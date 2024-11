Microsoft Fabric ישנה את איכות הנתונים והשימושיות בכל רחבי הארגון

- Quantexa Unify Workload עבור Microsoft Fabric מעניק למשתמשים יכולות אבחנת ישויות מובילות לביצוע התאמה מדויקת ביותר של נתונים וגילוי יחסי נתונים בקנה מידה גדול.



- ארגונים יכולים לשפר את איכות הנתונים, לחסל מצבורי נתונים, להוזיל עלויות ולטפל באתגרים הקשורים בהכנת נתונים עבור בינה מלאכותית, ולאפשר קבלת החלטות טובה ומהירה יותר.

לונדון ושיקגו, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, ספקית מובילה בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI)) למגזר הציבורי והפרטי, במהלך Microsoft Ignite, הודיעה על הזמינות המיידית של Unify Workload של Quantexa עבור Microsoft Fabric. Quantexa Unify, שנמצא כעת במעמד של סקירה ראשונית, מביא אבחנת ישויות מתקדמת מועצמת בינה מלאכותית והתאמת נתונים ל-Microsoft Fabric. זה מאפשר לארגונים לנצל את היכולות הקריטיות של פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות של Quantexa כדי ליצור מאגר נתונים ארגוני עם תצוגה אחודה ומקושרת הדדית של הדאטה שלהם. יותר מ-50 ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים בתעשייה השתמשו ביכולת זו כדי להתאים ליותר מ-60 מיליארד רשומות במהירות יוצאת דופן ובדיוק של 99%.

עומס עבודה חדשני זה מאפשר למהנדסי נתונים, מדעני נתונים, אנליסטים ומשתמשים עסקיים להתחבר ללא מאמץ ולעדכן נתונים ממספר מקורות באופן רציף בתוך Microsoft Fabric לחלוטין. עם עומס העבודה של Quantexa Unify, ארגונים יכולים לזהות, להתאים ולאחד באופן אוטומטי רשומות של אותן ישויות - כמו אנשים, עסקים, מיקומים ואנשי קשר - למרות חוסר עקביות או שגיאות מסוג זה או אחר.

יצירת בסיס נתונים מהימן לטובת אנליטיקה ובינה מלאכותית יוצרת

Quantexa Unify קורא נתונים ישירות מ-OneLake, ממכן את הניקוי, ניתוח והנרמול של מקורות נתונים, ואז מבצע התאמת נתונים מתוחכמת כדי לייצר תצוגה מחוברת של הנתונים ב-OneLake. Quantexa Unify מספק תבניות התאמה מוגדרות מראש המאפשרות למשתמשים להגדיר את רמת איכות ההתאמה הנדרשת. דו"חות Microsoft Power BI מסופקים כדי להדגיש מדדי איכות נתונים ובעיות. עומס העבודה פועל בתוך Microsoft Fabric ומעביר את התוצאות בחזרה אל OneLake לשימוש נרחב יותר.

התוצאה היא מאגר נתונים כלל ארגוני שמתרענן ללא הרף עם נתונים מהימנים ש:

*ניתן לשלב באופן חלק בחבילת שירותי הנתונים, האנליטיקה והפרודוקטיביות העסקית המלאה של Microsoft.

*מאפשר להוציא את המירב מיכולות הבינה העסקית.

*מספק תצוגה מקושרת והקשרית כגרף ידע כדי להציע אנליטיקה מתקדמת מבוססת גרפים.

*ניתן להזין למודלים של בינה מלאכותית שנבנו ואומנו באופן פרטי.

*יכול לשמש כנכס רב עוצמה בשילוב עם Copilot Studio ו-Azure OpenAI כדי לחזק או למכן את קבלת ההחלטות וכדי לדרבן חדשנות.

היכולות העיקריות של Quantexa Unify

*ללא קוד, מיפוי נתונים אוטומטי: ניתן להגדיר את עומס העבודה עם מודל נתונים משלכם, דבר שמפשט ומאיץ את תהליך מיפוי שדות הנתונים בין מערכות שונות או מקורות מידע באמצעות ממשק חזותי.

*התאמת ישויות מתקדמת: באמצעות תצורות מחוץ לקופסה ולימוד מכונה, עומס העבודה מבצע התאמה באיכות גבוהה בין סוגי ישויות, מקשר רשומות ומעשיר נתונים לא שלמים.

*תובנות מבוססות הקשרים: חשיפת קשרים משמעותיים, גילוי יחסים נסתרים והפקת גרפי ידע.

*איכות נתונים: חשיפה ותיקון בעיות באיכות הנתונים על ידי שימוש בלוחות המחוונים של Power BI.

*מדרגיות וביצועים: עומס עבודה זה מותאם למהירות ומדרגיות, כך שהוא מתאים לסביבות ארגוניות בקנה מידה גדול שבהן נפח ומורכבות הנתונים יכולים להיות מכריעים.

