Début des essais de production à l’échelle pilote et entente de forniture d’échantillon à deux clients potentiels

MONTRÉAL, 18 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer le début des essais de production à l’échelle pilote tel que planifié dans notre calendrier de travaux pour 2024. De plus nous avons convenu d’expédier des échantillons, en provenance du pilotage, à deux clients potentiels, utilisateurs d’oxyde de niobium.

Travaux

Le projet : « Démonstration du procédé de concentration de niobium-tantale à l’échelle pilote et production d’oxydes de niobium et de tantale à partir du gisement du projet Crevier situé dans la région du Lac St-Jean » se fait dans les installations de SGS à Québec. Le projet Crevier se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Les échantillons produit à Québec seront expédiés par la suite chez des clients potentiels. Ils seront testés chez les clients afin de vérifier si le produit rencontre les spécifications désirées de chacun.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Nous sommes heureux du début des travaux et des discussions que nous avons eu avec des clients potentiels. Il est clair que la venus d’un producteur Nord-Américain d’oxyde de niobium est attendu sur le marché. Advenant que nous puissions produire davantage de produit fini, d’autres échantillons seront expédiés à d’autres clients potentiels. Nous sommes déjà à planifier la suite des activités pour notre projet Crevier » de conclure M. Jean-Sébastien David.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh et a signé une option d’achat pour acquérir 80 % du projet de titane Foothills.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

À propos du Titane

Le titane (Ti) est aussi résistant que l'acier mais beaucoup moins dense. Il est donc important comme agent d'alliage avec de nombreux métaux, notamment l'aluminium, le molybdène et le fer. Ces alliages sont principalement utilisés dans les avions et les engins spatiaux en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes. Ils sont également utilisés dans des équipements sportifs, les ordinateurs portables, les bicyclettes et prothèses médicales. Récemment, ce métal a été utilisé dans certains composants de batteries.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géo. MGP

Président et chef de la direction

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com

Kimberly Darlington

Relations auprès des investisseurs

kimberly@refinedsubstance.com

514-771-3398

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.