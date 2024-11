Firma BYD podkreśla rolę intensywnej współpracy z partnerami na rynku magazynowania energii podczas konferencji

SHENZHEN, Chiny, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spółka BYD Co. Ltd. rozszerza program partnerski w zakresie rozwiązań do przechowywania energii marki BYD. Jedną z aktywności realizowanych przez firmę BYD jest konferencja partnerska w siedzibie BYD w listopadzie 2024 r. W ramach tego wydarzenia partnerzy mieli okazję przedstawić swoje doświadczenia, wymienić się najlepszymi praktykami z zespołem technicznym i uzyskać wgląd w nowe produkty i funkcje przed premierą.

– BYD stale inwestuje w badania i rozwój oraz zakłady produkcyjne, aby mieć pewność, że rozwiązania są modernizowane i udoskonalane w najszybszym możliwym tempie, a produkcja odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i w opłacalny sposób – mówi Yin Xiaoqiang, dyrektor generalny BYD Energy Storage. – Kolejnym ważnym czynnikiem rozwoju produktów jest aktywny dialog z partnerami i klientami. W związku z tym cykliczne spotkania z partnerami odpowiedzialnymi za dystrybucję energii i montaż urządzeń są uwzględnione w programie partnerskim. Poważnie traktujemy ich opinie i spostrzeżenia, a prace rozwojowe prowadzimy w taki sposób, aby pomóc sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym z efektywnym wykorzystaniem i magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejszym zadaniem BYD na konferencji było uzyskanie lepszego wglądu w wyzwania rynkowe, przed którymi stoją nasi partnerzy oraz lepsze zrozumienie tego, jak rozwiązania magazynowania energii mogą im pomóc w pokonywaniu tych wyzwań.

Wielu hurtowników i instalatorów przekazało nam, że obecnie borykają się z niepewnością klientów i wstrzemięźliwością co do inwestowania w fotowoltaikę i powiązane technologie, a rynek doświadcza spadku popytu.

Jednocześnie potwierdzają, że rozwiązania takie jak seria BatteryBox pomogły im zdobyć klientów, ponieważ fotowoltaika i magazynowanie energii są coraz bardziej nierozłączne.

Jest to jeszcze bardziej istotne w świetle trendów, takich jak dwukierunkowe ładowanie i dynamiczne ceny energii elektrycznej. Wysoka moc ładowania systemów BYD BatteryBox jest ich kluczową zaletą.



Konferencja była również okazją do przeprowadzenia zamkniętych prezentacji produktów i funkcji, które wkrótce zostaną włączone do naszego portfolio. Oprócz udziału w konferencji i wizyty w siedzibie głównej BYD partnerzy mieli okazję zajrzeć za kulisy jednego z najbardziej zaawansowanych zakładów produkcyjnych BYD. W parku przemysłowym w mieście Nanning od maja 2023 roku prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, a także odbywa się produkcja ogniw i systemów magazynowania energii – od surowców po gotowe produkty. Obiekt dysponuje bazą produkcyjną na poziomie 55 GWh do wytwarzania ogniw i systemów magazynowania energii.

Kontakt dla mediów: Qifen ZHONG, zhong.qifen@fdbatt.com

Powiązane łącza:

www.byd.com

www.bydenergy.com

www.batterybox.com



Dostępne fotografie: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af385434-ffba-4663-a424-acf9b43726d2

Dostępne wideo: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84e6db77-afd8-479c-88bd-f655b1ff3a99

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.