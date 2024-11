比亚迪储能举办首届户储合作伙伴大会

深圳,中国, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

比亚迪储能首届户储安装商大会圆满落幕,来自世界各地的户储合作伙伴代表齐聚一堂,共绘比亚迪储能户储全球业务合作共赢的美好前景。

比亚迪储能总经理尹小强在大会开幕式致辞中表示,“邀请户储合作伙伴参观比亚迪总部和电池生产产线,是我们合作伙伴计划的一部分。比亚迪储能户储业绩的逐年攀升,离不开全球合作伙伴的信赖和支持,合作伙伴的意见和建议能帮助我们不断提升解决方案来应对储能市场需求。”

会议中,安装商代表们表示,当前市场许多客户在投资光伏及相关技术方面犹豫不决,而比亚迪储能BatteryBox系列解决方案以高能效、高安全性、可靠性深受客户青睐。尤其是面对双向充电和动态电价等市场趋势,BatteryBox系列产品更易于集成到现有光伏系统中,同时能够灵活拓展容量,方便安装商为客户提供前瞻性的解决方案,帮助客户实现能源独立、长效性降低电费,所以愿意选择比亚迪户储产品。

代表团还参观了展厅,体验比亚迪云巴,深入了解比亚迪集团的发展历史和新能源产业布局。活动期间比亚迪储能提前“曝光”户储新品,获得合作伙伴一致好评。最后,代表团赴广西南宁参观储能电池和系统生产线,对比亚迪储能的自动化生产能力和质量控制能力表示惊叹,更加坚定了与比亚迪储能合作的信心与决心。

作为新能源领域的领军企业,比亚迪凭借其产品卓越的安全性能和稳定可靠的品质,赢得了市场的广泛认可,让安全、好用、极致性价比的储能产品走进千家万户,让绿色能源之光照亮世界每一个角落!

媒体联系人:Qifen ZHONG, zhong.qifen@fdbatt.com

相关链接:

www.byd.com

www.bydenergy.com

www.batterybox.com

照片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af385434-ffba-4663-a424-acf9b43726d2

视频:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84e6db77-afd8-479c-88bd-f655b1ff3a99

