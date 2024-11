inGroup International rompe récord de ventas de cruceros en un solo día

La Membresía 3.0 impulsa un hito histórico

GUAYNABO, Puerto Rico, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises, una división de inGroup International y el club de recompensas de viajes por suscripción líder a nivel mundial, recientemente logró su venta más alta de cruceros en un solo día desde su creación.

Durante un periodo de reservas de 12 horas de máxima actividad el 14 de noviembre de 2024, inCruises completó más de USD 1,200,000 en valor minorista de reservas de cruceros, todo lo cual dio como resultado un día récord.

Este desempeño llega en respuesta al reciente lanzamiento de la Membresía 3.0, la cual fortaleció la posición de liderazgo de inCruises entre clubes de recompensas de viajes y se sumó al creciente interés de su innovador modelo de membresía.

“Los Miembros nuevos y existentes están aceptando las muchas nuevas características y beneficios que llegaron con la Membresía 3.0 y eso está ocasionando muchas más reservas de cruceros”, declaró Anthony Varvaro, Director Financiero y de Operaciones de inGroup International. “Las cifras de ventas sin precedentes reflejan el enorme valor que nuestro modelo de membresía ofrece a los viajeros de cruceros nuevos y experimentados”.

El alcance global de la red de membresías de inCruises permite a la compañía cumplir con las demandas de las líneas de cruceros aliadas en cualquier parte del mundo. "Si una línea de cruceros nos contacta porque necesita pasajeros para cierto itinerario, podemos aprovechar nuestra Membresía global para cumplir con esta solicitud”, añadió Varvaro.

inCruises ha construido un Alianza de confianza con muchas líneas de cruceros de primer nivel, como MSC, Costa, Virgin, Norwegian, Princess, Azamara, Cunard, Carnival, entre otras.

“¡La alianza actual de Carnival con inCruises está llevando los viajes en crucero al siguiente nivel!”, comentó Kirk Neal, Vicepresidente regional de Carnival. “Estamos poniendo el listón muy alto con una mezcla insuperable de DIVERSIÓN, libertad y valor. Desde actividades emocionantes hasta los destinos más codiciados, los Miembros inCruises siempre obtienen lo mejor de Carnival con ahorros exclusivos”.

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo, y es una división de inGroup International. El Club empodera a Miembros para que disfruten una amplia variedad de ofertas de cruceros, hoteles y resorts a un valor inigualable. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha recibido a más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios, teniendo un importante impacto en las vidas de su comunidad global.

inGroup está dedicada a enriquecer vidas al ofrecer un innovador club de recompensas de viaje y brindar oportunidades de negocio sostenibles para su creciente equipo de Socios. La Compañía también da prioridad al civismo global positivo con iniciativas recientes que apoyan a Mercy Ships y a programas de Ayuda a Ucrania.

