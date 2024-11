BYD fokuserar starkt på partnersamarbete på energilagringsmarknaden under partnerkonferensen

SHENZHEN, Kina, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd., utökar partnerprogrammet för BYD Energy Storage-lösningar. Som en del av programmet höll BYD en partnerkonferens på BYD:s huvudkontor i november 2024, där alla partner fick möjligheten att uttrycka sina erfarenheter, utbyta kunskaper med det tekniska teamet och få en exklusiv förhandstitt på kommande nya produkter och funktioner.

”BYD har investerat kontinuerligt i forskning och utveckling såväl som i produktionsanläggningarna för att se till att energilagringslösningarna inte bara ligger i framkant av innovationskurvan, utan även produceras med de högsta säkerhetsstandarderna och på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Yin Xiaoqiang, GM för BYD Energy Storage. ”En annan viktig faktor i vår produktutveckling är en aktiv dialog med våra partner och kunder. Därför är regelbundna möten med partner från distributions- och installationssektorn en del av vårt partnerprogram. Vi tar deras feedback och insikter på allvar och utvecklar våra lösningar för att hjälpa dem möta nuvarande och framtida krav på en effektiv användning och lagring av förnybar energi.”

Ett av de viktigaste målen för BYD under konferensen var att få insikter i aktuella marknadsutmaningar som partnerna står inför och hur energilagringslösningarna kan hjälpa dem att hantera dessa:

Många grossister och installatörer rapporterade att de för närvarande möter tveksamhet från kundernas sida när det gäller att investera i solceller och relaterad teknik eftersom marknaden upplever en nedgång.

De bekräftade dock att lösningar som BatteryBox-serien har hjälpt dem att vinna kunder eftersom solcellsteknik och energilagring blir mer och mer oskiljaktiga.

Särskilt mot bakgrund av trender som dubbelriktad laddning och dynamisk elprissättning är den höga laddningseffekten hos BYD BatteryBox-systemen mycket fördelaktig.



Konferensen bjöd även på en exklusiv förhandstitt på kommande produkter och nya funktioner i energilagringsportföljen. Förutom användarkonferensen och ett besök på BYD:s huvudkontor fick alla partner möjligheten att ta en titt bakom kulisserna på en av BYD:s mest avancerade produktionsanläggningar. Industriparken i Nanning har specialiserat sig på forskning, utveckling och tillverkning av energilagringsceller och energilagringssystem sedan maj 2023 – från råvaror till färdiga produkter. Den inkluderar även en 55 GWh produktionsbas för energilagringsceller och system.

