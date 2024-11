Leil Storage startet Bildungs- und Forschungsprogramm zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen bei der Datenspeicherung in der akademischen Forschung

TALLINN, Estland, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leil Storage hat sein Bildungs- und Forschungsprogramm vorgestellt, das Universitäten und Forschungseinrichtungen kostenlosen Zugang zu SaunaFS bietet, einem anpassbaren Open-Source-Dateisystem zur Optimierung der Speichereffizienz. Das Team von Leil Storage besteht aus promovierten Wissenschaftlern und ehemaligen Pädagogen, die akademischen Einrichtungen bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen im Bereich Datenmanagement helfen.

Akademische Herausforderungen angehen

Das Bildungs- und Forschungsprogramm unterstützt Institutionen bei der Verwaltung großer Forschungsdaten-Volumina, der Aufrechterhaltung der Datenintegrität und der Reduzierung der Kosten, die mit veralteten Speichersystemen verbunden sind. Ausgewählte Universitäten erhalten kostenlosen Zugang zu allen Modulen von SaunaFS, das speziell für die Optimierung der Speichereffizienz in akademischen Umgebungen entwickelt wurde.

Fortlaufende Zusammenarbeit mit Forschern und Wissenschaftlern

Leil Storage strebt eine aktive Zusammenarbeit mit Universitäten an, die sich auf verteilte Dateisysteme, fortschrittliche Speichertechnologien wie Host-Managed Shingled Magnetic Recording (HM-SMR), Zoned Namespaces, Flexible Data Placement und andere Innovationen zur Verbesserung der Datenspeichereffizienz spezialisiert haben. Derzeit arbeitet Leil Storage mit Wissenschaftlern der Universität Tartu in Estland zusammen, um innovative Speichertechnologien zu entwickeln, die die Lücke zwischen Wissenschaft und Industrie schließen.

„Unser Ziel ist es, die Grenzen des Möglichen in der Datenspeicherung zu erweitern, indem wir mit den klügsten Köpfen der Wissenschaft zusammenarbeiten“, so Jaak Kõusaar, Computer Scientist bei Leil Storage. „Durch Zusammenarbeit können wir Lösungen entwickeln, die nicht nur den Herausforderungen von heute gerecht werden, sondern auch die Bedürfnisse von morgen vorhersehen.“

Kostenloser Zugang zu Software und zusätzliche Unterstützung

Im Rahmen des Bildungs- und Forschungsprogramms profitieren Universitäten von kostenlosem Softwarezugang, erschwinglichem professionellem Support und kostengünstigen Hardware-Lösungen. Unser Open-Source-Ansatz garantiert, dass Sie nicht an einen Anbieter gebunden sind, und bietet Institutionen die Flexibilität, Speicherlösungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Hauptvorteile des Bildungs- und Forschungsprogramms:

Freier Zugang: Kostenlose Nutzung von SaunaFS.

Kosteneinsparungen: Unbegrenzter Zugriff auf Software mit vergünstigtem oder kostenlosem Support und erschwingliche Hardware.

Forschungszusammenarbeit: Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Leil Storage bei innovativen Projekten.

Keine Anbieterabhängigkeit: Volle Kontrolle durch Open-Source-Software.

Energieeffizienz: Senken Sie Ihre Kosten mit nachhaltigen, umweltfreundlichen Speicherlösungen.



Forschung und Nachhaltigkeit für die Zukunft vorantreiben

Durch die Teilnahme am Bildungs- und Forschungsprogramm verbessern Universitäten und Forschungslabore nicht nur ihre Forschungskapazitäten, sondern tragen auch zur Entwicklung nachhaltigerer und effizienterer Speichersysteme bei. Unser Open-Source-Ansatz ermöglicht es Institutionen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Weitere Informationen oder die Anmeldung zum Programm finden Sie unter leil.io/edu oder kontaktieren Sie uns unter EDU@leil.io

