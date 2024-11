Salon des Maires et des collectivités locales 2024 : la Software République lance la commercialisation de son concept « U1st Vision », une première dans les services mobiles centrés sur le citoyen et sur la santé, avec des premières livrais

Salon des Maires et des collectivités locales 2024 : la Software République lance la commercialisation de son concept « U1st Vision », une première dans les services mobiles centrés sur le citoyen et sur la santé, avec des premières livraisons prévues fin 2025

Le démonstrateur technologique "U1st Vision" de la Software République annonce une nouvelle ère, passant des "services de mobilité" aux "services en mobilité".





Le concept de véhicule modulaire "U1st Vision" et les solutions associées de planification et de suivi ont été conçus pour aider les acteurs publics et les prestataires de services privés à fournir de nouveaux services de proximité.





La Software République, EssilorLuxottica, Praesens, Withings et 12 autres contributeurs révèlent un premier cas d’usage de cette plateforme de prestation de services avec le module « Health Pop-Up » qui déploie des services de santé décentralisés, humanisés et sécurisés là et lorsque cela est nécessaire.





Salon des Maires et des collectivités locales, Paris, France – 19 novembre 2024 – La Software République, un écosystème d'innovation ouverte pour une mobilité intelligente, sécurisée et durable, dévoile aujourd'hui le concept « U1st Vision » (You First Vision). Ce démonstrateur technologique innovant met en scène sa vision de services « plus proches du citoyen », en lui offrant un accès facilité à une gamme de services de proximité variés, personnalisés et sécurisés.

Le démonstrateur « U1st Vision » est composé de 2 parties : un module autonome multiservices (« pop-up »), sur une plateforme de véhicule utilitaire électrique (FlexEVan), qui rassemble les innovations des 7 membres de la Software République et de ses partenaires impliqués sur ce concept.

Le cas d’usage « Health Pop-up »

La Software République présente son module de services de santé (« Health Pop-up »), l'un des exemples d’utilisation du « U1st Vision », qui intègre 21 paramètres médicaux parmi lesquels 12 innovations, dont un avatar alimenté par l'Intelligence Artificielle. Le « Health Pop-Up » apporte ainsi une solution aux déserts médicaux, en fournissant aux citoyens, où qu'ils se trouvent, un service mobile intégré à guichet unique pour des soins préventifs, des diagnostics et le suivi de maladies. Son objectif est de redéfinir la prestation de soins de santé, en tirant parti de notre monde de plus en plus interconnecté et des nouvelles capacités qui permettent de mesurer en continu des paramètres de santé grâce à des appareils intelligents, tout en garantissant la confidentialité des données des patients. Le module est géré par un assistant médical et permet des téléconsultations réalisées avec des professionnels de la santé.



Ce concept répond à un objectif commun : fournir aux citoyens des soins de proximité et des services de prévention en matière de santé. Le concept est sécurisé et permet une interaction transparente entre les appareils et les services. Il garantit que les soins de santé peuvent être dispensés à tout moment et en tout lieu, sans compromettre la qualité du service ou la confidentialité des données. Le « U1st Vision » incarne l'engagement de donner la priorité à l'individu et de répondre aux besoins des citoyens. C'est aussi un atout pour les acteurs publics et les fournisseurs de services privés qui souhaitent déployer de multiples types de services de proximité qui ne seraient pas disponibles dans leur région.

U1st à Grand Echelle

U1st n'est pas seulement une vision, mais désormais un projet industriel. Software République et ses partenaires, notamment Praesens (revendeur international et intégrateur technologique), et Loxamed (en charge de la commercialisation en France avec Capitello Move) lancent le module de santé U1st sur le marché. Une solution industrielle basée sur le nouveau Renault Master sera disponible avant fin 2025 en version thermique mais aussi 100% électrique. Les commandes sont désormais ouvertes à l’occasion du Salon des Maires et des collectivités locales où Loxamed et Software République seront présents. Une version, basée sur la nouvelle plateforme FlexEVan (de Flexis), est envisagée à partir de 2026.



