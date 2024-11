INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 18 novembre 2024, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Le 15 novembre 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de ResMed Inc. suite à un franchissement de seuil passif. Sur la base de la notification, ResMed Inc. détient 1.727.864 droits de vote, représentant 4,62% du nombre total des droits de vote en date du 9 octobre 2024 (37.389.015).

La notification datée du 5 novembre 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : franchissement de seuil passif

: franchissement de seuil passif Notification par : une personne qui notifie seule

: une personne qui notifie seule Personnes tenues à la notification : ResMed Inc. (avec adresse à 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123, Etats-Unis)

: Date du dépassement de seuil : le 9 octobre 2024

: le 9 octobre 2024 Seuil franchi : 5%

: 5% Dénominateur : 37.389.015

: 37.389.015 Détails de la notification :

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres ResMed Inc. 1.619.756 1.727.864 TOTAL 1.727.864 0 4,62% 0,00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Pas de participation indirecte de titres conférant le droit de vote. ResMed Inc. n’est pas contrôlée.





Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com

