Quantexa Memperkenalkan Beban Kerja Dikuasakan AI untuk Microsoft Fabric bagi Mengubah Kualiti Data dan Kebolehgunaan Merentasi Perusahaan

• Quantexa Unify Workload untuk Microsoft Fabric memberikan pengguna keupayaan resolusi entiti peneraju industri untuk melaksanakan pemadanan data dan penemuan perhubungan yang sangat tepat dengan luas.

• Organisasi boleh mempertingkatkan kualiti data, menghapuskan silo, mengurangkan kos dan menangani cabaran yang dikaitkan dengan penyediaan data untuk AI, memudahkan kebolehan membuat keputusan yang lebih baik serta lebih pantas.

LONDON dan CHICAGO, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam penyelesaian kecerdasan keputusan (DI) untuk sektor awam dan swasta, mengumumkan ketersediaan segera Quantexa Unify Workload untuk Microsoft Fabric di Microsoft Ignite pada hari ini. Quantexa Unify, yang sedang dalam pratonton, membawakan resolusi entiti yang dikuasakan AI dan pemadanan data termaju kepada Microsoft Fabric. Ini membolehkan organisasi memanfaatkan keupayaan misi yang tersangat penting daripada Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa untuk mencipta harta data perusahaan dengan pandangan bersatu dan saling berkaitan bagi data mereka. Lebih daripada 50 perusahaan terkemuka industri dan agensi kerajaan telah menggunakan keupayaan ini untuk memadankan lebih 60 bilion rekod dengan kelajuan yang luar biasa dan ketepatan sebanyak 99%.

Beban kerja yang inovatif ini membolehkan jurutera data, saintis data, penganalisis serta pengguna perniagaan menyambung dengan mudah dan mengemas kini data secara berterusan daripada pelbagai sumber sepenuhnya dalam Microsoft Fabric. Dengan beban kerja Quantexa Unify, organisasi boleh mengenal pasti, memadankan dan menyatukan rekod entiti yang sama secara automatik--seperti orang, perniagaan, lokasi dan kenalan--walaupun terdapat sebarang ketidakkonsistenan atau ralat.

Mewujudkan Asas Data Dipercayai untuk Analitik dan AI Generatif

Quantexa Unify membaca data secara langsung daripada OneLake, mengautomasikan pembersihan, penghuraian dan normalisasi sumber data, kemudian melakukan pemadanan data yang canggih untuk menghasilkan paparan data yang disambungkan dalam OneLake. Quantexa Unify menyediakan templat padanan prakonfigurasi, membolehkan pengguna menentukan tahap kualiti padanan yang diperlukan. Laporan Microsoft Power BI dihantar untuk menyerlahkan metrik dan isu kualiti data. Beban kerja dijalankan secara langsung dalam Microsoft Fabric dan menulis hasilnya kembali ke OneLake untuk kegunaan yang lebih luas.

Hasilnya adalah harta data perusahaan yang sentiasa diperbaharui dengan data yang dipercayai:

Boleh disepadukan dengan lancar ke dalam rangkaian penuh perkhidmatan data, analitik dan produktiviti perniagaan Microsoft.

Maksimumkan keupayaan kecerdasan perniagaan.

Menyediakan pandangan kontekstual yang tersambung sebagai graf pengetahuan untuk membuka analitik berasaskan graf yang maju.

Boleh dimasukkan ke dalam model AI yang dibina dan dilatih secara peribadi.

Boleh digunakan sebagai aset yang berkuasa bersama dengan Copilot Studio dan Azure OpenAI untuk meningkatkan atau mengautomasikan pembuatan keputusan dan mendorong inovasi.



Keupayaan utama Quantexa Unify

Tanpa Kod, Pemetaan Data Automatik: Beban kerja boleh dikonfigurasikan dengan model data anda sendiri, yang memudahkan dan mempercepatkan proses memetakan medan data antara sistem atau sumber data yang berbeza menggunakan antara muka visual.

Beban kerja boleh dikonfigurasikan dengan model data anda sendiri, yang memudahkan dan mempercepatkan proses memetakan medan data antara sistem atau sumber data yang berbeza menggunakan antara muka visual. Padanan Entiti Lanjutan: Menggunakan konfigurasi siap sedia dan pembelajaran mesin, beban kerja melaksanakan padanan berkualiti tinggi merentasi jenis entiti, menghubungkan rekod dan memperkayakan data yang tidak lengkap.

Menggunakan konfigurasi siap sedia dan pembelajaran mesin, beban kerja melaksanakan padanan berkualiti tinggi merentasi jenis entiti, menghubungkan rekod dan memperkayakan data yang tidak lengkap. Cerapan Kontekstual: Temui sambungan penting, dedahkan hubungan tersembunyi dan hasilkan graf pengetahuan.

Temui sambungan penting, dedahkan hubungan tersembunyi dan hasilkan graf pengetahuan. Kualiti Data: Mendedahkan dan menyelesaikan isu kualiti data menggunakan Papan Pemuka Power BI.

