Abertura do Fórum de Cooperação Econômica ASEAN-China GBA de 2024 (Qianhai)

SHENZHEN, China, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 13 de novembro foi realizada em Qianhai, cidade de Shenzhen, a cerimônia de abertura do Fórum de Cooperação Econômica (Qianhai) da Área da Grande Baía (GBA) da ASEAN-China de 2024. Sob o tema "Liderança Tecnológica, Sinergia Industrial", o fórum apresenta 5 subfóruns, exposições de intercâmbio empresarial e eventos de matchmaking de cooperação industrial. Mais de 1.000 representantes de departamentos governamentais, associações empresariais, grupos de reflexão e empresas da China e dos países da ASEAN participaram da cerimônia de abertura e das atividades relacionadas.

Dada a sua proximidade geográfica e afinidades culturais, a Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) e a ASEAN há muito se envolvem em cooperação de ganhos recíprocos como maiores parceiros comerciais. No seu discurso de abertura, o Sr. Zheng Yongnian, Presidente do Institute for International Affairs, Qianhai e Professor da Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, enfatizou que os países da GBA e da ASEAN devem se unir para enfrentar os desafios globais e alcançar o desenvolvimento sustentável.

As estatísticas divulgadas pela Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone no fórum mostraram que, na cerimônia de assinatura dos projetos econômicos e comerciais de 2024 entre a GBA e a ASEAN, representantes de empresas e associações empresariais em duas regiões assinaram 15 projetos com um valor total dos contratos de 29,99 bilhões de yuans. O fórum facilitou um comércio de mais de 30 bilhões de yuans e impulsionou o investimento total de quase 5 bilhões de yuans.

O 2024 ASEAN-China GBA Overseas Study Support Program também foi lançado oficialmente no fórum. O programa visa apoiar a criação da Qianhai International Education Foundation, iniciada pelo Institute for International Affairs, Qianhai. O programa também tem por objetivo fortalecer ainda mais o papel de Qianhai na promoção do intercâmbio internacional, atrair mais excelentes talentos estrangeiros para estudar em Shenzhen, injetar nova vitalidade nos intercâmbios educacionais e na cooperação entre os dois lados, e cultivar mais talentos com uma perspectiva internacional e habilidades de comunicação intercultural.

Durante o fórum, também foram divulgados os principais resultados do Fórum de Cooperação Econômica ASEAN-China GBA de 2023 (Qianhai) e o Relatório de 2023 sobre Cooperação Econômica e Comercial ASEAN-China GBA. De acordo com os participantes, além de oferecer uma visão profunda do status atual e das perspectivas futuras de cooperação entre a China e os países da ASEAN, o fórum também proporcionou oportunidades para ampliar a cooperação internacional e buscar potenciais parceiros.

Tendo Qianhai como ponto de apoio e o Fórum de Cooperação Econômica GBA ASEAN-China (Qianhai) como plataforma, o GBA expandirá os intercâmbios e a cooperação com a ASEAN em vários campos, como economia digital, finanças transfronteiriças e comércio internacional. Na era digital, o fórum servirá como uma plataforma mais ampla para os profissionais globais se envolverem em intercâmbios e cooperação, impulsionando assim as atualizações industriais, a inovação e o desenvolvimento do comércio eletrônico transfronteiriço nos países da GBA e da ASEAN.

Fonte: The Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

Contato: Ms. Meng, Tel.: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.