% du chiffre d’affaires. Les dépenses brutes avant capitalisation ont crû de 19%, atteignant 77 millions d’euros, ce qui illustre l’ambition de Soitec de continuer à investir dans le développement de nouveaux produits, dans les prochaines générations de substrats SOI, dans les semi-conducteurs composés (notamment les produits POI, SiC et GaN), ainsi que dans le développement de nouveaux substrats innovants. La plus faible proportion de dépenses de R&D capitalisées a été plus que compensée par la reconnaissance d’un niveau plus élevé de subventions et des ventes plus importantes de prototypes.





ont augmenté, passant de 34 millions d’euros au S1 2024 à 43 millions d’euros au S1 2025, ce qui représente 12,6% du chiffre d’affaires. Les dépenses brutes avant capitalisation ont crû de 19%, atteignant 77 millions d’euros, ce qui illustre l’ambition de Soitec de continuer à investir dans le développement de nouveaux produits, dans les prochaines générations de substrats SOI, dans les semi-conducteurs composés (notamment les produits POI, SiC et GaN), ainsi que dans le développement de nouveaux substrats innovants. La plus faible proportion de dépenses de R&D capitalisées a été plus que compensée par la reconnaissance d’un niveau plus élevé de subventions et des ventes plus importantes de prototypes. Les frais généraux, administratifs et commerciaux se sont élevés à 31 millions d’euros au S1 2025, représentant 9,2% du chiffre d’affaires. Ils sont en hausse par rapport aux 25 millions d’euros du S1 2024, essentiellement du fait d’éléments positifs non récurrents enregistrés au S1 2024 et des dotations aux amortissements plus élevées.





L’EBITDA2,6 s’est élevé à 113 millions d’euros au S1 2025, en baisse de 15% par rapport aux 132 millions d’euros réalisés au S1 2024. La marge d’EBITDA1,2, est restée à un niveau robuste, atteignant 33,4%, en hausse de 40 points de base par rapport à la marge de 33,0% enregistrée au S1 2024. La conjugaison d’une moindre absorption des coûts fixes, due à des volumes plus faibles, et d’un niveau d’investissement en R&D plus élevé, comme en témoigne la baisse du taux de marge opérationnelle courante, a été compensée par des charges non monétaires plus élevées, notamment les dotations aux amortissements.



Compte de résultat consolidé (2 ème partie)

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Évolution































Résultat opérationnel courant 28 85 -67%















Autres produits et charges opérationnels (4) 1

















Résultat opérationnel 23 86 -73%







Résultat financier (8) 2

Impôts sur les bénéfices (2) (8)

















Résultat net des activités poursuivies 14 80 -83%







Résultat net des activités abandonnées 0 (0)

















Résultat net, part du Groupe 14 80 -83%















Résultat net de base par action (en euros) 0.39 2.24 -83%







Résultat net dilué par action (en euros) 0.39 2.19 -82%















Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 677 855 35 620 925









Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué 35 752 384 37 623 199



Les autres charges opérationnelles se sont élevées à 4 millions d’euros au S1 2025. Elles correspondent à une perte de valeur constatée sur l’écart d’acquisition de Dolphin Design.

Le résultat financier net a représenté une charge de 8 millions d’euros au S1 2025 contre un produit de 2 millions d’euros au S1 2024. Les intérêts financiers perçus du placement des liquidités du Groupe et autres produits financiers sont restés quasiment stables à 10 millions d’euros, de même que les frais financiers nets, à 12 millions d’euros. L’évolution du résultat financier net résulte principalement de la différence entre la perte de change de 6 millions d’euros enregistrée au S1 2025 et le gain de change de 3 millions d’euros qui avait été enregistré au cours du S1 2024.

La charge d’impôts s’est élevée à 2 millions d’euros au S1 2025 contre 8 millions d’euros au S1 2024. Le taux d’imposition effectif s’est établi à 12% contre 9% au S1 2024, l’application de la nouvelle règle mondiale d’un taux d’imposition minimum de 15% (règle Pilier 2) ayant eu un impact d’environ 1 point.

En ligne avec la baisse du résultat opérationnel, le résultat net du S1 2025 s’est élevé à 14 millions d’euros.

