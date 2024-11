ECCO vinterkängor för barn får utmärkelsen Bäst i test av Testfakta

Att hålla små fötter torra, varma och bekväma: ECCO SNOW MOUNTAIN intar förstaplatsen

KÖPENHAMN, Danmark, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECCO är stolta över att kunna erbjuda familjer möjlighet att ta sig fram i alla väder och är glada över att kunna meddela att ECCO Kids' SNOW MOUNTAIN-kängorna har fått utmärkelsen Bäst i test i det svenska oberoende test- och forskningsföretaget Testfaktas jämförande laboratorietest, i konkurrens med åtta andra märken.

Kängorna kontrollerades noga och deras vattentäthet, värmeisolering, andningsförmåga och torkförmåga testades för att visa hur de presterar under typiska vinterförhållanden, inklusive snö, slask och blött väder. Resultatet för SNOW MOUNTAIN-kängorna visar på ECCO:s långvariga engagemang för kvalitet och pragmatism, hållbarhet och innovation - de presterade utmärkt på alla testområden, vilket bekräftar deras status som en smart och praktisk följeslagare för att klara även de hårdaste vintrarna.

SNOW MOUNTAIN-kängorna är textilfodrade för extra värme, sulorna av PU och gummi har utmärkt greppförmåga, och dessutom garanterar den finjusterade, innovativa ECCO FLUIDFORM® Direct Comfort-tekniken en överlägset bekväm och stödjande passform. Det vattentäta PFAS-fria membranet håller fötterna torra. Den här modellen har fått Testfaktas prestigefyllda kvalitetsmärkning.

ECCO Kids-modellerna kompletteras av pålitliga och funktionella vinterkängor i vuxenstorlekar. De prisbelönta ECCO SNOW MOUNTAIN-kängorna finns i grönt, rosa och svart i barnstorlekarna 24–35 och svart och rosa i juniorstorlekarna 36–40. Kollektionen kan köpas på ecco.com och i butiker.

Mer information om Testfaktas testresultat hittar du på testfakta.se

OM ECCO

ECCO grundades i Danmark 1963 och är ett välkänt märke för den moderna familjen. ECCO:s framgångar bygger på skor som är bekväma hela dagen, vilket är ett resultat av minimalistisk dansk design, förstklassiskt läder från märkets egna garverier och innovativ teknik. ECCO tillverkar skor som håller för alla familjemedlemmar, oavsett familjekonstellation. ECCO är ett företag som hanterar alla delar av produktionskedjan, från läder- och skoproduktion till detaljhandel, och har mer än 22 000 anställda över hela världen med försäljning i 93 länder. ecco.com

