เซินเจิ้น ประเทศจีน, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. ขยายโปรแกรมพันธมิตรสำหรับโซลูชัน BYD Energy Storage ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรม BYD ได้จัดงานประชุมพันธมิตรที่สำนักงานใหญ่ของ BYD ในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยพันธมิตรได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานด้านเทคนิค และรับชมตัวอย่างพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว

"BYD ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงโรงงานผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันการกักเก็บพลังงานไม่ได้เพียงแค่เป็นนวัตกรรมชั้นแนวหน้าเท่านั้น แต่ยังผลิตขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและด้วยวิธีที่คุ้มค่าอีกด้วย" Yin Xiaoqiang ผู้จัดการทั่วไปของ BYD Energy Storage กล่าว “ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราคือการสนทนาเชิงรุกกับพันธมิตรและลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้ การประชุมอย่างสม่ำเสมอกับพันธมิตรจากภาคส่วนการจัดจำหน่ายและการติดตั้งจึงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตรของเรา เราจริงจังกับคำติชมและข้อมูลเชิงลึกของพันธมิตรและลูกค้า และพัฒนาโซลูชันของเราให้ก้าวหน้าไปเพื่อช่วยให้พวกเขาตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตด้านการใช้และกักเก็บพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ”

เป้าหมายหลักของ BYD สำหรับการประชุมครั้งนี้คือ การได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายทางการตลาดในปัจจุบันที่พันธมิตรกำลังเผชิญ และวิธีที่โซลูชันการกักเก็บพลังงานจะสามารถช่วยจัดการกับความท้าทายเหล่านั้นได้ ซึ่งมีดังนี้

ผู้ค้าส่งและผู้ติดตั้งหลายรายรายงานว่า ขณะนี้ตนกำลังเผชิญกับความลังเลใจจากฝั่งลูกค้าในการลงทุนใน PV และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตลาดกำลังประสบภาวะตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม พันธมิตรเหล่านี้ได้ยืนยันว่าโซลูชันต่าง ๆ เช่น ซีรีส์ต่าง ๆ ของ BatteryBox ได้ช่วยให้ตนชนะใจลูกค้าได้ เนื่องจาก PV และระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้มากขึ้นทุกที

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงแนวโน้มต่าง ๆ เช่น การชาร์จแบบสองทิศทางและการกำหนดราคาไฟฟ้าแบบไดนามิก พลังงานในการชาร์จสูงของระบบ BYD BatteryBox จึงสร้างความได้เปรียบอย่างมาก



นอกจากนี้ งานประชุมดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงตัวอย่างพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดตัวและคุณสมบัติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบกักเก็บพลังงานอีกด้วย นอกเหนือจากการประชุมกับผู้ใช้และการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ BYD แล้ว พันธมิตรต่าง ๆ ยังได้มีโอกาสชมเบื้องหลังของโรงงานผลิต BYD ที่มีความก้าวหน้าสูงสุดแห่งหนึ่งอีกด้วย นิคมอุตสาหกรรมในหนานหนิงเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตเซลล์กักเก็บพลังงานและระบบกักเก็บพลังงาน มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และประกอบด้วยฐานการผลิต 55GWh สำหรับเซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน

