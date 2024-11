Tū Ātea y Mavenir se asocian para liderar el futuro de las redes utilizando activos del espectro maorí

RICHARDSON, Texas, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, anuncia hoy una asociación transformativa con Tū Ātea Limited, una empresa indígena de Aotearoa/Nueva Zelanda dedicada al avance de las telecomunicaciones maoríes. A través de esta colaboración, Tū Ātea implementará el núcleo de paquetes convergentes 5G de vanguardia de Mavenir y las redes de acceso de radio abierto (Open RAN) utilizando activos de espectro de propiedad maorí. La asociación impulsará el desarrollo de redes privadas de células pequeñas 4G y 5G y el intercambio de infraestructura en Aotearoa.

Al facilitar un hospedaje neutral, Tū Ātea y Mavenir ofrecen a los operadores de redes de Nueva Zelanda opciones de infraestructura compartidas y rentables para ampliar la cobertura a las comunidades desatendidas.

La misión más amplia de Tū Ātea incluye iniciativas de capacitación y empleo y el establecimiento de un Centro de Innovación para fomentar investigación, desarrollo y creación de prototipos para los maoríes en tecnologías inalámbricas avanzadas.

Tras la adquisición de Broadtech Group por parte de Tū Ātea en diciembre de 2023, este hito representa otro paso adelante para establecer el liderazgo maorí en telecomunicaciones. A través de esta filial, ahora llamada Tū Ātea Network Services, Tū Ātea diseñará, desarrollará y operará una red privada de nivel de operador, estándar abierto y definida por software para servicios móviles, extendiendo cobertura crítica.

"Estamos colaborando con los operadores de redes móviles existentes, proporcionando una infraestructura de red compartida que amplía la cobertura 4G y 5G a las áreas desatendidas", dice Antony Royal, director ejecutivo de Tū Ātea. "Esta asociación capacita a los maoríes para impulsar soluciones tecnológicas de intercambio de redes de menor costo, en particular en áreas rurales".

Utilizando la tecnología de Mavenir, Tū Ātea tiene como objetivo ofrecer servicios asequibles que satisfagan las crecientes necesidades de conectividad en Aotearoa. Esta iniciativa liderada por maoríes, introduce redes 5G privadas escalables para sectores como, producción primaria, fabricación e infraestructura crítica. "La asociación con Tū Ātea le da a Mavenir una oportunidad única para apoyar una iniciativa dirigida por maoríes pionera en el futuro de servicios de red", dijo Pardeep Kohli, director ejecutivo de Mavenir. "Nuestras soluciones nativas de la nube sientan las bases para una transformación digital impactante, abriendo nuevas posibilidades para los sectores y las comunidades por igual".

Royal subraya que esta asociación con Mavenir es parte de un programa más amplio que incluye iniciativas de empleo y capacitación en el sector de las telecomunicaciones. Tū Ātea también está estableciendo un Centro de Innovación para impulsar investigación, pruebas y desarrollo comercial para los maoríes utilizando tecnologías 5G e inalámbricas, apoyando ideas e iniciativas que fortalezcan las capacidades técnicas y comerciales de los maoríes.

Esta colaboración prepara el escenario para una nueva era de servicios de red e innovación, empoderando a los maoríes, desatando aún más el potencial económico de las comunidades remotas y mejorando el futuro digital de Nueva Zelanda.

Acerca de Tū Ātea

Tū Ātea Limited es la empresa matriz de Tū Ātea Network Services Limited (anteriormente Broadtech Group), que comprende Broadtech Limited and JDA (Johnston Dick & Associates Limited).

Tū Ātea Limited: Servicios de espectro, servicios de red de radio como servicio, incluyendo servicios privados 4G y 5G, desplegables rápidos compactos para servicios rápidos de red fuera de la red.

Tū Ātea Network Services Limited: (Telco y Broadcasting) ofreciendo una gama de servicios tecnológicos, incluyendo diseño integrado, construcción y operación, servicios de socios tecnológicos para los sectores de transmisión, telecomunicaciones, atención médica, cuidados para personas mayores, servicios públicos, medios y empresas en Nueva Zelanda y el Pacífico. Ofrecer y apoyar una amplia gama de soluciones que incluyen macro y en el desarrollo de soluciones celulares, atención médica digital, conexión y conectividad de microondas, producción y transmisión de estudios de transmisión, producción de películas y medios, soluciones de comunicaciones marítimas y críticas. Poseer/arrendar y operar una red nacional de torres de comunicaciones de difusión que prestan servicios de televisión digital terrestre.

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y alimentadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com



