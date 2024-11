Leil Storage lance son programme EDU & Research visant à relever les principaux défis du stockage de données dans la recherche universitaire

TALLINN, Estonie, 18 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leil Storage a lancé son programme EDU & Research qui offre aux universités et aux établissements de recherche un accès gratuit à SaunaFS, son système de fichiers open source personnalisable conçu dans le but d’optimiser l’efficacité du stockage. L’équipe de Leil Storage comprend des titulaires de doctorat et d’anciens enseignants qui consacrent leurs efforts à aider les établissements de recherche universitaire à relever leurs défis les plus importants en matière de gestion des données.

Relever les principaux défis des universités en matière de stockage de données

Le programme EDU & Research aide les établissements de recherche à gérer de grands volumes de données de recherche, à maintenir l’intégrité des données et à réduire les coûts associés aux systèmes de stockage obsolètes. Certaines universités bénéficieront d’un accès gratuit à tous les modules de SaunaFS qui sont conçus spécifiquement dans le but d’optimiser l’efficacité du stockage dans les environnements universitaires.

Une collaboration continue avec les chercheurs et les scientifiques

Leil Storage cherche à développer une collaboration active avec des universités spécialisées dans les systèmes de fichiers distribués, les technologies de stockage avancées telles que l’enregistrement magnétique à bardeau géré par l’hôte (HM-SMR), les espaces de noms zonés, le placement flexible des données ainsi que d’autres innovations visant à améliorer l’efficacité du stockage des données. Actuellement, Leil Storage s’associe à des scientifiques de l’université de Tartu en Estonie en vue de développer des technologies de stockage de pointe à même de combler le fossé qui sépare le monde universitaire de l’industrie dans ce domaine.

« Notre objectif est de repousser les limites du possible en matière de stockage de données en collaborant avec les esprits les plus brillants du monde universitaire », a déclaré Jaak Kõusaar, docteur en génie informatique et informaticien chez Leil Storage. « En travaillant ensemble, nous pouvons développer des solutions qui non seulement répondent aux défis d’aujourd’hui, mais qui anticipent également les besoins de demain. »

Accès gratuit aux logiciels et assistance supplémentaire

Grâce au programme EDU & Research, les universités bénéficient d’un accès gratuit aux logiciels, d’une assistance professionnelle abordable et de solutions matérielles économiques. En garantissant l’absence de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, notre approche open source offre aux établissements de recherche la flexibilité nécessaire pour adapter les solutions de stockage à leurs besoins spécifiques.

Principaux avantages du programme EDU & Research :

Accès gratuit : utilisation gratuite du système SaunaFS.

Économies de coûts : accès illimité aux logiciels avec assistance à prix réduit ou gratuite et matériel informatique à prix abordable.

Collaboration en matière de recherche : opportunités de partenariat avec Leil Storage sur des projets innovants.

Pas de dépendance à l’égard d’un fournisseur : contrôle total des solutions de stockage grâce à un logiciel open source.

Efficacité énergétique : réduction des coûts grâce à des solutions de stockage durables et respectueuses de l’environnement.



Favoriser la durabilité des futurs travaux de recherche

En rejoignant le programme EDU & Research, non seulement les universités et les laboratoires de recherche améliorent leurs capacités de recherche, mais ils contribuent également au développement de systèmes de stockage plus durables et plus efficaces. Notre approche open source permet aux établissements de recherche de stimuler l’innovation tout en réduisant leurs coûts de fonctionnement. Pour obtenir de plus amples informations ou pour postuler au programme, consultez le site Internet leil.io/edu ou contactez-nous à l’adresse suivante : EDU@leil.io

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99e8e70c-b3ad-4e60-9a27-ab51747b4a28