Mendedahkan dan menyelesaikan isu kualiti data menggunakan Papan Pemuka Power BI. Kebolehskalaan dan Prestasi: Beban kerja ini dioptimumkan untuk kelajuan dan kebolehskalaan, menjadikannya sesuai untuk persekitaran perusahaan berskala besar di mana jumlah dan kerumitan data boleh menjadi terlalu banyak.

Beban kerja ini dioptimumkan untuk kelajuan dan kebolehskalaan, menjadikannya sesuai untuk persekitaran perusahaan berskala besar di mana jumlah dan kerumitan data boleh menjadi terlalu banyak. Akses Data yang Didemokrasikan untuk Membuat Keputusan yang Lebih Pantas dan Lebih Baik: Mempercepatkan keupayaan perusahaan anda untuk menjadikan data yang dipercayai boleh diakses dan boleh digunakan untuk pengguna teknikal dan perniagaan di seluruh organisasi anda. Manfaatkan hasil daripada Quantexa Unify dalam set lengkap alat analitik Microsoft, termasuk Microsoft Copilot.

Dan Higgins, Ketua Pegawai Produk Quantexa, berkata: “Mengumumkan pratonton Quantexa Unify untuk Fabric Microsoft di Ignite merupakan peristiwa penting dalam kerjasama berterusan kami dengan Microsoft. Beban kerja kami yang dikuasakan AI untuk Microsoft Fabric akan mengubah cara organisasi mencapai kesediaan data untuk memaksimumkan pelaburan AI generatif mereka. Penyepaduan berkuasa ini membantu organisasi mencipta asas untuk membuat keputusan yang dipertingkatkan dengan menyelesaikan perhubungan entiti yang kompleks menggunakan sumber data luaran dan dalaman dengan pantas dan tepat. Dengan memanfaatkan skalabilitas dan fleksibiliti Microsoft Fabric, kami memperkasakan perniagaan untuk memacu inovasi dan memanfaatkan potensi penuh data mereka seperti yang tidak pernah berlaku sebelum ini.”

Amir Netz, Felo Teknikal dan Ketua Pegawai Teknikal untuk Microsoft Fabric, berkata: “Kami gembira melihat inovasi Quantexa membawa keupayaan yang begitu menarik kepada Microsoft Fabric. Ini membolehkan organisasi menggunakan data mereka dalam Microsoft Fabric untuk memupuk pembuatan keputusan yang lebih baik dan kecekapan operasi yang dipertingkatkan. Memandangkan pelanggan semakin bergantung pada Microsoft Fabric untuk mempercepatkan transformasi digital mereka, keupayaan ini akan membolehkan mereka memperoleh cerapan lebih mendalam yang mereka harapkan daripada pelaburan data mereka, semuanya dalam harta data seluruh perusahaan yang dipercayai. Kami tidak sabar untuk terus bekerjasama dengan Quantexa untuk membantu pelanggan kami membuka peluang baharu dan memacu keyakinan dalam AI dan inisiatif dipacu data mereka.”

Novo Banco Menyertai Pratonton Peribadi

Selain daripada pratonton awam, yang membolehkan pelanggan mengalami Quantexa Unify dengan set data yang tersedia untuk umum, Quantexa juga mendedahkan bahawa mereka telah membuka pratonton peribadi untuk pelanggan yang bersedia untuk menggunakan Quantexa Unify. Hari ini di Microsoft Ignite, Novo Banco, peserta pratonton persendirian awal dan institusi kewangan terkemuka yang beribu pejabat di Portugal, pemberi perkhidmatan kepada pelanggan individu dan korporat, dengan cita-cita transformasi digital yang termasuk memperluaskan tawaran bank di seluruh Eropah, mendedahkan hasratnya untuk membina seluruh perusahaan. harta data dengan Quantexa dan Microsoft.

Seamus Murphy, Ketua Pegawai Operasi di Novo Banco, menyatakan: “Memahami gelagat pelanggan melalui paparan data yang komprehensif membolehkan bank memperibadikan komunikasi dan perkhidmatan, memupuk hubungan pelanggan yang lebih kukuh dan pada masa yang sama melindungi mereka dan bank dengan satu pelaburan tunggal.

Arah aliran semasa mencipta penyelesaian menegak tidak kos efektif dan tidak mewujudkan kesan perniagaan yang diinginkan. Harta data seluruh perusahaan adalah masa depan pengoperasian data yang berkesan dalam perbankan. Quantexa Unify untuk Microsoft Fabric akan menjadi asas bagi kami untuk merungkai silo organisasi dan data, membolehkan analitik lanjutan, kecekapan menggunakan AI dan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik.”

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Kecerdasan Keputusan bagi memperkasakan organisasi untuk membuat keputusan operasi yang boleh dipercayai dengan data dalam konteks. Dengan menggunakan kemajuan terkini dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data dalam silo dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, perisikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan, sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa mempertingkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analitik sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditempah secara bebas mengenai Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 800 pekerja dan beribu-ribu pengguna platform yang bekerja dengan berbilion-bilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

