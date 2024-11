ORION OYJ

Orion ja Alligator Bioscience muuttavat kahta bispesifistä vasta-ainetta koskevaa sopimustaan

Orion Oyj ja Alligator Bioscience AB ovat sopineet lisenssisopimuksen muutoksesta, jolla aiemmin rojaltivelvoitteen sisältänyt lisenssi muutetaan ikuiseksi, täysin maksetuksi ja rojaltittomaksi lisenssiksi Orionille. Lisenssisopimus koskee kahta bispesifistä vasta-ainetta, joita yhtiöt ovat menestyksekkäästi yhdessä kehittäneet hyödyntäen Alligatorin vasta-aineiden kehitykseen tarkoitettua RUBY®-alustaa. Orion jatkaa näiden myöhäisessä pre-kliinisessä kehitysvaiheessa olevien vasta-aineiden kehitystä ilman velvoitetta maksaa Alligatorille mitään etappimaksuja tai rojalteja. Sopimuksen muutoksen yhteydessä Orion maksaa Alligatorille 3,5 miljoonan euron kertamaksun.