Solide génération de free cash flow après des investissements à un niveau constamment élevé

Flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024





Activités poursuivies









EBITDA2,6 113 132





Stocks (65) (65) Clients et comptes rattachés 130 106 Fournisseurs et comptes rattachés (48) (105) Autres créances et dettes 9 (5)





Variation du besoin en fonds de roulement 27 (69) Impôts payés (10) (19)











Flux de trésorerie générés par l’activité 129 45





Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements (94) (129)











Free Cash Flow 35 (85)











Nouveaux emprunts et remboursements (y compris dettes locatives), tirages sur lignes de crédit (36) (32) Charges financières (7) (6) Contrat de liquidité et autres (1) (7)











Flux de trésorerie liés aux opérations de financements (44) (45)





Effet de la variation du cours des devises (4) 2











Variation nette de la trésorerie du Groupe (13) (127)

Le Groupe a généré un free cash flow positif de 35 millions d’euros au cours du S1 2025, ce qui représente une augmentation de 120 millions d’euros par rapport au free cash flow négatif de 85 millions d’euros généré au S1 2024. Malgré un EBITDA2,6 plus faible, cette forte progression résulte essentiellement d’une amélioration très significative de la variation du besoin en fonds de roulement au S1 2025 tandis que les investissements ont été maintenus à un niveau élevé pour soutenir la phase d’expansion actuelle du Groupe.

La variation du besoin en fonds de roulement a généré un flux net de trésorerie positif de 27 millions d’euros au cours du S1 2025, contre une sortie nette de trésorerie de 69 millions d’euros au S1 2024. Ceci reflète principalement :

une forte diminution de 130 millions d’euros des créances clients, qui s’explique par la saisonnalité de l’activité, avec des ventes particulièrement importantes au T4 2024 ; cette baisse a été encore plus forte que celle enregistrée au S1 2024 (106 millions d’euros), l’impact favorable des subventions encaissées pendant la période.



Ces éléments positifs ont été en partie compensés par :

une augmentation saisonnière des stocks de 65 millions d’euros, ceux-ci ayant été constitués pour alimenter le rebond attendu lors de la seconde partie de l’exercice (augmentation d’un niveau similaire à celle du S1 2024),

une diminution de 48 millions d’euros des dettes fournisseurs (qui se compare à une diminution de 105 millions d’euros au S1 2024 incluant des versements non récurrents relatifs à la signature de nouveaux contrats d’approvisionnement long terme).

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ont atteint 94 millions d’euros au cours du S1 2025. Ce montant intègre 10 millions d’euros de produits financiers générés par le placement de liquidités (8 millions d’euros au S1 2024). En incluant les équipements financés par des contrats de location (17°millions d’euros au S1 2025), le montant total décaissé pour les dépenses d’investissement s’est élevé à 120 millions d’euros, soit un niveau légèrement inférieur aux 138°millions d’euros dépensés au S1 2024. Ces dépenses ont été principalement dédiées à des investissements industriels, notamment :

la phase 1 de l’extension en cours de l’usine de plaques de 300 mm à Singapour,

des équipements industriels additionnels dédiés à la production de substrats POI et SmartSiCTM.

Les dépenses ont également concerné des investissements consacrés à la politique environnementale du Groupe ainsi que des investissements informatiques.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement ont généré une consommation de trésorerie de 44 millions d’euros au cours du S1 2025, reflétant essentiellement la diminution nette des emprunts et charges d’intérêt associés.

Au total, en incluant un impact de change négatif de 4 millions d’euros (contre un impact positif de 2 millions d’euros au S1 2024), Soitec a enregistré une sortie nette de trésorerie de 13 millions d’euros au cours du S1 2025 contre une sortie nette de 127 millions d’euros au S1 2024. Au 30 septembre 2024, la trésorerie disponible demeurait ainsi à un niveau très solide de 696 millions d’euros.

Maintien d’une situation financière saine

Soitec a conservé un bilan solide au 30 septembre 2024.

Les fonds propres se sont élevés à 1,5 milliard d’euros au 30 septembre 2024, un niveau stable par rapport à celui du 31 mars 2024.

Compte tenu de la cession des activités IP de Dolphin Design finalisée en octobre 2024 et de la signature de la cession des activités ASIC en novembre 2024, les actifs et passifs des activités de Dolphin Design ont été reclassés au bilan du Groupe au 30 septembre 2024 en actifs destinés à être cédés pour un montant de 65 millions d’euros et en passifs associés à des actifs destinés à la vente pour un montant de 33 millions d’euros.

