BYD מדגישה את שיתוף הפעולה החזק עם השותפים בשוק אחסון האנרגיה במהלך כנס השותפים

שנג'ן, סין, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

BYD Co. Ltd מרחיבה את תוכנית השותפים לפתרונות של BYD Energy Storage. כחלק מהתוכנית, BYD ערכה כנס שותפים במטה BYD בנובמבר 2024, ובו הייתה לשותפים הזדמנות להשמיע את חוויותיהם, לקיים חילופי דברים עם הצוות הטכני ולקבל תצוגה מקדימה בלעדית למוצרים ותכונות חדשות.



"BYD משקיעה על הזמן במחקר ופיתוח כמו גם במתקני הייצור כדי לוודא שפתרונות אחסון האנרגיה נמצאים בחזית עקומת החדשנות, ובנוסף מיוצרים עם תקני הבטיחות הגבוהים ביותר ובאופן חסכוני", אמר יין שאוקיינג (Yin Xiaoqiang), מנכ"ל BYD Energy Storage. "גורם חשוב נוסף בפיתוח המוצר שלנו הוא דיאלוג פעיל עם השותפים והלקוחות שלנו. מכיוון שכך, פגישות קבועות עם שותפים מתחום ההפצה וההתקנה הם חלק מתוכנית השותפים שלנו. אנו מתייחסים למשוב והתובנות שלהם ברצינות ומקדמים את הפתרונות שלנו כדי לעזור להם להתמודד עם הדרישות הנוכחיות והעתידיות בשימוש ואחסון יעיל של אנרגיה מתחדשת".

אחד מיעדי המפתח של BYD בכנס היה להשיג תובנות לגבי אתגרי השוק הנוכחיים איתם מתמודדים השותפים וכיצד פתרונות אחסון האנרגיה יכולים לעזור להם להתמודד:

*סיטונאים ומתקינים רבים דיווחו כי הם מתמודדים כעת עם היסוסים מצד הלקוחות להשקיע ב-PV וטכנולוגיה קשורה שכן השוק חווה שפל.

*עם זאת, הם אישרו כי פתרונות כגון סדרת BatteryBox עזרו להם לזכות בלקוחות, כאשר PV ואחסון אנרגיה הופכים יותר ויותר לבלתי נפרדים.

*במיוחד לאור מגמות כמו טעינה דו-כיוונית ותמחור חשמל דינמי, עוצמת הטעינה הגבוהה של מערכות ה-BYD BatteryBox מהווה יתרון גדול.

הכנס הציע גם תצוגה מקדימה בלעדית על מוצרים עתידיים ותכונות חדשות לפורטפוליו אחסון האנרגיה. בנוסף לכנס המשתמשים ולביקור במטה BYD, לשותפים הייתה הזדמנות להציץ אל מאחורי הקלעים של אחד ממתקני הייצור המתקדמים ביותר של BYD. פארק התעשייה בנאנינג מתמחה במחקר ופיתוח וייצור תאי אחסון אנרגיה ומערכות אחסון אנרגיה החל ממאי 2023 – מחומרי גלם ועד מוצרים מוגמרים וכולל בסיס ייצור של 55GWh לתאים ומערכות אחסון אנרגיה.

למידע נוסף וליצירת קשר: Qifen ZHONG, zhong.qifen@fdbatt.com

