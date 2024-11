BYD destaca la fuerte colaboración de sus socios en el mercado de almacenamiento de energía durante la conferencia de socios

SHENZHEN, China, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd., amplía el programa de socios para las soluciones de almacenamiento de energía de BYD. En el marco del programa, BYD celebró una conferencia de socios en su sede central en noviembre de 2024, en la que los socios tuvieron la oportunidad de expresar sus experiencias, interactuar con el equipo técnico y recibir un avance exclusivo sobre los próximos productos y funcionalidades.

«BYD ha estado invirtiendo constantemente en I+D, así como en sus plantas de producción, con el fin de garantizar que las soluciones de almacenamiento de energía no solo estén a la vanguardia de la curva de innovación, sino que también se fabriquen con los más altos estándares de seguridad y de forma rentable», afirmó Yin Xiaoqiang, director general de BYD Energy Storage. «Otro factor importante en el desarrollo de nuestros productos es el diálogo activo con nuestros socios y clientes. En este sentido, las reuniones periódicas con socios del sector de la distribución e instalación forman parte de nuestro programa de socios. Sus comentarios y puntos de vista merecen toda nuestra atención. Los tenemos en cuenta para desarrollar soluciones que les ayuden a hacer frente a las demandas actuales y futuras en lo que se refiere al uso y almacenamiento eficientes de las energías renovables».

Para BYD, uno de los principales objetivos de la conferencia era obtener información sobre los actuales retos del mercado a los que se enfrentan los socios, así como determinar el modo en que las soluciones de almacenamiento de energía pueden ayudarles a abordarlos:

Según indicaron un gran número de mayoristas e instaladores, actualmente los clientes dudan en invertir en energía fotovoltaica y tecnologías afines, en un momento en el que el mercado se encuentra en horas bajas.

Sin embargo, confirmaron que soluciones como la serie BatteryBox les han ayudado a captar clientes en la medida en que la fotovoltaica y el almacenamiento energético están cada vez más vinculados.

Ante tendencias como la carga bidireccional y la tarificación dinámica de la electricidad, la elevada potencia de carga de los sistemas BYD BatteryBox supone una gran ventaja.



Durante la conferencia, los asistentes pudieron conocer en exclusiva los próximos productos y las nuevas características de la gama de productos de almacenamiento de energía. Además de asistir a la conferencia de usuarios y visitar la sede central de BYD, los socios pudieron observar entre bastidores una de las plantas de producción más avanzadas de BYD. Desde mayo de 2023, el parque industrial de Nanning se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de células de almacenamiento de energía y sistemas de almacenamiento de energía, desde materias primas hasta productos acabados, e incluye una base de producción de 55 GWh para células y sistemas de almacenamiento de energía.

Contacto con los medios de comunicación: Qifen ZHONG, zhong.qifen@fdbatt.com

Enlaces relacionados:

www.byd.com

www.bydenergy.com

www.batterybox.com



Fotografía disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af385434-ffba-4663-a424-acf9b43726d2

Vídeo disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84e6db77-afd8-479c-88bd-f655b1ff3a99

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.