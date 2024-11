Quantexa Memperkenalkan Beban Kerja yang Didukung oleh AI pada Microsoft Fabric untuk Mengubah Kualitas dan Penggunaan Data di Seluruh Perusahaan

• Beban Kerja Quantexa Unify pada Microsoft Fabric memberi pengguna kemampuan resolusi entitas yang terkemuka di industri untuk mencocokkan data dengan sangat akurat dan menemukan hubungan dalam skala besar.

• Organisasi dapat meningkatkan kualitas data, menghilangkan silo, mengurangi biaya, dan mengatasi tantangan terkait dengan penyiapan data untuk AI, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat.

LONDON dan CHICAGO, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Keputusan (Decision Intelligence/DI) untuk sektor publik dan swasta, hari ini di Microsoft Ignite, mengumumkan ketersediaan langsung Beban Kerja Unify Quantexa untuk Microsoft Fabric. Quantexa Unify, yang saat ini dalam pratinjau, memberikan resolusi entitas serta pencocokan data canggih yang didukung AI untuk Microsoft Fabric. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan kemampuan yang sangat diperlukan bagi Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa untuk menciptakan sistem data perusahaan dengan tampilan data yang terpadu dan saling terhubung. Lebih dari 50 perusahaan terkemuka di industri dan lembaga pemerintah telah menggunakan kemampuan ini untuk mencocokkan lebih dari 60 miliar catatan dengan kecepatan luar biasa dan akurasi 99%.

Beban kerja yang inovatif ini memungkinkan teknisi data, ilmuwan data, analis, dan pengguna bisnis terhubung dengan mudah serta terus memperbarui data dari berbagai sumber secara keseluruhan dalam Microsoft Fabric. Dengan beban kerja Quantexa Unify, organisasi dapat secara otomatis mengidentifikasi, mencocokkan, dan mengonsolidasikan catatan entitas yang sama--seperti karyawan, bisnis, lokasi, dan kontak--terlepas dari adanya ketidaksesuaian atau kesalahan.

Menciptakan Dasar Data Tepercaya untuk Analisis dan AI Generatif

Quantexa Unify membaca data secara langsung dari OneLake, mengotomatiskan pembersihan, penguraian, dan normalisasi sumber data, lalu melakukan pencocokan data yang canggih untuk menghasilkan tampilan data yang terhubung di OneLake. Quantexa Unify memberikan templat pencocokan prakonfigurasi, yang memungkinkan pengguna menentukan tingkat kualitas kecocokan yang diperlukan. Laporan Microsoft Power BI dikirimkan untuk menyoroti metrik dan masalah kualitas data. Beban kerja bekerja secara langsung dalam Microsoft Fabric dan menuliskan kembali hasilnya ke OneLake untuk penggunaan yang lebih luas.

Hasilnya adalah sistem data di seluruh perusahaan yang terus diperbarui dengan data tepercaya yang:

Dapat diintegrasikan dengan mudah ke rangkaian data lengkap, analisis, dan layanan produktivitas bisnis Microsoft.

Memaksimalkan kemampuan kecerdasan bisnis.

Memberikan tampilan terhubung dan kontekstual dalam bentuk grafik pengetahuan untuk membuka potensi analitik berbasis grafik yang canggih.

Dapat dimasukkan ke dalam model AI yang dibuat dan dilatih secara pribadi.

Dapat digunakan sebagai aset yang sangat andal bersamaan dengan Copilot Studio dan Azure OpenAI untuk meningkatkan serta mengotomatiskan pengambilan keputusan dan memacu inovasi.



Kemampuan utama Quantexa Unify

Pemetaan Data Otomatis Tanpa Kode: Beban kerja dapat dikonfigurasikan dengan model data Anda sendiri, yang menyederhanakan dan mempercepat proses pemetaan bidang data di antara sistem atau sumber data yang berbeda dengan menggunakan antarmuka visual.

Beban kerja dapat dikonfigurasikan dengan model data Anda sendiri, yang menyederhanakan dan mempercepat proses pemetaan bidang data di antara sistem atau sumber data yang berbeda dengan menggunakan antarmuka visual. Pencocokan Entitas yang Canggih: Menggunakan konfigurasi unik dan pembelajaran mesin, beban kerja melakukan pencocokan berkualitas tinggi di semua jenis entitas, menghubungkan catatan, dan memperkaya data yang tidak lengkap.

Menggunakan konfigurasi unik dan pembelajaran mesin, beban kerja melakukan pencocokan berkualitas tinggi di semua jenis entitas, menghubungkan catatan, dan memperkaya data yang tidak lengkap. Wawasan yang Dikontekstualisasikan: Menemukan hubungan yang signifikan, mengungkapkan hubungan yang tersembunyi, dan menghasilkan grafik pengetahuan.

Menemukan hubungan yang signifikan, mengungkapkan hubungan yang tersembunyi, dan menghasilkan grafik pengetahuan. Kualitas Data: Menemukan dan memperbaiki masalah kualitas data menggunakan Dasbor Power BI.