L’endettement financier atteignait 747 millions d’euros au 30 septembre 2024, un niveau stable par rapport au 31 mars 2024. L’augmentation de 49 millions d’euros des dettes locatives a été compensée principalement par 39 millions d’euros de remboursement d’emprunts et par l’impact de 16 millions d’euros du reclassement du passif de Dolphin Design en passifs associés à des actifs destinés à la vente. En prenant en compte la sortie nette de trésorerie 13 millions d’euros enregistrée au cours du S1 2025, la dette nette7 du Groupe est restée à un niveau modéré, passant de 39 millions d’euros au 31 mars 2024 à 51 millions d’euros au 30 septembre 2024.

Perspectives de chiffre d’affaires et d’EBITDA confirmées pour l’exercice fiscal 2025, dépenses d’investissement légèrement revues à la baisse

Soitec confirme anticiper un rebond de son chiffre d’affaires au S2 2025, porté par le redressement en cours de l’activité RF-SOI consécutif à l’amélioration du phénomène de correction des stocks chez ses clients. Par ailleurs, Soitec continuera de bénéficier de la forte demande structurelle pour les produits Photonics-SOI et FD-SOI ainsi que de la poursuite de l’adoption des produits POI. Par conséquent, Soitec confirme anticiper un chiffre d’affaires 2025 stable par rapport à celui de l’exercice fiscal 2024.

Soitec confirme également anticiper une marge d’EBITDA1,2 2025 autour de 35%.

Les investissements attendus pour l’exercice 2025 ont quant à eux été légèrement revus à la baisse, à environ 230 millions d’euros contre 250 millions d’euros initialement prévus, pour tenir compte d’une dynamique un peu moins forte des marchés finaux.

Faits marquants du 2ème trimestre de l’exercice

Soitec lance un projet européen pour le développement des futurs semi-conducteurs haute fréquence

Le 10 septembre 2024, un consortium européen de recherche et industriel dirigé par Soitec a débuté ses travaux pour développer une future génération de semi-conducteurs haute fréquence à base de phosphure d'indium (InP). Ces technologies sont destinées à des applications allant de la photonique pour les méga-centres de données et l'intelligence artificielle jusqu’aux modules frontaux RF et antennes intégrées essentiels pour les communications mobiles 6G, la détection radar sub-terahertz et au-delà. Les semi-conducteurs en phosphure d'indium (InP) peuvent fonctionner à des fréquences proches ou supérieures à 1 térahertz (THz), offrant des vitesses supérieures et une efficacité énergétique accrue par rapport aux technologies basées sur le silicium.

Soitec signe un accord de développement conjoint autour du SmartSiC™ avec Resonac, pour accélérer l'adoption du carbure de silicium de haute performance dans les véhicules électriques de nouvelle génération

Le 24 septembre, Soitec a signé un accord avec Resonac Corporation (anciennement Showa Denko K.K.) pour développer des plaques de carbure de silicium (SiC) SmartSiC™ de 200 mm en utilisant les substrats et les procédés d'épitaxie de Resonac. Il s’agit d’une étape majeure pour le déploiement de la technologie de carbure de silicium à haut rendement de Soitec au Japon et sur d'autres marchés internationaux. Le carbure de silicium SmartSiCTM est un matériau semi-conducteur composé disruptif, offrant des performances et une efficacité supérieures à celles du silicium dans les dispositifs d'électronique de puissance en forte croissance pour la mobilité électrique et les processus industriels. Il permet une conversion d'énergie plus efficace, des conceptions plus légères et plus compactes et une réduction globale des coûts des systèmes - autant de facteurs clés de succès pour les véhicules électriques et applications industrielles.

Événements post clôture

Cession des principales activités de Dolphin Design

Selon les termes d’un accord signé le 31 octobre 2024 entre Jolt Capital, une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements européens dans les technologies avancées, et Dolphin Design, une filiale de Soitec, les activités mixed-signal IP de Dolphin Design ont été acquises par Jolt Capital, via une société nouvellement créée, Dolphin Semiconductor. La signature de la cession des activités ASIC est intervenue en novembre 2024 avec NanoXplore, spécialiste de la conception des semi-conducteurs SoC et FPGA. Le processus de cession devrait être finalisé sur le second semestre de l’exercice fiscal 2024°-°2025.

Dolphin Design, acquise par Soitec en 2018, est depuis longtemps à l’avant-garde de la fourniture de solutions de pointe dans la conception de semi-conducteurs pour mixed-signal IP et ASIC.

