Temenos propulse l’IA générative sur site pour la banque en temps réel grâce à l’informatique accélérée de NVIDIA

NEW YORK et GRAND-LANCY, Suisse, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui qu’elle proposait aux banques son IA générative sur site haute performance, élaborée avec la plateforme d’IA de NVIDIA. Cette innovation permet aux établissements bancaires de transformer les données en connaissances en temps réel tout en conservant un contrôle total sur leurs informations.

Les banques sont en mesure de fournir des expériences plus personnalisées et centrées sur le client en traitant les données non structurées de manière efficace et sécurisée sur site avec l’IA générative de Temenos conçue grâce à la plateforme informatique accélérée de NVIDIA, y compris les GPU NVIDIA et le logiciel NVIDIA AI Enterprise.

Suite à cette annonce, Temenos déploiera sa propre IA générative sur site sur la plateforme informatique accélérée de NVIDIA, offrant aux banques une vitesse et une précision exceptionnelles dans la fourniture de services axés sur l’IA.

L’IA générative de Temenos est exécutée à l’aide des microservices NVIDIA NIM , intégrés à la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, qui permet d’optimiser le débit et la latence de l’inférence IA, ainsi que de faciliter le déploiement, la mise à l’échelle, la surveillance et la gestion des modèles d’IA. Ainsi, les solutions d’IA générative de Temenos sur la plateforme de NVIDIA fournissent aux banques la flexibilité nécessaire pour faire évoluer leurs capacités d’IA et répondre rapidement aux demandes des clients, contribuant ainsi à des services bancaires plus efficaces, plus réactifs et plus conformes.

La collaboration avec NVIDIA souligne l’engagement de Temenos en faveur d’une IA responsable, permettant aux banques d’exploiter toute la puissance des données tout en garantissant la confidentialité et le contrôle. Avec la plateforme NVIDIA AI haute performance, Temenos accompagne les banques dans la pérennisation de leurs opérations et dans l’amélioration de l’expérience client.

Barb Morgan, responsable en chef des produits et de la technologie chez Temenos, a déclaré : « Cette collaboration témoigne de la puissance de l’association de l’expertise bancaire de Temenos et de l’infrastructure d’IA de NVIDIA, leader sur le marché, qui donne aux banques des outils performants pour servir les clients en temps réel avec précision et contrôle. Chez Temenos, nous croyons en une IA responsable et centrée sur le client qui permet aux banques d’innover à leur guise. Avec NVIDIA, nous aidons les banques à exploiter l’avenir des services financiers, où les informations basées sur les données rencontrent des performances inégalées et une innovation centrée sur le client. »

Malcolm deMayo, vice-président des services financiers mondiaux chez NVIDIA, a souligné : « L’IA est en train de remodeler les services financiers, permettant aux banques de repenser les interactions avec les clients et d’optimiser des opérations sécurisées, évolutives et efficaces. Grâce à l’intégration par Temenos des microservices NVIDIA NIM, les banques peuvent accéder à des informations en temps réel, identifier les domaines à améliorer et proposer des expériences client plus personnalisées et plus réactives. »

L’IA explicable est intégrée dans de multiples domaines au sein des solutions Temenos, y compris l’évaluation du crédit, la lutte contre le blanchiment d’argent, les exceptions de paiement, l’engagement des clients et la vente croisée. Les solutions d’IA générative de Temenos peuvent donner aux utilisateurs professionnels un accès instantané à des informations et des rapports uniques, leur permettant de transformer les opérations, d’augmenter la productivité et d’améliorer l’expérience des clients.

En outre, les solutions d’IA générative de Temenos tourneront sur l’architecture de déploiement vérifiée de NVIDIA, ce qui leur permettra d’être distribuées et déployées par le réseau de partenaires de NVIDIA.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme au monde pour les services bancaires composables, au service de clients dans 150 pays pour élaborer de nouveaux services bancaires et créer des expériences clients de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant près de la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Les dépenses informatiques consacrées par ces banques à la croissance et l’innovation sont également deux fois supérieures à la moyenne du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.temenos.com .

Contacts Médias Scott Rowe et Michael Anderson Temenos Global Public Relations Tél. : +44 20 7423 3857 E-mail : press@temenos.com Lauren Rae Temenos Team site de Edelman Smithfield Tél. : +44 7976 353347 Temenos@EdelmanSmithfield.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.