*גישה דמוקרטית לנתונים לקבלת החלטות מהירה וטובה יותר: האצת היכולת של הארגון להפוך נתונים מהימנים לנגישים ושמישים עבור משתמשים טכניים ועסקיים ברחבי הארגון. ניצול התוצאות מ-Quantexa Unify בחבילת הכלים האנליטיים המלאה של מיקרוסופט, כולל Microsoft Copilot.

דן היגינס (Dan Higgins), מנהל מוצר ראשי של Quantexa, אמר: "ההכרזה על הסקירה המקדימה של Quantexa Unify עבור Microsoft Fabric ב-Ignite היא ציון דרך משמעותי בשיתוף הפעולה המתמשך שלנו עם Microsoft. עומס העבודה מועצם הבינה המלאכותית שלנו עבור Microsoft Fabric ישנה את הדרך בה ארגונים משיגים מוכנות נתונים כדי להוציא את המרב מהשקעותיהם בבינה מלאכותית. אינטגרציה רבת עוצמה זו מסייעת לארגונים ליצור ולחזק את הבסיס לקבלת החלטות באמצעות פתרון קשרי ישויות מורכבים ולע ידי שימוש במקורות מידע חיצוניים ופנימיים במהירות ובדיוק. על ידי ניצול המדרגיות והגמישות של Microsoft Fabric, אנו מעצימים עסקים להניע חדשנות ולנצל את מלוא פוטנציאל הנתונים שלהם כפי שלא ניתן היה לעשות עד היום".

אמיר נץ (Amir Netz), עמית טכני ומנהל טכנולוגיה ראשי של Microsoft Fabric, אמר: "אנו שמחים לראות את החדשנות של Quantexa מביאה יכולת כה משכנעת ל-Microsoft Fabric. זה מאפשר לארגונים להשתמש בנתונים שלהם בתוך Microsoft Fabric כדי לטפח קבלת החלטות טובה יותר ויעילות תפעולית משופרת. ככל שלקוחות מסתמכים יותר ויותר על Microsoft Fabric כדי להאיץ את ההמרה הדיגיטלית שלהם, יכולת זו תאפשר להם לקבל תובנות מעמיקות יותר, כפי שהם מצפים להוציא מההשקעות שלהם בדאטה, והכל בתוך מאר נתונים מהימן וכלל ארגוני. אנו מצפים להמשיך לשתף פעולה עם Quantexa כדי לעזור ללקוחותינו לגלות הזדמנויות חדשות ולעודד אמון ביוזמות הבינה המלאכותיות והנתונים שלהם".

Novo Banco מצטרף לסקירה מקדימה פרטית

בנוסף לגרסת הסקירה המקדימה הציבורית, המאפשרת ללקוחות לחוות את Quantexa Unify עם מערכי נתונים שזמינים לציבור, חשפה Quantexa שהיא גם מציעה מעכשיו סקירה מקדימה פרטית ללקוחות המוכנים לפרוס את Quantexa Unify. Novo Banco, במסגרת ב-Microsoft Ignite, הכריז כי היא ישתתף במסגרת התצוגה המקדימה הפרטית. מדובר במוסד פיננסי בולט שבסיסו בפורטוגל המשרת לקוחות פרטיים וארגוניים, עם שאיפות המרה דיגיטלית הכוללות הרחבת הפתרונות הבנקאיים ברחבי אירופה, ועם כוונה לבנות מאגר נתונים כלל ארגוני עם Quantexa ו-Microsoft.

שיימוס מרפי (Seamus Murphy), מנהל תפעול ראשי ב- Novo Banco, אמר: "הבנת התנהגות הלקוחות באמצעות תצוגת נתונים מקיפה מאפשרת לבנקים להתאים אישית תקשורת ושירותים, לטפח קשרי לקוחות חזקים יותר, ובו זמנית להגן עליהם ועל הבנק באמצעות השקעה אחת. המגמה הנוכחית של יצירת פתרונות אנכיים אינה חסכונית ואינה יוצרת את ההשפעה העסקית המיועדת. אחוזת נתונים כלל-ארגונית היא העתיד של תפעול נתונים יעיל בבנקאות. Unify for Microsoft Fabric של Quantexa יהיה הבסיס עבורנו לפירוק ממגורות ארגוניות ונתונים, ויאפשר ניתוח מתקדם, יעילות באמצעות בינה מלאכותית ושירות לקוחות טוב יותר".

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו הארגון שלך יכול להשתתף בגירסת הסקירה הראשונית הציבורית או הפרטית של Quantexa עבור Quantexa Unify for Microsoft Fabric, בקרו כאן.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מסייעת לארגונים לחשוף סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי איחוד נתונים מבודדים והפיכתם למשאב המהימן ביותר לשימוש חוזר. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-800 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

