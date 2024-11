Tomorrow.Building World Congress：建筑行业的颠覆性变革

巴塞罗那,西班牙, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D 打印、物联网 (IoT)、无人机、虚拟现实 (VR)、Building Information Modelling (BIM)、数字孪生… 这些都是新技术借以将建筑行业转变为更可持续、更高效行业的工具。 第二届 Tomorrow.Building World Congress 推动了这一变革。该会议于 11 月 5 日至 7 日举行,汇集了领先的创新公司和知名国内外演讲嘉宾。

本次活动由 Fira de Barcelona 主办,以“建设更美好” (Build better) 为主题并于 Gran Via 展馆举行,展示了对全球建筑和城市基础设施的可持续规划、建造及改造至关重要的创新理念、项目和建筑系统。

有鉴于此,Tomorrow.Building Solutions World Congress 的议程围绕该行业实施转型不可避免的主要挑战而展开:城市规划和景观设计、建筑技术、设计技术、脱碳建筑和建筑可持续转型。

超过 30 场的会议中汇聚了 100 多位专家演讲嘉宾,其中包括纽约城市战略家 Majora Carter,她因设计城市更新战略以促进纽约南布朗克斯等经济社会发展落后地区的发展而闻名;伊斯坦布尔新电信塔责任建筑师 Melike Altinisik;城市研究与设计咨询公司 Gehl 的研发总监 Liselott Stenfeldt 等。

大会的展览空间超过 2,000 平方米,云集了众多以创新而著称的企业,如 BIOO、New Murabba、Roshn、Samsung C&T Corporation 和 Siemens,它们均展示了在实现更循环、更高效和更具韧性的建筑方面的最新成果。 大会还在 Innovation Playground 区域为建筑 (ConTech) 和房地产管理 (PropTech) 领域的数字初创企业提供了展示平台。

本次活动得到了多个国际协会的支持,例如欧盟推广建筑节能的官方门户网站 Build Up,以及 Women’s New European Bauhaus (WNEB);此外,还得到了众多西班牙机构的支持,例如 Spanish Construction Technology Platform (PTEC)、Higher Council of Architects’ Associations of Spain (CSCAE) 等。

Tomorrow.Building、Tomorrow.Mobility 与 Tomorrow.Blue Economy 是 Smart City Expo World Congress 2024 的组成部分。该大会是全球城市和城市创新领域规模最大的盛会,今年吸引了来自 850 个城市和 140 个国家/地区的 1,100 多家参展商和代表。 为期三天的活动吸引了来自 130 多个国家/地区的超过 25,771 名参会者相聚 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展馆。

媒体垂询请联系:

Salvador Bilurbina

电子邮件:sbilurbina@firabarcelona.com

电话号码:+34628162674

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4686d34-d24a-408d-a187-9062c19cf0e7

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.