Stadt Yantai Startet Internationale Initiative Zur Zusammenarbeit Mit Kohlenstofffreien Inseln

YANTAI, China, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Konferenz zum Start der internationalen Initiative für die Zusammenarbeit mit kohlenstofffreien Inseln, die während der UNFCCC COP29 am 13. November stattgefunden hat, hat die Stadt Yantai in der Provinz Shandong gemeinsam mit 32 Inselstädten, internationalen Organisationen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und anderen Gründungsmitgliedern aus dem In- und Ausland die internationale Initiative für die Zusammenarbeit mit kohlenstofffreien Inseln veröffentlicht. Diese Initiative zielt darauf ab, die globale Klimapolitik durch gemeinsame Anstrengungen zu fördern.

Mehr als 50.000 Inseln weltweit stehen aufgrund des Klimawandels vor gemeinsamen Herausforderungen, was den dringenden Bedarf an einer internationalen Organisation verdeutlicht, die sich auf die nachhaltige Entwicklung von Inseln konzentriert. Zheng Deyan, stellvertretender Sekretär des CPC Yantai Municipal Committee und Bürgermeister der Stadt Yantai, rief die Akteure auf den Inseln weltweit dazu auf, sich in der internationalen Zusammenarbeit für kohlenstofffreie Inseln zu vereinen und damit sowohl zur nachhaltigen Entwicklung der Inseln als auch zu globalen Klimakampagnen beizutragen.

Die International Zero-Carbon Island Cooperation Organization ist die weltweit erste internationale Organisation, die sich mit kohlenstofffreien Inseln befasst. Ihr Ziel ist es, die Klimaresistenz von Inseln zu verbessern, die Infrastruktur und die Fähigkeiten zur Katastrophenbewältigung zu stärken und die gegenseitige Unterstützung bei der Verteilung von Hilfsgütern zu fördern. Darüber hinaus hat sie sich dem Aufbau von sauberen Energiesystemen, der Förderung von umweltfreundlichen Gebäuden, umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und umweltfreundlichen Gemeinden sowie der Förderung der Entwicklung von kohlenstoffarmen Industrien wie moderne Meeresfischerei, moderne Landwirtschaft und kohlenstoffarmer Tourismus, dem Schutz ökologischer Ressourcen, der Stärkung des Schutzes, der Entwicklung, der Nutzung, der Forschung und des Managements von Inselressourcen sowie der Förderung des akademischen und kulturellen Austauschs zwischen Inseln verschrieben.

Die Eröffnungskonferenz der International Zero-Carbon Island Cooperation Initiative wurde vom Ministerium für Ökologie und Umwelt und der Shandong Provincial People's Government ausgerichtet und vom Shandong Provincial Foreign Affairs Office, Shandong Provincial Department of Ecological Environment und dem Yantai Municipal People's Government mitorganisiert. Auf der Konferenz hielten Vertreter Chinas, der Inselstaaten und internationaler Organisationen Reden und brachten ihre Unterstützung für die Initiative zum Ausdruck.

Quelle: Yantai Municipal People's Government

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558

