Ingredion et Lantmännen créent un partenariat stratégique en vue d’accélérer le développement des protéines d’origine végétale

Cet accord permet d’élargir les capacités des deux sociétés à desservir un marché des protéines alternatives en croissance rapide et en pleine évolution

WESTCHESTER, Illinois, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour les aliments, les boissons et les applications industrielles, et Lantmännen annoncent une nouvelle collaboration à long terme. Lantmännen est une coopérative agricole et le principal acteur d’Europe du Nord dans les domaines de l’agriculture, de la bioénergie, de l’alimentation et des ingrédients. Cette collaboration débutera par la satisfaction des besoins du marché européen en isolats de protéines de pois compétitifs, certifiés durables et de haute qualité, et portera sur divers aspects des ventes, de l’innovation en matière de produits et de l’amélioration des processus.

Lantmännen investira plus de 100 millions d’euros dans une usine ultramoderne en Suède, tout en s’associant à Ingredion pour développer un portefeuille différencié d’isolats de protéines d’origine végétale à base de pois jaunes. La construction de l’usine de production s’achèvera en 2027.

« En joignant nos forces à celles de Lantmännen, nous étendons notre présence sur le marché européen. Il s’agit d’une étape décisive dans notre stratégie visant à consolider notre position de leader mondial de l’industrie des protéines d’origine végétale », a déclaré Mike O’Riordan, Vice-président principal d’Ingredion en charge des solutions de texture et de santé pour la région EMOA. « Ce partenariat nous permet de tirer parti de nos forces combinées pour fournir des isolats de protéines de pois de qualité supérieure et d’origine durable répondant aux besoins en constante évolution du marché mondial. »

« Pour nous, le partenariat avec Ingredion change la donne », a indiqué Lars-Gunnar Edh, Vice-président exécutif du secteur de l’énergie de Lantmännen et PDG de Lantmännen Biorefineries. « L’étendue du marché d’Ingredion et son expertise approfondie en matière d’ingénierie des procédés et de développement de produits complètent parfaitement nos capacités de production verticalement intégrées. Ensemble, nous nous préparons à révolutionner le marché des protéines d’origine végétale grâce à des isolats de protéines de pois innovants et de haute qualité. »

Pour en savoir plus sur l’avenir des protéines d’origine végétale, venez visiter le salon Food Ingredients Europe qui se tiendra du 19 au 21 novembre 2024 à Francfort, en Allemagne. Retrouvez Ingredion au stand 3.1H90 et Lantmännen au stand 4.2 H53.

À PROPOS D’INGREDION

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre au service d’un portefeuille de clients répartis dans près de 120 pays. Avec un chiffre d’affaires net annuel d’environ 8 milliards de dollars en 2023, la société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et avec l’appui de plus de 12 000 employés, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel de l’humain, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur le site ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la société.

À PROPOS DE LANTMÄNNEN

Lantmännen est une coopérative agricole et le leader de l’Europe du Nord en matière d’agriculture, de machines, de bioénergie et de produits alimentaires. Propriété de 18 000 agriculteurs suédois, nous employons 12 000 personnes, sommes présents dans plus de 20 pays et réalisons un chiffre d’affaires annuel de plus de 7 milliards de dollars. Le succès de notre société repose sur les connaissances et les valeurs acquises par des générations d’agriculteurs. Grâce à la recherche, au développement et aux activités menées tout au long de la chaîne de valeur, nous assumons ensemble nos responsabilités du champ au consommateur. www.lantmannen.com

INTERLOCUTEURS AUPRÈS DES MÉDIAS SPÉCIALISÉS

Ingredion dans la région EMOA : Thomas Embleton, Tél. : +44 (0) 1782 28450, E-mail : ingredion@lesniakswann.com

Service de presse de Lantmännen : Tél. : 010 556 88 00, E-mail : press@lantmannen.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd5f3645-1c0b-4384-a041-fed8e0e4553d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.