Esker confirmée en tant que Leader dans les rapports Forrester Wave™ et IDC MarketScape grâce à sa suite S2P innovante

De nouvelles fonctionnalités d'IA enrichissent la suite Source-to-Pay d'Esker

Lyon, le 18 novembre 2024 — Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client, annonce avoir été reconnue par plusieurs analystes majeurs du secteur dans les derniers rapports Forrester et IDC MarketScape. Parallèlement, Esker a enrichi sa suite Source-to-Pay en intégrant des capacités avancées d’IA générative, permettant de réduire les délais de réponse aux questions des fournisseurs et de simplifier leur enregistrement.

Esker désignée comme Leader dans le rapport “the Forrester Wave™”

Dans le rapport The Forrester Wave™: Accounts Payable Invoice Automation, Q3 2024, 31 critères ont été évalués pour identifier les principaux fournisseurs de solutions d’automatisation de la gestion des factures fournisseurs. L’analyse de la stratégie d'Esker, son offre actuelle et sa présence sur le marché placent l'entreprise en position de choix.

Dans leur rapport, les analystes du Forrester Wave soulignent qu’ « Esker se distingue par une expérience utilisateur intuitive et une conformité exemplaire en matière de facturation électronique. Sa feuille de route produit se démarque, intégrant notamment une fonctionnalité d’analyse des émissions carbone dans le processus de traitement des factures d'achat et des options tarifaires flexibles. De plus, Esker propose un portail fournisseur personnalisé, permettant des paiements anticipés avec remises dynamiques et des fonctionnalités avancées pour la gestion des approvisionnements. »

Ainsi que dans deux rapports IDC MarketScape

Esker a également été désignée comme Leader dans les rapports :

IDC MarketScape : Worldwide Accounts Payable Automation Software for Large Enterprise 2024 Vendor Assessment (doc #US51740824, juillet 2024)

: Worldwide Accounts Payable Automation Software for Large Enterprise 2024 Vendor Assessment (doc #US51740824, juillet 2024) IDC MarketScape : Worldwide Accounts Payable Automation Software for Midmarket 2024 Vendor Assessment (doc #US52378624, juillet 2024).

Ces distinctions témoignent de la capacité d'Esker à anticiper et répondre aux besoins de ses clients en proposant des solutions performantes et sur-mesure.

“Ces reconnaissances par les analystes sont capitales. Elles soulignent la pertinence de notre solution pour les directions financières, permettant une comptabilisation précise des engagements, une gestion optimisée des flux de trésorerie et la création de nouvelles sources de revenus.”

Catherine Dupuy-Holdich, Responsable Produit Source-to-Pay chez Esker.

La performance d'Esker ne se limite pas à l'appréciation des analystes ; elle est également largement reconnue par les nombreux témoignages de ses clients. Ces derniers soulignent les nombreux avantages de la solution, qu'ils considèrent comme un levier moderne et performant. Elle offre une visibilité complète sur les processus de facturation et optimise la gestion des factures fournisseurs, réduisant ainsi les erreurs et améliorant les délais de traitement. Avec un taux d’automatisation de 93 %, des workflows simplifiés et une visibilité accrue, Hall’s Culligan Water - leader mondial du traitement de l'eau - a constaté des améliorations significatives dans le traitement de ses factures.



“Gagner en visibilité sur l’ensemble du processus de facturation était l’une des principales ambitions de notre équipe lors de la sélection d’une solution. Esker nous a permis d’atteindre cet objectif, et même de le dépasser, car désormais, chaque approbateur peut accéder en quelques clics aux statuts des factures, aux historiques de facturation, aux mises à jour des paiements et aux rapports de grand livre.”

Kathy Coker, Responsable des Services Partagés chez Hall’s Culligan Water.

Nouvelles fonctionnalités d'IA générative

Les dernières évolutions de la suite Source-to-Pay d'Esker intègrent des agents d’IA conversationnels pour traiter les demandes, faciliter la gestion des relations fournisseurs et administrer les questionnaires d'intégration.



Cet agent alimenté par l'IA générative, intégré à Esker Synergy AI, trie et génère automatiquement les réponses aux messages des fournisseurs. Cela facilite beaucoup la gestion des demandes telles que les statuts des paiements, les rappels, les mises à jour d’information et les questions de facturation.



Synergy AI optimise l’intégration des fournisseurs grâce à une collecte de données et un processus de création de questionnaires intuitifs. Il permet de générer facilement des questionnaires multilingues personnalisables selon les besoins spécifiques de l'écosystème de l'entreprise cliente.



“Notre agent d’IA automatise les réponses aux demandes courantes des fournisseurs, réduisant ainsi les délais de réponse et simplifiant leur intégration dans la routine des équipes. Véritable atout stratégique, il libère un temps précieux pour les équipes comptables, renforce les relations fournisseurs grâce à une communication rapide standardisée, et accroît l’efficacité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.”

Catherine Dupuy-Holdich, Responsable Produit Source-to-Pay chez Esker.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (Technologies de l'Information et des Communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs d’IT et de télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses de leurs fournisseurs actuels ou potentiels.

À propos d’Esker

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseur) et Order-to-Cash (cycle client) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les employé(e)s.

Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.