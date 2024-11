Intégrer les enjeux de santé publique lors des négociations climatiques : des actions concrètes attendues

MONTRÉAL, 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l’annonce d’une nouvelle Coalition pour renforcer l’inclusion de la santé dans l’agenda climatique, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) insiste sur la nécessité de poser des actions concrètes au Canada comme au Québec. Des politiques ambitieuses doivent être soutenues par des financements adaptés, notamment en termes d’adaptation aux changements climatiques.

« Maintenant que le constat est partagé que la crise climatique est une crise sanitaire, l’urgence est à l’action », déclare Cyril Frazao, directeur santé-climat à l’ASPQ.

L’année 2024 s’apprête à devenir l’une des plus chaudes jamais enregistrées, limitant davantage la fenêtre pour respecter l’objectif des +1,5 °C. « Les répercussions sur la santé publique sont déjà tangibles : vagues de chaleur, feux de forêt, pollution de l’air… Ces phénomènes affectent des populations vulnérables et fragilisent des systèmes de santé déjà sous pression en augmentant aussi les coûts pour les services publics » ajoute M. Frazao.

Les catastrophes climatiques de l’été 2024 ont coûté près de 2 milliards de dollars aux Canadien·nes. Pourtant, les investissements en adaptation restent insuffisants, notamment pour renforcer la résilience des systèmes de santé. Seuls 3 % des fonds fédéraux dédiés à l’adaptation sont alloués à la santé.

Des systèmes de santé résilients pour faire face à la crise climatique

Le Lancet Countdown rappelait récemment l’urgence d’investir dans des systèmes de santé résilients et adaptables. Bien que le Canada ait un plan d’action pour renforcer la résilience au climat de ses systèmes de santé, les progrès sont peu documentés. Avec 6,5 milliards de dollars seulement consacrés en adaptation sur les huit dernières années, des efforts accrus sont nécessaires.

L’ASPQ recommande de :

Financer et soutenir des politiques de santé adaptées aux défis des changements climatiques à tous les niveaux (international, national et provincial) en investissant à part égale dans l’atténuation et l’adaptation ;

à tous les niveaux (international, national et provincial) en investissant à part égale dans l’atténuation et l’adaptation ; Garantir la cohérence des actions en élaborant des feuilles de route claires pour l’intégration de la santé dans les NDC (Contributions déterminées au niveau national), comme cela est attendu du Canada d'ici début 2025 au moment de sa présidence du G7 ;

en élaborant des feuilles de route claires pour l’intégration de la santé dans les NDC (Contributions déterminées au niveau national), comme cela est attendu du Canada d'ici début 2025 au moment de sa présidence du G7 ; Investir rapidement et conséquemment dans des systèmes de santé résilients et adaptables en visant un système de santé carboneutre en 2050 au niveau du Canada.



Le rôle du Québec : une opportunité d’exemplarité

Le Québec a l’opportunité d’être un chef de file en termes de politiques de lutte contre les changements climatiques. Le rôle des entités locales est indispensable et celui-ci se doit d’accélérer sa transition puisque les émissions de GES sur son territoire n’ont diminué que de 8,9 % entre 1990 et 2021.

L’ASPQ recommande de :

Mettre en place un plan d’action en adaptation avec un volet spécifique dédié aux enjeux de santé au niveau du Québec ;

au niveau du Québec ; Intégrer les recommandations du rapport Dunsky visant un système de santé carboneutre en 2040 dans le plan d’action en développement durable de Santé Québec ;

en 2040 dans le plan d’action en développement durable de Santé Québec ; Prendre en compte les enjeux d’adaptation aux changements climatiques dans la future Stratégie de prévention du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).



« La COP29 est une opportunité décisive pour intégrer la santé dans l'action climatique. Le Canada et le Québec doivent jouer un rôle de premier plan en montrant l'exemple avec des actions concrètes et des engagements financiers ambitieux », souligne M. Frazao.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org

