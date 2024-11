شركة BYD تؤكد على التعاون القوي مع الشركاء في سوق تخزين الطاقة خلال مؤتمر الشركاء

شنجن، الصين،, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- شركة BYD المحدودة.، توسع نطاق برنامج الشركاء لحلول BYD Energy Storage. في إطار البرنامج عقدت BYD مؤتمراً للشركاء في المقر الرئيسي للشركة في نوفمبر 2024، حيث أتيحت الفرصة للشركاء للتعبير عن تجاربهم وتبادل الآراء مع الفريق التقني والحصول على معاينة حصرية للمنتجات والميزات الجديدة القادمة.

من جهته قال Yin Xiaoqiang، المدير العام لشركة BYD Energy Storage: "تستثمر BYD باستمرار في البحث والتطوير وكذلك في مرافق الإنتاج للتأكد من أن حلول تخزين الطاقة ليست فقط في صدارة الابتكار، بل وتتنتج بأعلى معايير السلامة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. كما يشكل الحوار النشط مع شركائنا وعملائنا عاملاً مهمًا في تطوير منتجاتنا". ولذلك، فإن الاجتماعات المنتظمة مع الشركاء من قطاع التوزيع والتركيب تمثل جزءًا من برنامج شركائنا. نأخذ ملاحظاتهم وآراءهم على محمل الجد ونعمل على تطوير حلولنا لمساعدتهم في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية في الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة وتخزينها."

كان من بين الأهداف الرئيسية لشركة BYD في هذا المؤتمر هو الحصول على رؤى حول تحديات السوق الحالية التي يواجهها الشركاء وكيف يمكن لحلول تخزين الطاقة أن تساعدهم في التعامل معها:

ذكر العديد من تجار الجملة وشركات التركيب أنهم يواجهون في الوقت الحالي ترددًا من جانب العملاء في الاستثمار في الطاقة الكهروضوئية والتكنولوجيا ذات الصلة لأن السوق تشهد انخفاضاً في الأسعار.

ومع ذلك، فقد أكدوا أن حلولاً مثل سلسلة BatteryBox قد ساعدتهم على كسب عملاء جدد حيث أصبحت الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة متلازمين بصورة أكبر.

وفي ضوء اتجاهات مثل الشحن ثنائي الاتجاه وتسعير الكهرباء الديناميكي، فإن قوة الشحن العالية لأنظمة BYD BatteryBox تعد مفيدة للغاية.



كما شهد المؤتمر عرضًا حصريًا للمنتجات القادمة والميزات الجديدة التي ستضاف إلى محفظة تخزين الطاقة. وبالإضافة إلى مؤتمر المستخدمين وزيارة المقر الرئيسي لشركة BYD، أتيحت للشركاء فرصة إلقاء نظرة خلف كواليس أحد أكثر مرافق الإنتاج تقدمًا في BYD. يتخصص المجمع الصناعي في ناننينج في البحث والتطوير وتصنيع خلايا تخزين الطاقة وأنظمة تخزين الطاقة منذ مايو 2023 - من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، ويضم قاعدة إنتاج لخلايا وأنظمة تخزين الطاقة بقدرة 55 جيجاوات ساعة.

جهة الاتصال الإعلامية: Qifen ZHONG, zhong.qifen@fdbatt.com

الصورة متاحة هنا: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af385434-ffba-4663-a424-acf9b43726d2

الفيديو متاح هنا: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84e6db77-afd8-479c-88bd-f655b1ff3a99