La vente des deux principales activités de Dolphin Design s’inscrit dans la volonté de Soitec de se concentrer sur le développement stratégique et les opportunités de croissance dans son cœur d’activité des matériaux semiconducteurs avancés.

Nomination de Frédéric Lissalde comme Président du Conseil d’administration

Lors de la réunion du Conseil d'administration tenue le 20 novembre 2024, sur recommandation du Comité des Rémunérations et des Nominations, Frédéric Lissalde, administrateur depuis l'Assemblée générale annuelle du 23 juillet 2024, a été nommé Président du Conseil d'administration à compter du 1er mars 2025 pour la durée restante de son mandat d'administrateur.

# # #

Les résultats du S1 2025 seront commentés lors d’une conférence téléphonique analystes et investisseurs qui se tiendra en anglais le 21 novembre 2024 à 8h00 du matin (heure de Paris).

La retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l’adresse suivante :

https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20241121_1

# # #

Agenda

Le chiffre d’affaires du T3 2025 sera publié le 5 février 2025, après bourse.

# # #

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 5 juin 2024 sous le numéro D.24-0462. La version française du Document d’Enregistrement Universel 2023-2024, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel de la Société.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023 - 2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI (division précédemment dénommée Objets intelligents). L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec Official

# # #

Relations investisseurs :



investors@soitec.com

















Contact médias :









Fabrice Baron



+33 6 14 08 29 81



fabrice.baron@omnicomprgroup.com

# # #

Les informations financières et tableaux de comptes consolidés joints en annexe incluent :

Les chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Le compte de résultat consolidé du S1 2025

Le bilan consolidé au 30 septembre 2024

Le tableau de flux de trésorerie consolidé du S1 2025

Annexe 1 – Chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Chiffre d’affaires trimestriels T1 24 T2 24 T3 24 T4 24 T1 25 T2 25

S1 24 S1 25





(en millions d’euros)





































Communications mobiles 89 169 130 222 48 124

258 172 Automobile & Industrie 37 38 44 44 26 33

75 59 Edge & Cloud AI 31 37 65 70 46 61

68 107



















Chiffre d’affaires total 157 245 240 337 121 217

401 338





Évolution T1 25 / T1 24 T2 25 / T2 24

S1 25 / S1 24















Var. publiée Var.



organi-



que1 Var. publiée Var.



organi-



que1

Var. publiée Var.



organi-



que1

(vs. année précédente)

































Communications mobiles -45% -46% -27% -25%

-33% -32% Automobile & Industrie -29% -31% -13% -11%

-21% -20% Edge & Cloud AI +49% +47% +62% +66%

+56% +57%















Chiffre d’affaires total -23% -24% -11% -9%

-16% -15%

Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable (il n’y a pas eu d’effet périmètre au S1 2025 par rapport au S1 2024)





Comptes consolidés du 1er semestre de l’exercice fiscal 2025

Soitec rappelle que le recentrage sur l’activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour le S1 2025 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu’à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé du Groupe reflète exclusivement l’activité Électronique et les charges des fonctions corporate du Groupe. Ceci était déjà le cas pour les comptes du S1 2024.

Annexe 2 - Compte de résultat consolidé



S1 2025 S1 2024 (en millions d’euros) (clos le



30 sept. 2024) (clos le



30 sept. 2023)











Chiffre d’affaires 338 401





Coût des ventes (236) (257)











Marge brute 101 144





Coûts de recherche et de développement (43) (34) Frais généraux, commerciaux et administratifs (31) (25)











Résultat opérationnel courant 28 85





Autres produits / (charges) opérationnels (4) 1











Résultat opérationnel 23 86





Produits financiers 10 12 Charges financières (18) (11)











Résultat financier (8) 2











Résultat avant impôts 15 88





Impôts sur les bénéfices (2) (8)











Résultat après impôts des activités poursuivies 14 80





Résultat après impôts des activités abandonnées 0 (0)











Résultat net de l’ensemble consolidé 14 80

















Résultat net, part du Groupe 14 80





Résultat net de base par action (en euros) 0,39 2,24





Résultat net dilué par action (en euros) 0,39 2,19





Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 677 855 35 620 925





Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué 35 752 384 37 623 199

Annexe 3 – Bilan consolidé

Actifs 30 sept.



