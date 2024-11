ŞİŞECAM PROŠIRUJE SVOJA ODRŽIVA ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sisecam - Bosnia and Herzegovina Sisecam - Bosnia and Herzegovina_2

ISTANBUL, TURKEY, November 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- Kao drugi najveći izvoznik Bosne i Hercegovine, Şişecam je pojačao svoje obaveze prema održivosti nakon značajnog proširenja kapaciteta proizvodnje sode za 40 tisuća tona. Şişecam je proizveo 6.500 MWh električne energije iz investicije mikroturbine koja je puštena u rad krajem prošle godine.

Kao globalni igrač u industriji stakla i hemijskoj industriji, Şişecam jača svoja ulaganja u održivost u Bosni i Hercegovini, gdje firma posluje već 18 godina. Nakon što je prošle godine proširio svoje poslovanje u zemlji s dodatnih 40.000 tona kapaciteta za proizvodnju sode, Şişecam je u istom razdoblju proizveo 6.500 MWh električne energije iz investicije u mikroturbinu koju je pustio u rad. Şişecam je ovim ulaganjem postigao stopu učinkovitosti od 0,85 EUR po toni u proizvodnji sode, dodatno pridonoseći naporima u pogledu održivosti okoline.

Nakon povećanja dnevne proizvodnje u Bosni i Hercegovini za 300 posto od 2006. do 2023. godine, Şişecam je uspješno smanjio potrošnju energije i resursa uprkos značajnom povećanju proizvodnje. TOkom tog perioda Şişecam je zabilježio velika smanjenja u potrošnji resursa, uključujući 22 posto smanjenja u salamuri, 36 posto u krečnjaku, 39 posto u koksu, 89 posto u industrijskoj vodi, 76 posto u amonijaku, 40 posto u uglju, 92 posto u dizelu, 5 posto u električnoj energiji i 37 posto u pari.

Şişecam je surađivao sa Univerzitetom u Tuzli na sadnji drveća paulovnije u Bosni i Hercegovini kao dio inicijative za rehabilitaciju zemljišta s visokim pH koje je stečeno u zamjenu za Villu Solvay. Ova stabla, poznata po svojoj visokoj sposobnosti apsorpcije ugljičnog dioksida, bit će korištena kao biomasa od strane Şişecama. Kroz ovaj projekt, Şişecam će posaditi 3.600 stabala paulovnije na 60.000 kvadratnih metara zemlje, što će dovesti do godišnje apsorpcije od 660 tona ugljiko dioksida. Osim toga, Şişecam istražuje korištenje biogoriva kao potencijalnu strategiju za smanjenje emisija ugljiko dioksida u Bosni i Hercegovini i doprinos naporima za ublažavanje klimatskih promjena.

U Şişecam Soda Lukavac DOO posvećeni smo društvenoj odgovornosti kroz razne inicijative u gradu Lukavcu i Bosni i Hercegovini. Naši napori uključuju podršku obrazovanju putem HR sajmova i programa stipendiranja u srednjim školama te programa prakse na univerzitetskom nivou. Promovišemo održivost okoliša sponzorstvima lokalnog sajma “LIST” i međunarodnog sajma “Let’s Build Sustainable BIH”. Takođe, projekti čišćenja potoka Lukavčić onemogućavaju da se godišnje u prirodu unese 1 tona plastičnog materijala. Učešće u lokalnim zajedničkim događajima kao što su Dan Lukavca i sadnja lokalnih parkova je naš prioritet. Također se bavimo humanitarnim aktivnostima, kao što su donacije klubu sjedeće odbojke za osobe s invaliditetom “Sinovi od Bosne”, finansijska podrška studentima i pomoć penzionerima i porodicama šehida. Dodatno, osigurali smo opremu vatrogascima kao i finansijsku pomoć Domu zdravlja Lukavac i Domu zdravlja Tuzlanskog kantona tokom pandemije. Organizujemo događaje za dobrobit zaposlenih i zajednice, pokazujući našu posvećenost izgradnji održive i podržavajuće zajednice.

Drugi najveći izvoznik

Şişecam, koji je dugo prisutan u Bosni i Hercegovini od 2006. godine, upravlja fabrikom Soda Lukavac za proizvodnju sode u potpunom vlasništvu i ima 50 posto udjela u fabrici za proizvodnju krečnjaka Rudnik Krečnjaka Vijenac. Kao drugi po veličini izvoznik u Bosni i Hercegovini, Şişecam se može pohvaliti godišnjim proizvodnim kapacitetom od 625.000 tona sode i 1.800.000 tona krečnjaka. Približno 99 posto proizvedene sode izvozi, dok kompanija gotovo sve sirovine nabavlja iz domaćeg tržišta, osim antracita. Do danas, Şişecam je investirao oko 255 miliona dolara u Bosnu i Hercegovinu i zapošljava 638 ljudi u zemlji.

O Sisecam-u

Sisecam je osnovan 1935. godine u svrhu uspostavljanja Turske industrije stakla, a u skladu sa vizijom Mustafe Kemala Atatürka, velikog vođe cijenjenog u cijelom svijetu. Danas je Sisecam veliki globalni igrač na području stakla i hemikalija. Sisecam je jedina globalna kompanija koja djeluje u svim ključnim područjima proizvodnje stakla – uključujući ravno staklo, staklenu galanteriju, staklenu ambalažu i staklena vlakna. Trenutno, Sisecam je vodeći svjetski proizvođač staklenih proizvoda i među prvih pet proizvođača staklene ambalaže i ravnog stakla. Sisecam je jedan od tri najveća proizvođača sode u svijetu i svjetski lider u hemikalijama za hrom.

Sisecam igra vodeću ulogu u poslovnim linijama ravnog stakla, staklene galanterije, staklene ambalaže, hemikalija, automobilske industrije, staklenih vlakana, rudarstva, energetike i recikliranja. Osim Turske, Sisecam ima proizvodne pogone u Njemačkoj, Italiji, Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Ruskoj Federaciji, Gruziji, Ukrajini, Egiptu, Indiji i SAD-u.

Sisecam koji poduzima čvrste korake ka svom cilju da postane jedan od 3 najveća svjetska proizvođača u svojim glavnim područjima djelovanja, sa svojim kompetentnim ljudskim resursima i pametnim tehnologijama, te neprekidno nastavlja transformisati svoju digitalnu infrastrukturu i kulturu uzimajući u obzir buduće potrebe. Sisecam koji ima 89 godina iskustva, više od 24 hiljade zaposlenih, proizvodne aktivnosti u 14 zemalja na četiri kontinenta i prodajnu mrežu od više od 150 zemalja, nastavlja svoj put rasta inkluzivnim pristupom koji podržava razvoj cjelokupnog ekosistema kompanije. Sisecam preuzima odgovornost za zaštitu planete, osnaživanje društva i transformaciju života svojom strategijom CareForNext, koja je usklađena i usmjerena sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Sisecam koristi sva svoja iskustva i kompetencije kako bi promovirao održivi razvoj u svakom aspektu. www.sisecam.com.tr/en

