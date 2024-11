BYD、パートナーカンファレンスでエネルギー貯蔵市場における強力なパートナーコラボレーションを強調

中国・深セン発, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD (BYD Co. Ltd.) が、BYDエネルギーストレージ (BYD Energy Storage) ソリューションのパートナープログラムを拡大する。 プログラムの一環として、BYDは2024年11月にBYD本社でパートナーカンファレンスを開催し、パートナーは経験を語り、技術チームと交流し、今後の新製品や機能の独占プレビューを受ける機会を得た。

BYDエネルギーストレージのジェネラルマネージャーであるユン・シャオキァン (Yin Xiaoqiang) は以下のように述べている。「BYDは、エネルギー貯蔵ソリューションがイノベーションカーブの最前線にあるだけでなく、最高の安全基準とコスト効率の高い方法で生産されるように、研究開発と生産施設に継続的に投資しています」。「当社の製品開発におけるもう1つの重要な要素は、パートナーや顧客との積極的な対話です。 そのため、流通および設置部門のパートナーとの定期的な会議は、当社のパートナープログラムの一部です。 私たちは彼らのフィードバックと洞察を真剣に受け止め、再生可能エネルギーの効率的な使用と貯蔵に関する現在および将来の需要に対応できるよう、ソリューションを進化させていきます」。

BYDがこの会議で掲げた主な目標は、パートナーが直面している現在の市場課題と、エネルギー貯蔵ソリューションがそれらの課題に対処するのにどのように役立つかについての洞察を得ることであった。

多くの卸売業者と設置業者は、市場が低迷しているため、顧客側がPVおよび関連技術への投資をためらっていると報告。

しかし、PVとエネルギー貯蔵がますます切り離せないものになるにつれて、バッテリーボックス (BatteryBox) シリーズなどのソリューションが顧客獲得に役立っていることを確認。

特に双方向充電や動的電力価格設定などのトレンドを考慮すると、BYDバッテリーボックスシステムの高い充電力は非常に有利。



この会議では、エネルギー貯蔵ポートフォリオの今後の製品と新機能の独占プレビューも提供された。 ユーザー会議とBYD本社の訪問に加えて、パートナーは最も先進的なBYD生産施設の1つを舞台裏で見る機会を得た。 南寧の工業団地は、2023年5月以降、原材料から完成品まで、エネルギー貯蔵セルとエネルギー貯蔵システムの研究開発と製造に特化しており、エネルギー貯蔵セルとシステムの55GWh生産拠点も備えている。

