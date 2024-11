L’EUBP se félicite de l’inclusion des produits biodégradables dans le règlement sur les produits fertilisants (FPR, de l’anglais « Fertilising Products Regulation »)

Le FPR fixe des exigences strictes en matière de sécurité environnementale.

BERLIN, 17 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP) se félicite de l’inclusion des films de paillage biodégradables dans le sol, des agents d’enrobage et des polymères de rétention d’eau dans le FPR et du rôle déterminant octroyé aux normes existantes relatives à la biodégradation des films de paillage dans le sol. Les critères de biodégradabilité nouvellement définis sont stricts mais scientifiquement justifiés. Ils permettront de démontrer pleinement que les films de paillage biodégradables dans le sol certifiés sont sans danger pour l’environnement et qu’ils contribuent à la santé et à la fertilité des sols.

En octobre 2024, l’Union européenne a intégré certains produits biodégradables dans le règlement 1009/2019 relatif aux produits fertilisants. Ils incluent notamment les films de paillage biodégradables dans le sol, les agents d’enrobage et les polymères de rétention d’eau. Plus particulièrement, les films de paillage biodégradables dans le sol ont reçu la désignation de « amendements de sol ».

Ces produits peuvent porter le marquage CE (à partir du 20 novembre 2024 pour les films de paillage biodégradables et à partir du 17 octobre 2028 pour les agents d’enrobage et les polymères de rétention d’eau). Cela signifie qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation supplémentaire pour répondre aux exigences strictes de l’UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement et qu’ils peuvent être commercialisés sur le marché unique élargi de l’Espace économique européen sans restrictions. « Cette inclusion a ouvert la voie à de nouveaux investissements, à l’innovation et à la recherche dans ce domaine, qui est étroitement lié à la bioéconomie circulaire », déclare Hasso von Pogrell, Directeur général de l’EUBP.

« Les films de paillage biodégradables certifiés sont appliqués sur les sols agricoles depuis plus de 20 ans, et leur comportement agronomique et leur fin de vie ont fait l’objet d’une évaluation approfondie. Il a été prouvé que leur efficacité agronomique était similaire à celle des plastiques conventionnels non biodégradables, notamment en termes d’augmentation du rendement et de la qualité des cultures, de lutte contre les mauvaises herbes et d’augmentation de la température et de l’humidité du sol », ajoute-t-il.

Selon l’EUBP, les films de paillage biodégradables dans le sol certifiés offrent des avantages significatifs lorsque la récupération et le recyclage complets des films de paillage à base de plastiques conventionnels ne sont pas envisageables et pourraient provoquer une perte potentielle de la couche arable ou l’accumulation de microplastiques persistants. Les films de paillage non biodégradables particulièrement fins (moins de 30 µm) sont difficiles à récupérer, ce qui peut entraîner un niveau inquiétant de pollution plastique dans les champs.

« Les films de paillage biodégradables dans le sol sont conçus pour se biodégrader in situ, ce qui élimine la nécessité de les récupérer, de les recycler ou de les éliminer après la récolte. Leur inclusion dans le FPR marque une étape décisive vers la promotion d’une bioéconomie durable dans le secteur agricole, tout en abordant la question des microplastiques persistants dans les sols », conclut M. von Pogrell.