22 entreprises ont participé à ce projet :

- Les 7 entreprises membres de la Software République (Dassault Systèmes, Eviden du Groupe Atos, JCDecaux, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales)

- 3 entreprises partenaires du domaine de la santé (EssilorLuxottica, Praesens et Withings)

- 12 autres contributeurs (ANCT, Emsense, Flexis, Kanopymed, Loxamed, Mon Espace Santé, NorbertHealth, OneVisage, Orosound, Sonup, TIB, Usense)

De multiples services tels que les soins de santé, le service civique, la réparation de vélos et les services de recyclage de produits électriques par exemple pourraient être proposés aux citoyens via des modules autonomes (« pop-ups ») à la demande d’autorités locales. Le « U1st Vision » intègre également un outil complet de planification, de suivi et de gestion de services pour les acteurs publics et les prestataires de services privés.

###

Informations complémentaires pour les journalistes :

Les partenaires et contributeurs impliqués dans le projet « U1st Vision » sont :

- Les 7 entreprises membres de la Software République : Dassault Systèmes, Eviden, JCDecaux, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales.

- 3 entreprises partenaires orientées santé :

o EssilorLuxottica

o Praesens

o Withings

- 12 contributeurs :

ANCT (Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires)

Emsense, surveillance des signes vitaux en temps réel

Flexis, la nouvelle génération de véhicules utilitaires légers électriques et des combinaisons de services associées

Kanopymed, outils d'aide à la décision pour la santé et la santé publique utilisant les données et l'IA

Loxamed, expertise en solutions de santé innovantes et mobiles

Mon espace santé, fournir le design et les caractéristiques de Mon espacé santé

NorbertHealth, Surveillance des signes vitaux sans contact & évaluation de la santé grâce à l'intelligence artificielle

OneVisage, solutions d'authentification à deux facteurs

Orosound, casques Bluetooth à réduction active du bruit

Sonup, test auditif de haute qualité, pour une détection précoce des troubles

TIB, fabrication de véhicules de soins de santé sur mesure

Usense, développe Jimini, un dispositif médical à destination des professionnels de santé, mesurant la concentration de marqueurs biologiques dans l'urine en quelques secondes

À propos de Software République

La Software République se définit comme un écosystème d’innovation ouverte dédié à la mobilité intelligente, sécurisée et durable. Elle a été créée en avril 2021 par six membres fondateurs : Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales. En mars 2024, JCDecaux, est devenu le septième membre partenaire.

La Software République construit des projets communs axés sur la mobilité de demain grâce à son modèle unique de collaboration horizontale. L’écosystème se distingue par son approche innovante, combinant des entreprises établies et des start-ups de divers horizons pour mettre sur le marché des produits et des services qui répondent aux nouveaux défis du véhicule connecté, de la smart city et de l’énergie. Ces projets s’appuient sur l’expertise complémentaire de ses partenaires en matière d’analyse de données, d’intelligence artificielle, de cybersécurité, de connectivité et de jumeaux numériques, et sur l’ambition d’inventer un nouveau modèle d’innovation en gardant l’humain et l’environnement au cœur de ses motivations.

https://www.softwarerepublique.eu/

Contacts presse :

Software République : Mark York mark.york@renault.com Tel. +33 6 76 29 67 61

Mark York mark.york@renault.com Tel. +33 6 76 29 67 61 Eviden : Laura Fau laura.fau@eviden.com Tel. +33 6 73 64 04 18

Laura Fau laura.fau@eviden.com Tel. +33 6 73 64 04 18 Dassault Systèmes : Arnaud Malherbe arnaud.malherbe@3ds.com Tel. +33 1 61 62 87 73

Arnaud Malherbe arnaud.malherbe@3ds.com Tel. +33 1 61 62 87 73 JCDecaux : Clémentine Prat clementine.prat@jcdecaux Tel. + 33 6 60 33 00 15

Clémentine Prat clementine.prat@jcdecaux Tel. + 33 6 60 33 00 15 Orange Business : Séverine Belhomme Moisand severine.belhommemoisand@orange.com Tel. +33 6 07 34 95 61

Séverine Belhomme Moisand severine.belhommemoisand@orange.com Tel. +33 6 07 34 95 61 Renault Group : Paul Jacobsoone paul.jacobsoone@renault.com Tel. + 33 6 82 76 23 96

Paul Jacobsoone paul.jacobsoone@renault.com Tel. + 33 6 82 76 23 96 STMicroelectronics : Nelly Dimey nelly.dimey@st.com Tel. +33 6 75 00 73 39

Nelly Dimey nelly.dimey@st.com Tel. +33 6 75 00 73 39 Thales : Vanessa Viala – vanessa.viala@thalesgroup.com Tel. +33 6 07 34 00 34

