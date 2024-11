テクノロジーと支払決済分野での投資で業界をリードするプライベートエクイティ投資会社のNordic Capital（ノルディック・キャピタル）がアナクアを買収

Nordic Capital がAstorg(アストーグ)率いる既存株主からアナクアの支配権を取得するための独占交渉を行っていることを発表

ボストン, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 知的財産管理とイノベーション管理のソリューションおよびサービス分野における業界トップクラスのプロバイダーであるアナクア社(Anaqua)は、テクノロジーおよび支払決済分野でグローバルに豊富な実績を持つプライベートエクイティ投資会社であるNordic Capital(Nordic Capital)がAstorg率いる既存株主からアナクアの支配権を取得するための独占交渉に入ったことを本日発表しました。 この取引の一環として、Nordic CapitalはAstorgに代わりアナクアの支配株主となるとされています。Astorgは2019年からアナクアの主要投資家であり、過去5年間に渡りアナクアの一貫した力強い成長を支援してきました。

この買収は、アナクアの継続的な成長とグローバル展開を支援し、業界最高クラスのソフトウエアと運営能力をさらに強化することで、市場における地位を強化することを目指した戦略的な投資とされています。アナクアがソフトウエア主導の知財管理ソリューションを提供して20周年を迎える中、この発表が行われています。アナクアの革新的なプラットフォームであるAQX® とPATTSY WAVE®では、業界のベストプラクティスに基づき最適化されたワークフロー、データ分析、外国出願管理、特許および商標の更新手続きや更新料支払いがシステム統合され、インテリジェントなエコシステムが構築されています。これらのプラットフォームは業務の効率化、情報に基づいた戦略構築および意思決定を行う支援を顧客企業に提供し、顧客企業が持つ貴重な知財ポートフォリオに対するさらなる価値創造を行うことを可能にします​。

Nordic Capitalは、20年以上に渡り革新的なテクノロジー企業の成長を加速させてきた実績を持ち、その深い業界知識と運営ノウハウを活かして、アナクアの野心的な成長プランを支援し、価値創造を加速させる予定です。​Nordic Capitalは、総企業価値約260億ユーロに相当する33件の企業に対するテクノロジー投資を行っており、オーナー、創業者、経営陣とのパートナーシップに基づき投資を行ってきた長い歴史を有しています。

「Nordic Capitalはソフトウエア主導の知財管理プラットフォームというアナクアのビジョンに共感しており、アナクアの次の成長段階における理想的なパートナーです。Nordic Capitalの豊富な業界経験、ソフトウエア企業への投資における成功の歴史、そして広範なグローバルネットワークは、アナクアが知財管理業界を引き続き変革していくための力強い支援となると考えています」と、アナクア社 CEO(最高経営責任者)のボブ・ロメオは述べています。

また、アナクア社COO(最高執行責任者)のジャスティン・クロッティは次のように述べています。「Nordic Capitalは、アナクアのグローバル展開を加速し、テクノロジー牽引型のソリューションを強化し、オペレーショナルエクセレンスを推進することを可能にしてくれます。これらすべては、最終的にアナクアのクライアントの利益に繋がるものです。」

Nordic Capital Advisors社のHead of Technology & Paymentsであるフレドリック・ナスルンドは、次のように述べています。「Nordic Capitalは、アナクアの目覚ましい進展を注視してきており、知財管理とイノベーションのテクノロジー業界リーダーであるアナクアへ投資できることを喜ばしく思っています。このパートナーシップは、業界の変革を推進する企業を支援するという私たちのコミットメントに沿ったものであり、Nordic Capitalのテクノロジー投資戦略とも完全に一致しています​。アナクアが次の成長段階に進む中で、そのグローバル展開をさらに強化し、イノベーション牽引の分野における知財管理プラットフォーム業界リーダーとしての地位を確立するための支援を行えることに、私たちは大きな期待を寄せています。」

Astorg 社のCIO(最高投資責任者)であるフランソワ・ドゥ・ミトリは、次のように述べています。「私たちにとって米国における初の投資となったアナクアとのパートナーシップが成功を収めたことを誇りに思っています。これまでの5年間、ボブ、ジャスティン、そしてアナクアチームとの協力関係を大切にし、共に成長の変革の旅を歩んできました。アナクアがこれからさらに成長を遂げ続けることを楽しみにしています。」

