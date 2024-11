PHAXIAM a présenté son test IVD Phagogramme et

l’actualisation du suivi de sensibilité à ses phages

lors du premier « Phagogram Day »

Cette journée, organisée en collaboration avec Phage Canada et réunissant des experts internationaux a confirmé l’intérêt grandissant pour la phagothérapie et le besoin urgent d’une méthode de référence pour le phagogramme à l’échelle internationale





Les phages de PHAXIAM ont démontré des performances remarquables contre des souches bactériennes cliniques





Lyon (France) – le 18 novembre 2024 à 18h00 CET – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM - FR0011471135), ci-après « la Société » ou « PHAXIAM », société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes, a présenté les nouveaux résultats de sensibilité de souches bactériennes à ses phages à l’occasion du premier « Phagogram Day », qui s’est tenu le 14 novembre dernier, à Lyon.

Organisé par PHAXIAM en collaboration avec Phage Canada – organisation à but non lucratif, réunissant les acteurs de la phagothérapie au Canada - le « Phagogram Day » a été une journée d’échanges technico-scientifiques centrée sur le développement des phagogrammes, des tests in-vitro qui évaluent la sensibilité des souches bactériennes cliniques aux phages. Des experts issus de différents pays (Canada, Australie, Allemagne, Suède, Belgique et France) se sont réunis pour discuter des avancées dans ce domaine, incluant les méthodologies et les réactifs biologiques utilisés en diagnostic et partager les meilleures pratiques.

Pour cette première édition, PHAXIAM a présenté le cadre réglementaire et technico-scientifique du développement de son test phagogramme ainsi que les enseignements tirés de l’analyse de plus de 398 souches cliniques.

Le phagogramme développé par PHAXIAM constitue une solution robuste pour guider les médecins dans le choix des traitements à base de phages. Il joue également un rôle crucial dans la surveillance de la résistance aux antimicrobiens (AMR), en tant que premier test IVD (in-vitro diagnostic) dédié à l’évaluation de l’activité des phages à recevoir le marquage CE.

L’évènement a été l’occasion de présenter une actualisation du suivi de la sensibilité aux phages développés par PHAXIAM, qui confirme la performance remarquable de ses produits candidats, utilisés aujourd’hui dans la pratique clinique compassionnelle.

Infections bactériennes causées par Staphylococcus aureus (S. aureus) :

Sensibilité observée jusqu’au 1er semestre de 2024 : 98,7% de souches sensibles à au moins un des phages anti-S. aureus (PP1493 et PP1815).





Infections bactériennes causées par Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) :

Sensibilité observée jusqu’au 1er semestre de 2024 : 71,3% de souches sensibles à au moins un des phages anti-P-aeruginosa (PP1450, PP1777, PP1782 et PP1797).





Dr. Rafael Gomes Von Borowski, Responsable Diagnostic & Développement de PHAXIAM, commente : « Nous sommes ravis du succès de cette journée d’échanges particulièrement enrichissants et je souhaite remercier Phage Canada, spécialement le Dr. Gregory German, pour son soutien précieux tout au long de son organisation. Ensemble, avec les experts présents, nous avons identifié un besoin commun : alors que l’intérêt pour la phagothérapie croît à l’échelle mondiale, l’importance d’un diagnostic fiable et robuste devient essentiel. Ces résultats prometteurs soulignent le potentiel de la stratégie de développement du phagogramme de PHAXIAM et représentent un véritable espoir pour les patients et les cliniciens. »

À propos de Phage Canada

Phage Canada a été créé de manière informelle en 2020 dans le but de connecter les personnes travaillant sur la recherche et les applications des phages au Canada, ou intéressées par ce domaine. Après deux événements d'un succès exceptionnel où des centaines de participants ont souligné la nécessité et l’intérêt pour une structure plus officielle, Phage Canada a été fondée en tant qu’organisation à but non lucratif en 2023 par le Dr Alexander Hynes et le Dr Greg German.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phagecanada.ca

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections résistantes nosocomiales : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phaxiam.com

Contacts

PHAXIAM

Thibaut du Fayet

CEO

+33 4 78 74 44 38

investors@phaxiam.com



NewCap

Mathilde Bohin / Dušan Orešanský

Investor Relations

Arthur Rouillé

Media Relations

+33 1 44 71 94 94

phaxiam@newcap.eu

Informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations concernant les programmes cliniques, les plans de développement, la stratégie commerciale et réglementaire et les performances futures anticipées de PHAXIAM et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, " croire ", " anticiper ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " chercher à ", " estimer ", " pouvoir ", " continuer " et d'autres expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations, prévisions et estimations sont basées sur diverses hypothèses et évaluations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables au moment où elles ont été faites mais qui peuvent ou non s'avérer exactes. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle de PHAXIAM. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer matériellement différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des réalisations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations, prévisions et estimations. Le lecteur est invité à lire attentivement les facteurs de risque figurant dans les documents réglementaires déposés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 de la Société déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2024, ainsi que dans les futurs documents et rapports déposés par la Société. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. PHAXIAM décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de PHAXIAM à cet égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.