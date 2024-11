Maskottchen Xiyangyang und Lerongrong bereit für Chinas 15. Nationalspiele

GUANGZHOU, China, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 9. November fanden in Guangdong, der Sonderverwaltungszone Hongkong und der Sonderverwaltungszone Macau gemeinsame Veranstaltungen statt, um den einjährigen Countdown zu den 15. Nationalen Spielen (NG) Chinas, den 12. Nationalen Spielen für Menschen mit Behinderungen (NGD) und den 9. Nationalen Special Olympic Games (NSOG) zu markieren.

Die 15. NG sollen vom 9. bis 21. November 2025 in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area stattfinden, die 12. NGD und die 9. NSOG folgen anschließend vom 8. bis 15. Dezember 2025.

Die drei Regionen sind sich einig in ihrem Engagement, eine „grüne, integrative, offene und saubere“ Veranstaltung zu organisieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie „einfach, sicher und spektakulär“ ist. Die Zusammenarbeit ist bereits in vollem Gange. Die Vorbereitungen werden aktiv und umsichtig vorangetrieben.

Am selben Tag wurden die offiziellen Themenslogans, Embleme und Maskottchen der Veranstaltungen enthüllt. Der Slogan der 15. NG lautet „Leidenschaftliche Nationalspiele, lebendige Greater Bay Area“ und soll die Teilnehmer der folgenden Spiele dazu ermutigen, ihre Träume in der Greater Bay Area zu verfolgen und sich auf eine noch schönere Reise zu begeben.

Laut dem Organisationskomitee der 15. NG sind beide Slogans eng mit der strategischen Positionierung der Greater Bay Area verbunden. Sie verkörpern die olympischen Werte, die chinesischen Kulturwerte und den Sportsgeist Chinas. Darüber hinaus treffen die Slogans den Nerv der Zeit, betonen die lokale Identität, heben die Besonderheiten des Sports hervor, sprechen gleichzeitig Emotionen an und fördern das Wir-Gefühl.

Die Maskottchen dieser Sportveranstaltungen sind vom Chinesischen Weißen Delfin inspiriert, einem national erstklassig geschützten Wildtier. Diese beiden entzückenden Kreaturen namens Xiyangyang und Lerongrong symbolisieren Freude, Harmonie und Einheit.

Das Emblem ist rund um das Thema „Wohlstand und Inklusivität“ gestaltet und vom Moment eines explodierenden Feuerwerks inspiriert. Die optisch beeindruckende Kreation besteht aus drei ineinander verschlungenen Blütenblättern, die sich drehen und so ein harmonisches Muster bilden. Die Designer haben sich an den unterschiedlichen Formen und Farbtönen von Blumen orientiert und die Blütenblätter sorgfältig in einer Spirale angeordnet, die in der Mitte zusammenläuft. Dies symbolisiert die harmonische Integration und grenzenlose Vitalität der Greater Bay Area. Es steht auch für die tiefe Verbundenheit der Region mit dem Mutterland und ihren wachsenden globalen Einfluss.

