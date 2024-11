Tū Ātea dan Mavenir Bermitra untuk Merintis Masa Depan Jaringan Menggunakan Aset Spektrum Suku Māori

RICHARDSON, Texas, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan cloud-native yang membangun masa depan jaringan, hari ini mengumumkan kemitraan transformatif dengan Tū Ātea Limited, perusahaan Penduduk Asli Aotearoa/Selandia Baru yang didedikasikan untuk memajukan telekomunikasi suku Māori. Melalui kolaborasi ini, Tū Ātea akan menerapkan 5G Converged Packet Core dan Open Radio Access Networks (Open RAN) mutakhir milik Mavenir menggunakan aset spektrum yang dimiliki oleh suku Māori. Kemitraan ini akan mendorong pengembangan jaringan privat seluler kecil 4G dan 5G serta berbagi infrastruktur di seluruh Aotearoa.

Dengan memfasilitasi hosting netral, Tū Ātea dan Mavenir menghadirkan opsi infrastruktur bersama yang hemat biaya bagi operator jaringan Selandia Baru untuk memperluas jangkauan terhadap komunitas yang kurang terlayani.

Misi Tū Ātea yang lebih luas mencakup inisiatif pelatihan dan ketenagakerjaan serta mendirikan Pusat Inovasi untuk mendorong penelitian, pengembangan, dan pembuatan purwarupa bagi suku Māori dalam teknologi nirkabel canggih.

Setelah akuisisi Broadtech Group oleh Tū Ātea pada Desember 2023, tonggak bersejarah ini menjadi langkah penting lainnya dalam membangun kepemimpinan suku Māori di bidang telekomunikasi. Melalui anak perusahaan ini, yang kini bernama Tū Ātea Network Services, Tū Ātea akan merancang, membangun, dan mengoperasikan jaringan swasta berstandar terbuka dan berbasis perangkat lunak dengan kualitas setara operator untuk layanan seluler, sehingga akan memperluas cakupan penting.

“Kami berkolaborasi dengan Operator Jaringan Seluler yang sudah ada, serta menghadirkan infrastruktur jaringan bersama yang memperluas jangkauan 4G dan 5G ke daerah-daerah yang belum terlayani,” kata Antony Royal, Chief Executive Tū Ātea. “Kemitraan ini memberdayakan suku Māori untuk mendorong solusi teknologi berbagi jaringan dengan biaya lebih rendah, terutama di daerah pedesaan.”

Dengan memanfaatkan teknologi Mavenir, Tū Ātea bertujuan untuk memberikan layanan terjangkau yang memenuhi kebutuhan konektivitas yang terus meningkat di seluruh Aotearoa. Inisiatif yang dipimpin oleh suku Māori ini memperkenalkan jaringan 5G privat yang dapat diskalakan untuk industri seperti produksi primer, manufaktur, dan infrastruktur penting. “Bermitra dengan Tū Ātea memberikan Mavenir kesempatan unik untuk mendukung inisiatif yang dipimpin oleh suku Māori yang memelopori masa depan layanan jaringan,” kata Pardeep Kohli, CEO Mavenir. “Solusi cloud-native kami menjadi fondasi bagi transformasi digital yang berdampak besar, sehingga membuka berbagai kemungkinan baru bagi industri dan komunitas.”

Royal menegaskan bahwa kemitraan dengan Mavenir ini merupakan bagian dari program yang lebih besar yang mencakup inisiatif ketenagakerjaan dan pelatihan di sektor telekomunikasi. Tū Ātea juga mendirikan Pusat Inovasi untuk mendorong penelitian, pengujian, dan pengembangan komersial bagi suku Māori dengan menggunakan teknologi 5G dan nirkabel, sehingga dapat mendukung gagasan dan inisiatif yang memperkuat kemampuan teknis dan komersial suku Māori.

Kolaborasi ini membuka jalan bagi era baru layanan jaringan dan inovasi, memberdayakan suku Māori, membuka potensi ekonomi masyarakat terpencil, dan meningkatkan masa depan digital Selandia Baru.

Tentang Tū Ātea

Tū Ātea Limited adalah perusahaan induk dari Tū Ātea Network Services Limited (sebelumnya bernama Broadtech Group), yang terdiri dari Broadtech Limited dan JDA (Johnston Dick & Associates Limited).

Tū Ātea Limited: Layanan spektrum, Layanan Jaringan Radio sebagai Layanan, termasuk layanan 4G & 5G privat, serta solusi kompak yang dapat dikerahkan dalam waktu singkat untuk layanan jaringan off-grid yang cepat.

Tū Ātea Network Services Limited: (Telekomunikasi dan Penyiaran) menyediakan berbagai layanan teknologi, termasuk desain terintegrasi, pembangunan dan operasional, serta layanan mitra teknologi untuk sektor Penyiaran, Telekomunikasi, Kesehatan, Perawatan Lansia, Utilitas, Media, dan Perusahaan di seluruh Selandia Baru dan Pasifik. Memberikan dan mendukung berbagai solusi termasuk makro dan dalam membangun seluler, perawatan kesehatan digital, penghubung dan konektivitas gelombang mikro, produksi dan transmisi studio penyiaran, produksi film dan media, maritim, serta solusi komunikasi penting. Memiliki/menyewa dan mengoperasikan jaringan menara komunikasi penyiaran nasional yang menyediakan layanan televisi terestrial digital.

Tentang Mavenir

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi cloud-native, solusi berkemampuan AI yang ramah lingkungan, memberdayakan operator untuk merasakan manfaat 5G dan menghasilkan jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan dari Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara, yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.mavenir.com



