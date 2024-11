BYD, 파트너 컨퍼런스 통해 에너지 스토리지 시장에서의 강력한 파트너 협력의 중요성 강조

중국 선전, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd.가 BYD 에너지 스토리지 솔루션 (BYD Energy Storage solutions)의 파트너 프로그램 확장에 나서고 있다. BYD는 올 해 11월, BYD 본사에서 파트너 컨퍼런스를 개최해 파트너사들이 각자의 경험 사례를 발표할 기회를 마련했다. 이번 행사를 통해 파트너사들은 기술 팀과 교류하며 향후 출시될 신제품과 기능에 대해 미리 살펴볼 수 있는 독점적 기회를 얻게 되었다.

BYD 에너지 스토리지의 제네럴 매니저인 Yin Xiaoqiang은 “BYD는 에너지 저장 솔루션이 혁신 곡선의 최일선을 담당하며 최고 수준의 안전 표준과 비용 효율적 생산을 담당할 수 있도록 생산 시설은 물론 R&D 부문에 지속적 투자를 단행해 왔다."고 설명했다. 그는 이어 “제품 개발에서 또 다른 중요한 요소는 파트너 및 고객과의 활발한 대화이다. 유통 및 설치 부문 파트너와의 정기적인 미팅은 파트너 프로그램의 일환이다. 이들의 피드백과 인사이트를 진지하게 수용하고 재생 에너지의 효율적인 사용과 저장 시스템에 대한 현재와 미래의 수요를 해결할 수 있도록 솔루션 발전에 나서고 있다.”고 밝혔다.

이번에 열린 컨퍼런스의 주요 목표는 파트너들이 현재 직면하고 있는 시장 과제와 에너지 저장 솔루션이 이를 해결하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 인사이트를 얻게 되는 것이었다:

많은 도매업체와 설치업체는 현재 시장이 침체되어 있어 고객 측에서 태양광 및 관련 기술에 대한 투자를 주저하고 있다고 보고했다.

하지만 PV와 에너지 저장 시스템이 점점 더 분리가 어려운 관계로 발전함에 따라 배터리박스 시리즈와 같은 솔루션이 고객을 확보하는 데 도움이 되었다고 응답했다.

특히 양방향 충전 및 동적 전기 요금제와 같은 추세에 비추어 볼 때 BYD BatteryBox 시스템의 높은 충전 전력은 매우 유리하다는 평가다.



이번 컨퍼런스에서는 향후 출시될 제품과 에너지 스토리지 포트폴리오의 새로운 기능에 대한 독점적인 프리뷰도 제공되었다. 행사에 참가한 파트너들은 사용자 컨퍼런스와 BYD 본사 방문 외에도 첨단 수준의 BYD 생산 시설 중 한 곳을 둘러볼 수 있는 기회도 가졌다. 난닝에 위치한 산업단지는 2023년 5월부터 원자재부터 완제품까지 에너지 저장 셀과 에너지 저장 시스템의 연구 개발 및 제조를 전문으로 하며, 에너지 저장 셀과 시스템을 위한 55GWh 생산 기지를 포함하고 있다.

