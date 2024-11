Tū Ātea และ Mavenir ร่วมกันบุกเบิกสู่อนาคตของเครือข่ายโดยใช้สินทรัพย์สเปกตรัมของชาวเมารี

ริชาร์ดสัน, เทกซัส, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างอนาคตให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญวันนี้กับ Tū Ātea Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการโดยชาวพื้นเมืองเอาเตอารัว/นิวซีแลนด์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโทรคมนาคมเพื่อชาวเมารี ภายใต้ความร่วมมือนี้ Tū Ātea จะนำโซลูชัน 5G Converged Packet Core และ Open Radio Access Networks (Open RAN) รุ่นล้ำสมัยของ Mavenir มาปรับใช้โดยใช้สินทรัพย์สเปกตรัมที่ชาวเมารีเป็นเจ้าของ ความร่วมมือนี้จะผลักดันการพัฒนาเครือข่ายส่วนตัวแบบเซลล์ขนาดเล็ก 4G และ 5G และการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันทั่วทั้งเอาเตอารัว

การอำนวยความสะดวกในการเป็นโฮสต์ตัวกลางจะช่วยให้ Tū Ātea และ Mavenir สามารถมอบทางเลือกโครงสร้างพื้นฐานแบบใช้ร่วมกันที่คุ้มค่าแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายในนิวซีแลนด์ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการไปยังชุมชนที่ยังเข้าถึงเครือข่ายได้ไม่เพียงพอ

พันธกิจที่กว้างขึ้นของ Tū Ātea ครอบคลุมถึงการริเริ่มด้านการฝึกอบรมและการจ้างงาน และการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างต้นแบบเทคโนโลยีไร้สายขั้นสูงสำหรับชาวเมารี

หลังจากที่ Tū Ātea เข้าซื้อกิจการ Broadtech Group ในเดือนธันวาคม 2023 ความร่วมมือนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำของชาวเมารีในวงการโทรคมนาคม Tū Ātea จะออกแบบ สร้าง และให้บริการเครือข่ายส่วนตัวระดับผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานแบบเปิดและกำหนดโดยซอฟต์แวร์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อขยายความครอบคลุมที่สำคัญ ผ่านบริษัทในเครือที่ใช้ชื่อว่า Tū Ātea Network Services

“เราจะร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบใช้ร่วมกันซึ่งจะขยายบริการ 4G และ 5G ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่บริการยังเข้าไม่ถึง” Antony Royal ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tū Ātea กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้เพิ่มศักยภาพแก่ชาวเมารีในการขับเคลื่อนโซลูชันเทคโนโลยีต้นทุนต่ำแบบใช้เครือข่ายร่วมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท”

Tū Ātea จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Mavenir และตั้งเป้าที่จะให้บริการในราคาประหยัดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งเอาเตอารัว โครงการริเริ่มที่นำโดยชาวเมารีนี้ยังเป็นการเริ่มใช้เครือข่าย 5G ส่วนตัวที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตภาคปฐมภูมิ การผลิตในอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ “การร่วมมือกับ Tū Ātea ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับ Mavenir ในการสนับสนุนโครงการริเริ่มที่นำโดยชาวเมารี ซึ่งจะเป็นการบุกเบิกอนาคตของบริการเครือข่าย” Pardeep Kohli ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mavenir กล่าว “โซลูชันที่ออกแบบมาให้ทำงานบนระบบคลาวด์ของเราเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ทรงพลัง ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชน”

Royal เน้นย้ำว่าความร่วมมือกับ Mavenir ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ซึ่งได้รวมการสร้างงานและการฝึกอบรมในภาคโทรคมนาคมไว้ด้วย นอกจากนี้ Tū Ātea กำลังจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการวิจัย การทดสอบ และการพัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับชาวเมารี โดยใช้เทคโนโลยี 5G และไร้สาย พร้อมสนับสนุนแนวคิดและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่เสริมศักยภาพทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์ของชาวเมารี

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการปูทางสู่ยุคใหม่ของบริการเครือข่ายและนวัตกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถของชาวเมารี ปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนห่างไกล และยกระดับอนาคตทางดิจิทัลของนิวซีแลนด์

เกี่ยวกับ Tū Ātea

Tū Ātea Limited เป็นบริษัทแม่ของ Tū Ātea Network Services Limited (เดิมคือ Broadtech Group) ซึ่งประกอบด้วย Broadtech Limited และ JDA (Johnston Dick & Associates Limited)

Tū Ātea Limited: บริการด้านสเปกตรัม บริการเครือข่ายวิทยุ รวมถึงบริการเครือข่ายส่วนตัว 4G และ 5G อีกทั้งอุปกรณ์เครือข่ายขนาดกะทัดรัดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว สำหรับบริการเครือข่ายนอกโครงข่ายที่ต้องการความรวดเร็ว

Tū Ātea Network Services Limited: (บริษัทโทรคมนาคมและการออกอากาศ) ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานแบบบูรณาการ ตลอดจนบริการพันธมิตรทางเทคโนโลยีสำหรับภาคการออกอากาศ โทรคมนาคม การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ สาธารณูปโภค สื่อ และองค์กรธุรกิจในนิวซีแลนด์และภูมิภาคแปซิฟิก นำเสนอและสนับสนุนโซลูชันที่หลากหลาย รวมถึงระบบเซลลูลาร์แบบมาโครและในอาคาร การดูแลสุขภาพดิจิทัล การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อด้วยไมโครเวฟ การผลิตและส่งสัญญาณจากสตูดิโอออกอากาศ การผลิตภาพยนตร์และสื่อ โซลูชันการสื่อสารทางทะเลและการสื่อสารที่สำคัญ เป็นเจ้าของ/ให้เช่าและดำเนินการเครือข่ายหอสื่อสารสำหรับการกระจายเสียงทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.tuatea.nz

ติดต่อ: info@tuatea.nz

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com



ผู้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

สามารถชมรูปภาพที่เกี่ยวกับการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af4d08fb-e894-430a-b630-d29d0d6e41c2

