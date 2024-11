Especialistas destacam esforços internacionais para a criação de Guangdong-Hong Kong-Macau como potência de inovação

GUANGZHOU, China, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Greater Bay Area Science Forum 2024, ocorrido entre 16 e 18 de novembro, marcando a primeira vez que o evento foi coorganizado pelo Governo da Província de Guangdong, pelo governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) e pelo governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). A criação colaborativa de uma potência de pesquisa na Grande Área da Baía (GBA) surgiu como um principal tópico entre funcionários do governo, organizações internacionais, cientistas e representantes de empresas durante o fórum.

Wang Weizhong, governador da província de Guangdong, destacou os progressos alcançados nos últimos cinco anos, incluindo o aprofundamento da cooperação em mecanismos institucionais, alocação de recursos e grandes projetos. Esses esforços avançaram o GBA como um centro global de inovação tecnológica e desenvolvimento de talentos. O cluster de ciência e tecnologia "Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou" ocupa o segundo lugar mundial em índices de inovação há cinco anos consecutivos.

John Lee, diretor executivo da RAEHK, destacou o papel de Hong Kong como uma das principais cidades do GBA. Ele expressou o compromisso de complementar os pontos fortes de outras cidades da região e contribuir para sua transformação em um centro internacional de ciência e inovação.

O Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, enfatizou a dedicação de Macau ao avanço da inovação científica e da educação, particularmente a sua participação ativa no corredor de inovação "Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Macau". Ele pediu uma maior colaboração entre Macau e a comunidade científica global para atrair os melhores talentos, fomentar as indústrias emergentes e aumentar a competitividade da região.

O presidente da Academia Chinesa de Ciências (CAS), Hou Jianguo, descreveu a GBA como uma das regiões mais abertas e economicamente vibrantes da China, com uma mistura única de inclusão cultural e sinergia inovadora. Ele pediu uma colaboração mais forte dentro da GBA para impulsionar a inovação original, superar desafios tecnológicos críticos e integrar a ciência, a educação e a indústria e, ao mesmo tempo, o aumento da cooperação internacional.

Xue Qikun, acadêmico do CAS e presidente da Southern University of Science and Technology, destacou o foco do fórum em promover a ciência aberta e colaborativa desde a sua criação em 2021. Ao reunir especialistas globais, o fórum tornou-se um centro de discussão de questões científicas de ponta, tecnologias disruptivas e indústrias emergentes.

Bai Chunli, Presidente do fórum e acadêmico do CAS, enfatizou a necessidade de a comunidade científica global aumentar a confiança, abraçar a colaboração internacional e enfrentar desafios como mudanças climáticas e ética tecnológica. Ele também defendeu abordagens inovadoras de governança e cooperação no cenário global da ciência e tecnologia.

O ganhador do Prêmio Nobel Barry J. Marshall compartilhou sua conexão de uma década com Shenzhen e suas atividades colaborativas na GBA. "Estamos preparados para aprofundar nossas parcerias no futuro”, disse Marshall.

O fórum contou com palestras sobre tópicos como produtividade emergente, ciência aberta, neutralidade do carbono, inteligência artificial e ciências da vida, oferecendo novos insights para a inovação tecnológica na GBA e além.