2024 31 mars



2024 (en millions d’euros)









Actifs non courants









Immobilisations incorporelles 126 156 Immobilisations corporelles 953 913 Actifs financiers non courants 19 19 Autres actifs non courants 53 70 Impôts différés actifs 62 62











Total des actifs non courants 1 211 1 220





Actifs courants









Stocks 261 209 Clients et comptes rattachés 292 448 Autres actifs courants 76 101 Actifs financiers courants 6 7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 696 708 Actifs destinés à être cédés 65 -











Total des actifs courants 1 396 1 472





Total de l’actif 2 607 2 692





Capitaux propres et passifs 30 sept.



2024 31 mars



2024 (en millions d’euros)









Capitaux propres









Capital social 71 71 Primes liées au capital 228 228 Réserves et report à nouveau 1 198 1 180 Autres réserves (7) 15











Capitaux propres 1 491 1 495











Total des capitaux propres

de l’ensemble consolidé 1 491 1 495





Passifs non courants









Dettes financières à long terme 678 669 Provisions et autres passifs non courants 78 79











Total des passifs non courants 756 748





Passifs courants









Dettes financières à court terme 69 78 Fournisseurs et comptes rattachés 114 169 Provisions et autres passifs courants 144 202 Passifs associés aux actifs destinés à être cédés 33 -











Total des passifs courants 360 449











Total du passif 2 607 2 692

Annexe 4 - Tableau de flux de trésorerie consolidé



S1 2025 S1 2024 (en millions d’euros) (clos le



30 sept. 2024) (clos le



30 sept. 2023)











Résultat net de l’ensemble consolidé 14 80 dont activités poursuivies 14 80





Dotations aux amortissements 68 60 Perte de valeur / (reprises de dépréciation) des actifs immobilisés 4 - Dotations / (reprises) aux provisions nettes 2 (4) Dotations / (reprises) aux provisions pour retraite, nettes 0 0 Résultat sur cessions d’actifs 1 - Impôts sur les bénéfices 2 8 Résultat financier 8 (2) Rémunération en actions 7 7 Autres éléments non monétaires 7 (17) Eléments liés aux activités abandonnées (0) 0











EBITDA2 113 132 dont activités poursuivies 113 132











Augmentation / (diminution) de trésorerie sur :









Stocks (65) (65) Clients et comptes rattachés 130 106 Fournisseurs et comptes rattachés (48) (105) Autres créances et dettes 9 (5) Impôts payés (10) (19) Variation du BFR et impôts payés des activités abandonnées (0) (0)











Variation du BFR et impôts payés 16 (88) dont activités poursuivies 16 (88)











Flux de trésorerie générés par l’activité 129 44 dont activités poursuivies 129 45







S1 2025 S1 2024 (en millions d’euros) (clos le



30 sept. 2024) (clos le



30 sept. 2023)











Flux de trésorerie générés par l’activité 129 44 dont activités poursuivies 129 45





Acquisitions d’immobilisations incorporelles (15) (23) Acquisitions d’immobilisations corporelles (88) (114) Intérêts financiers reçus 10 8 Acquisitions et cessions d’actifs financiers (1) (0) Flux de désinvestissement des activités abandonnées 0 0











Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (1) (93) (129) dont activités poursuivies (1) (94) (129)





Emprunts et tirages de lignes de crédit 3 3 Remboursement d’emprunts et de dettes locatives (39) (35) Intérêts financiers versés (7) (6) Contrat de liquidité - (8) Variation des parts d’intérêts sans prise ou perte de contrôle des filiales (1) (0) Autres flux de financement (0) 1 Flux de financement des activités abandonnées (0) (0)











Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (44) (45) dont activités poursuivies (44) (45)





Effet de la variation des cours des devises (4) 2











Variation de la trésorerie nette (13) (127) dont activités poursuivies (13) (127)





Trésorerie à l’ouverture 708 788 Trésorerie à la clôture 696 661



(1) Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements sont présentés net des financements par contrat de location des équipements de production et des produits financiers reçus des placements. Les investissements corporels et incorporels s’élèvent à 120 millions d'euros sur le S1 2025, contre 138 millions d’euros sur le S1 2024.

1 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité.

3 Les comptes consolidés ont été audités et les rapports de certification sont en cours d'émission.

4 Il n’y a pas d’effet de périmètre au T2 2025 par rapport au T2 2024.

5 Il n’y a pas d’effet de périmètre au S1 2025 par rapport au S1 2024.

6 EBITDA des activités poursuivies

7 Dettes financières diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.