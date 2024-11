Tū Ātea ו-Mavenir משתפות פעולה כדי להיות לחלוצות בעתיד הרשתות המשתמשות בנכסי הספקטרום המאורי

ריצ'רדסון, טקסס, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, מכריזה על שותפות טרנספורמטיבית עם Tū Ātea Limited, חברה מקומית מאאוטרואה/ניו זילנד המוקדשת לקידום התקשורת המאורית. באמצעות שיתוף פעולה זה, Tū Ātea תפרוס את פתרונות ה-5G Converged Packet Core ו-Open Radio Access Networks (Open RAN) המעודכנים ביותר של Mavenir תוך שימוש בנכסי הספקטרום שבבעלות מאורית. שותפות זו תניע את הפיתוח של רשתות תאים פרטיות קטנות של 4G ו-5G ושיתוף תשתיות ברחבי אאוטרואה.

על ידי אפשרו של אירוח ניטרלי, Tū Ātea ו-Mavenir מספקות למפעילות רשת בניו זילנד אפשרויות תשתית משותפות וחסכוניות להרחבת הכיסוי לקהילות שלא מקבלות שירות מספק.

המשימה הרחבה יותר של Tū Ātea כוללת ייזום והקמה של מרכז חדשנות שיטפח מחקר, פיתוח וסיוע למאורים באמצעות טכנולוגיות אלחוטיות מתקדמות.

לאחר ש-Tū Ātea רכשה את Broadtech Group בדצמבר 2023, ציון הדרך הנוכחי מייצג צעד נוסף לקראת מובילות מאורית בתחום הטלקומוניקציה. באמצעות חברת בת זו, הנקראת כעת Tū Ātea Network Services, Tū Ātea תתכנן, תבנה ותפעיל רשת פרטית ברמת ספקית, בתקן פתוח ומוגדר תוכנה לשירותי מובייל, ותרחיב את טווח הכיסוי הקריטי.

"אנו משתפים פעולה עם מפעילות רשתות סלולריות קיימות, ומספקים תשתית רשת משותפת המרחיבה את כיסוי ה-4G וה-5G לאזורים מוחלשים", אומר אנטוני רויאל (Antony Royal), מנכ"ל Tū Ātea. "שותפות זו מעצימה את מאורי להניע פתרונות טכנולוגיים לשיתוף רשתות בעלות נמוכה יותר, במיוחד באזורים כפריים".

המטרה של Tū Ātea היא להשתמש בטכנולוגיה של Mavenir כדי לספק שירותים במחיר זמין העונים לצרכי הקישוריות הגדלים ברחבי אאוטרואה. יוזמה זו בהובלת המאורי מציגה רשתות 5G פרטיות ניתנות להרחבה עבור תעשיות כמו ייצור ראשוני, ייצור ותשתיות קריטיות. "השותפות עם Tū Ātea מספק ל-Mavenir הזדמנות ייחודית לתמוך ביוזמה בהובלת המאורי המהווה חלוצה לעתיד שירותי הרשת", אמר פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), מנכ"ל Mavenir. "הפתרונות מבוססי הענן שלנו מניחים את הבסיס להמרה דיגיטלית משפיעה, ופותחים אפשרויות חדשות עבור תעשיות וקהילות כאחד".

רויאל מדגיש כי שותפות זו עם Mavenir היא חלק מתוכנית גדולה יותר הכוללת יוזמות תעסוקה והכשרה במגזר הטלקומוניקציה. Tū Ātea מקימה בנוסף מרכז חדשנות להנעת מחקר, בדיקות ופיתוח מסחרי עבור המאורי תוך שימוש בטכנולוגיות 5G וטכנולוגיות אלחוטיות, תוך תמיכה ברעיונות ויוזמות המחזקים את היכולות הטכניות והמסחריות של המאורי.

שיתוף פעולה זה מכין את הבמה לעידן חדש של שירותי רשת וחדשנות שמעצים את המאורי, והוא משחרר עוד יותר את הפוטנציאל הכלכלי של קהילות מרוחקות ומשפר את העתיד הדיגיטלי של ניו זילנד.

אודות Tū Ātea

Tū Ātea Limited היא חברת האם של Tū Ātea Network Services Limited (לשעבר Broadtech Group), הכוללת את Broadtech Limited ואת JDA (Johnston Dick & Associates Limited)

Tū Ātea Limited: שירותי ספקטרום, שירותי רשת רדיו כשירות, כולל שירותי G4 ו-G5 פרטיים, פריסה מהירה קומפקטית לשירותי רשת מהירים שלא נמצאים על הרשת הראשית.

Tū Ātea Network Services Limited: (טלקומוניקציה ושידור) מספקת מגוון שירותים טכנולוגיים, לרבות תכנון, בנייה ותפעול משולבים, שירותי שותפות טכנולוגית למגזרי השידור, הטלקומוניקציה, הבריאות, טיפול בקשישים, שירותים, מדיה וארגונים ברחבי ניו זילנד והאוקיינוס השקט. החברה מספקת ותומכת במגוון רחב של פתרונות כולל מאקרו ובניית רשת סלולרית, בריאות דיגיטלית, קישור וקישוריות באמצעות מיקרוגל, הפקה ושידור באמצעות אולפני שידור, הפקת סרטים ומדיה, פתרונות תקשורת ימית ותקשורת קריטית. היא מחזיקה/חוכרת ומפעילה רשת ארצית של מגדלי תקשורת שידור המספקים שירותי טלוויזיה יבשתיים דיגיטליים.

למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.tuatea.nz

למידע נוסף וליצירת קשר: info@tuatea.nz

אודות Mavenir

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