Menemukan dan memperbaiki masalah kualitas data menggunakan Dasbor Power BI. Skalabilitas dan Kinerja: Beban kerja ini dioptimalkan untuk kecepatan dan skalabilitas, sehingga cocok untuk lingkungan perusahaan berskala besar tempat volume dan kompleksitas data dapat menjadi tantangan.

Beban kerja ini dioptimalkan untuk kecepatan dan skalabilitas, sehingga cocok untuk lingkungan perusahaan berskala besar tempat volume dan kompleksitas data dapat menjadi tantangan. Akses Data yang Didemokratisasi untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Baik: Mempercepat kemampuan perusahaan Anda untuk menjadikan data tepercaya mudah diakses serta dapat digunakan untuk pengguna teknis dan bisnis di seluruh organisasi Anda. Manfaatkan hasil dari Quantexa Unify dalam rangkaian alat bantu analisis lengkap Microsoft, termasuk Microsoft Copilot.

Dan Higgins, Chief Product Officer Quantexa, menyatakan: "Mengumumkan pratinjau Quantexa Unify for Microsoft Fabric di Ignite merupakan pencapaian penting dalam kolaborasi berkelanjutan kami dengan Microsoft. Beban kerja kami yang didukung AI untuk Microsoft Fabric akan mengubah cara organisasi mencapai kesiapan data guna memaksimalkan investasi generatif AI mereka. Integrasi tangguh ini membantu organisasi menciptakan landasan pengambilan keputusan yang disempurnakan, dengan mengatasi hubungan entitas rumit menggunakan sumber data eksternal dan internal secara cepat dan tepat. Dengan memanfaatkan skalabilitas dan fleksibilitas Microsoft Fabric, kami memberdayakan bisnis untuk mendorong inovasi dan menggunakan potensi penuh data mereka."

Amir Netz, Technical Fellow dan CTO untuk Microsoft Fabric, menyatakan: "Kami amat senang menyaksikan inovasi Quantexa menghadirkan kemampuan yang begitu menarik bagi Microsoft Fabric. Hal ini memungkinkan organisasi menggunakan datanya dalam Microsoft Fabric untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan menyempurnakan efisiensi operasi. Seiring meningkatnya ketergantungan pelanggan terhadap Microsoft Fabric untuk mempercepat transformasi digitalnya, kemampuan ini memungkinkan mereka memperoleh wawasan lebih dalam seputar investasi data mereka sesuai harapan, melalui satu sistem data tepercaya di seluruh perusahaan. Kami sangat antusias untuk terus berkolaborasi dengan Quantexa dalam membantu pelanggan membuka peluang baru serta meningkatkan kepercayaan dalam inisiatif berbasis AI dan data mereka."

Novo Banco Bergabung dalam Pratinjau Pribadi

Selain pratinjau publik, yang memungkinkan pelanggan mencoba Quantexa Unify dengan rangkaian data yang tersedia secara publik, Quantexa juga mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pratinjau pribadi bagi pelanggan yang siap menerapkan Quantexa Unify. Hari ini di Microsoft Ignite, Novo Banco, peserta pratinjau pribadi awal dan lembaga keuangan tersohor yang berkantor pusat di Portugis, yang melayani klien individu dan perusahaan, dengan ambisi transformasi digital yang meliputi upaya perluasan penawaran bank di seluruh Eropa, telah mengungkapkan niatnya untuk membangun sistem data di seluruh perusahaan dengan Quantexa dan Microsoft.

Seamus Murphy, Chief Operating Officer di Novo Banco, menyatakan: "Memahami perilaku nasabah melalui tampilan data komprehensif memungkinkan bank menyesuaikan komunikasi dan layanan, memupuk hubungan nasabah yang lebih kuat, dan secara bersamaan melindungi mereka serta bank dengan satu investasi.

Tren saat ini untuk merancang solusi vertikal tidak efektif dari segi biaya dan tidak menciptakan dampak bisnis yang diinginkan. Sistem data di seluruh perusahaan adalah masa depan operasionalisasi data yang efektif dalam perbankan. Quantexa Unify for Microsoft Fabric akan menjadi landasan untuk membongkar silo organisasi dan data, sehingga analisis mutakhir, efisiensi penggunaan AI, dan layanan pelanggan yang lebih baik dapat dilakukan."

Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara organisasi Anda dapat ikut serta dalam pratinjau publik dan pribadi Quantexa untuk Quantexa Unify for Microsoft Fabric, kunjungi di sini.

Tentang Quantexa

Quantexa merupakan perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Pembuat Keputusan untuk memberdayakan organisasi agar dapat mengambil keputusan operasional tepercaya yang berbasis data sesuai konteks. Menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terkurung dan mengubahnya menjadi sumber daya yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Quantexa mengatasi tantangan besar di seluruh manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan keuangan, risiko, kecurangan, dan keamanan, di sepanjang siklus hidup pelanggan.

Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Sebuah studi TEI Forrester yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan memperoleh ROI tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa sekarang memiliki lebih dari 800 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.

