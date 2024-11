Tū Ātea 与 Mavenir 合作，利用毛利频谱资产开创网络的未来

理查森,德克萨斯州, Nov. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建网络未来的云原生网络基础设施提供商 Mavenir 今天宣布与 Tū Ātea Limited 建立变革性合作伙伴关系,Tū Ātea Limited 是一家 Aotearoa(新西兰别称)土著公司,致力于推动毛利电信发展。 通过此次合作,Tū Ātea 将利用毛利人拥有的频谱资产部署 Mavenir 最先进的 5G 融合分组核心网和开放无线接入网 (Open RAN)。 本次合作将推动 4G 和 5G 小型专用蜂窝网络和整个新西兰的基础设施共享。

通过推动中立托管服务,Tū Ātea 和 Mavenir 为新西兰的网络运营商提供共享且经济高效的基础设施选项,以扩大对服务不足社区的覆盖。

Tū Ātea 更广泛的使命包括培训和就业举措以及建立创新中心,促进毛利人在高级无线技术方面的研究、开发和原型设计。

继 2023 年 12 月 Tū Ātea 收购 Broadtech Group 后,这一里程碑标志着毛利人在建立电信行业领导地位方面又迈出了一步。 通过该子公司(现命名为 Tū Ātea Network Services),Tū Ātea 将为移动服务设计、构建和运营运营商级、开放标准、软件定义的专用网络,扩大关键覆盖范围。

Tū Ātea 首席执行官 Antony Royal 表示:“我们正与现有的移动网络运营商合作,提供共享网络基础设施,将 4G 和 5G 覆盖范围扩大到服务不足的地区。” “此合作关系助力毛利人推动低成本的网络共享技术解决方案,尤其是在农村地区。”

利用 Mavenir 的技术,Tū Ātea 旨在提供经济实惠的服务,满足新西兰日益增长的连接需求。 这项由毛利人主导的举措为初级生产、制造和关键基础设施等行业提供可扩展的私有 5G 网络。 Mavenir 首席执行官 Pardeep Kohli 表示:“与 Tū Ātea 合作为 Mavenir 提供一个独特的机会,支持由毛利人主导的开创网络服务未来的举措。” “我们的云原生解决方案为具有影响力的数字化转型奠定了基础,为各行业和社区带来了新的可能性。”

Royal 强调,本次与 Mavenir 公司合作是更大计划的一部分,该计划包括电信部门的就业和培训举措。 Tū Ātea 还建立了创新中心,利用 5G 和无线技术推动毛利人的研究、测试和商业开发,支持加强毛利技术和商业能力的理念和举措。

此次合作为网络服务和创新的新时代奠定了基础,增强了毛利人的能力,进一步释放了偏远社区的经济潜力,并增强了新西兰的数字未来。

关于 Tū Ātea

Tū Ātea Limited 是 Tū Ātea Network Services Limited(前身为 Broadtech Group)的母公司,后者由 Broadtech Limited 和 JDA (Johnston Dick & Associates Limited) 组成。

Tū Ātea Limited:频谱服务、无线网络即服务,包括私有 4G 和 5G 服务、用于快速离网网络服务的紧凑型快速部署解决方案。

Tū Ātea Network Services Limited:(电信和广播)为新西兰和太平洋地区的广播、电信、医疗保健、老年护理、公用事业、媒体和企业部门提供一系列技术服务,包括集成设计、建设和运营、技术合作伙伴服务。 提供和支持各种解决方案,包括宏蜂窝和室内蜂窝、数字医疗保健、微波连接和连通性、广播演播室制作和传输、电影和媒体制作、海事和关键通信解决方案。 拥有/租赁和运营提供数字地面电视服务的全国广播通信塔网络。

如需了解更多信息,请访问 www.tuatea.nz

联系方式:info@tuatea.nz

关于 Maveneir

Mavenir 正在利用云原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来,这些解决方案通过设计实现绿色环保,助力运营商实现 5G 的优势并实现智能、自动化、可编程的网络。 作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家/地区的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息,请访问 www.mavenir.com



Mavenir 公共关系联系人:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

