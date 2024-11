BYD menekankan kerjasama yang kuat dengan rakan kongsi dalam pasaran penyimpanan tenaga semasa persidangan rakan kongsi

SHENZHEN, China, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. mengembangkan program rakan kongsi untuk penyelesaian BYD Energy Storage. Sebagai sebahagian daripada program itu, BYD telah mengadakan persidangan rakan kongsi di ibu pejabat BYD pada bulan November 2024, yang mana rakan kongsi berpeluang untuk menyuarakan pengalaman mereka, berbincang dengan pasukan teknikal dan menerima pratonton eksklusif mengenai produk dan ciri baharu yang akan datang.

“BYD telah melabur secara berterusan dalam R&D dan juga kemudahan pengeluaran untuk memastikan penyelesaian penyimpanan tenaga bukan sahaja menerajui gelombang inovasi tetapi juga dihasilkan dengan standard keselamatan tertinggi dan cara yang menjimatkan kos,” kata Yin Xiaoqiang, Pengurus Am BYD Energy Storage. “Satu lagi faktor penting dalam pembangunan produk kami adalah dialog aktif dengan rakan kongsi dan pelanggan kami. Oleh itu, pertemuan tetap dengan rakan kongsi dari sektor pengedaran dan pemasangan merupakan sebahagian daripada program rakan kongsi kami. Kami mengambil maklum balas dan pandangan mereka dengan serius serta memajukan penyelesaian kami untuk membantu mereka menangani permintaan semasa dan masa depan dalam penggunaan serta penyimpanan tenaga boleh baharu yang cekap.”

Matlamat utama BYD bagi persidangan itu adalah untuk mendapatkan cerapan mengenai cabaran pasaran semasa yang dihadapi oleh rakan kongsi serta cara penyelesaian penyimpanan tenaga dapat membantu mereka menangani cabaran tersebut:

Ramai pemborong dan pemasang melaporkan bahawa mereka kini menghadapi keraguan daripada pihak pelanggan untuk melabur dalam PV dan teknologi berkaitan kerana pasaran yang sedang mengalami kemerosotan.

Walau bagaimanapun, mereka mengesahkan bahawa penyelesaian seperti siri BatteryBox telah membantu mereka memenangi pelanggan kerana PV dan penyimpanan tenaga menjadi semakin tidak dapat dipisahkan.

Terutamanya berdasarkan arah aliran seperti pengecasan dua hala dan harga elektrik yang dinamik, kuasa pengecasan yang tinggi bagi sistem BYD BatteryBox mempunyai banyak kelebihan.



Persidangan tersebut juga menawarkan pratonton eksklusif mengenai produk yang akan datang dan ciri baharu kepada portfolio penyimpanan tenaga. Selain persidangan pengguna dan lawatan ke ibu pejabat BYD, rakan kongsi berpeluang melihat di sebalik tabir salah satu kemudahan pengeluaran BYD yang paling maju. Taman perindustrian di Nanning mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan serta pembuatan sel penyimpanan tenaga dan sistem penyimpanan tenaga sejak Mei 2023 – daripada bahan mentah kepada produk siap dan termasuk pangkalan pengeluaran 55GWh untuk sel dan sistem simpanan tenaga.