買収に関する最終合意は、従業員代表機関との情報共有と協議後に締結される予定です。この取引は、慣例的な規制当局の承認を条件としており、2025年第1四半期までに完了する見込みです。

Arma Partners and Jefferiesがこの取引においてAstorgとアナクアの独占的財務アドバイザーを務め、Latham & Watkinsが法務アドバイザーを担当しました。また、William BlairがNordic Capitalの財務アドバイザーを務めました。

アナクア社について

アナクアは、業界トップクラスのシステム統合された知財管理テクノロジーソリューションとサービスを提供しています。アナクアのAQX®知財管理ソリューションおよびPATTSY WAVE®知財管理ソリューションには、業界ベストプラクティスをもとにしたワークフローやビッグデータ分析機能、情報に基づいた知財戦略や意思決定、知財業務を効率化するスマートなビジネス業務環境を可能にするテクノロジーが統合されています。アナクアのソリューションは、米国の特許申請数トップ100の企業やグローバルブランドの半数以上に採用されているほか、世界中の多くの特許法律事務所でも利用されています。知財管理のニーズを満たすソリューションとして知財エグゼクティブ、弁理士、弁護士、パラリーガル、知財関係者、発明者など、100万人以上のユーザーに世界中で使用されています。本社を米国ボストンに構え、米国各地、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに拠点を有しています。会社詳細は、ウェブサイトanaqua.com またはLinkedInをご覧ください。

Nordic Capital社について

Nordic Capitalは、オペレーション改善と変革的成長を通して強力で持続可能なビジネスを創出することに強くコミットしている業界特化型のプライベートエクイティ投資企業です。深い経験と長い歴史を有する特定の地域および業界に注力しています。注力業界は、ヘルスケア、テクノロジー&支払決済、金融サービスおよびサービス&産業技術分野にまたがり、ヘルスケアおよびテクノロジー&支払決済分野への投資についてはヨーロッパおよび全世界を主要地域としています。Nordic Capitalは、1989年の設立以来、約150の投資案件に対し260億ユーロの投資を行ってきました。最新のファンドには、90億ユーロのコミット資本を持つNordic Capital XIと、12億ユーロのコミット資本を持つNordic Capital Evolutionがあり、これらは主に年金基金などの国際的な機関投資家から提供されています。Nordic Capital Advisorsは、スウェーデン、英国、米国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、韓国に拠点を構えています。www.nordiccapital.com.

「Nordic Capital」とは、文脈に応じて、Nordic Capitalブランドのエンティティ、投資ビークル、ストラクチャー、及び関連するエンティティのいずれかまたはすべてを指します。Nordic Capital のエンティティおよびビークルのゼネラルパートナーや、委任されたポートフォリオマネージャーは、いくつかの非裁量的なサブアドバイザーエンティティにより助言を受けており、これらのいずれかまたはすべてを「Nordic Capital Advisors」と呼びます。

Astorg社について

Astorgは、240億ユーロ以上の資産を管理するヨーロッパを代表するプライベートエクイティ企業です。ヨーロッパやアメリカに本社を構える市場を牽引するグローバル企業の買収のために企業家や経営チームと連携し、成長目標達成に必要な戦略的ガイダンス、ガバナンス、資本を提供します。独自の起業家精神を持ち、長期的な株主視点と効率的な意思決定体制を特徴としています。ヘルスケア、ソフトウエア、テクノロジー、ビジネスサービス、技術ベースの産業企業において貴重な業界専門知識を有しています。Astorgは、ルクセンブルクに本社を構え、ロンドン、パリ、ニューヨーク、フランクフルト、ミラノに拠点を展開しています。www.astorg.com

プレスコンタクト:

Nordic Capital

Elin Ljung

Managing Director, Head of Communications & Sustainability

+46 70-866 10 40

elin.ljung@nordiccapital.com

US media contact – Brunswick Group

nordiccapitalus@brunswickgroup.com

Company Contact:

Nancy Hegarty

VP, Marketing

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

