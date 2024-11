WAGNER: Fast 50 Jahre Innovationsführerschaft in Branderkennung und Brandvermeidung

LANGENHAGEN, GERMANY, November 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Seit rund 50 Jahren setzt WAGNER als Technologie- und Innovationsführer in der Branderkennung und Brandvermeidung immer wieder neue Maßstäbe. Das Familienunternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die Menschenleben, Werte und die Umwelt schützen. Von der präventiven Brandvermeidung mit OxyReductbis hin zum Brandfrüherkennungssystem TITANUSbietet WAGNER wegweisende Technologien für verschiedenste Branchen wie z. B. Logistik, IT, Museen und den Schienenverkehr. Das international in Europa, Nordamerika und Asien vertretene Unternehmen sieht die konsequente Internationalisierung und Digitalisierung als wichtige Schlüssel zur fortlaufenden Weiterentwicklung. Wie dies bei WAGNER gelebt wird, veranschaulicht ein neues Video, das jetzt bei Handelsblatt.com in der Reihe „Innovation Leaders“ veröffentlicht wurde. Das Video dokumentiert eindrucksvoll die Relevanz des Brandschutzes und die Entwicklung des Familienunternehmens und belegt, weshalb WAGNER zu den Innovation Leaders im Brandschutz gezählt wird.Feuer hat seit Menschengedenken eine zerstörerische Kraft und stellt bis heute eine ernsthafte Gefahr für Menschen, Sachwerte und die Umwelt dar. WAGNER hat sich daher zum Ziel gesetzt, Menschenleben zu retten und Werte sowie die Umwelt vor den verheerenden Auswirkungen von Bränden zu schützen.Herkömmliche Brandschutzlösungen, wie wasserbasierte Löschmittel, stoßen gerade in hochautomatisierten Bereichen wie der Logistik an ihre Grenzen. WAGNER begegnet diesen Anforderungen mit Ingenieurgeist und hält inzwischen mehr als 700 Patente weltweit. Ein Beispiel ist die von Werner Wagner entwickelte aktive Brandvermeidung durch Sauerstoffreduktion – eine bahnbrechende Technologie, die Brände präventiv verhindert.Ein zentraler Bestandteil der Innovationskraft von WAGNER ist der Einsatz digitaler Werkzeuge. Datenbasierte Analysen, die Vernetzung von Maschinen und der Einsatz künstlicher Intelligenz treiben den Markt und die Produktentwicklung bei WAGNER stetig voran. Mit der Einrichtung der Stabsstellen „Digital Transformation Office“ sowie „Innovation und Wissen“ integriert WAGNER neue digitale Ansätze effizient in seine Unternehmenskultur und die Entwicklungsbereiche und stellt sich so den Herausforderungen der modernen Wirtschaft. Durch das eingespielte Team aus Ingenieuren verschiedenster Fachrichtungen – darunter Elektrotechnik, Verfahrenstechnik und Maschinenbau – werden neuartige Ansätze im Brandschutz möglich.Neben seiner technologischen Innovationskraft bleibt WAGNER seinen familiären Wurzeln treu. Die Bewahrung der Unabhängigkeit und der Innovationsführerschaft gehören zu den zentralen Unternehmenswerten. Auch die partnerschaftliche, verlässliche Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden und Kunden ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Die internationalen Tochtergesellschaften bieten ihren Kunden vor Ort maßgeschneiderte Lösungen und profitieren von der Expertise des deutschen Hauptsitzes.Auch in Zukunft wird WAGNER Branchenstandards im Brandschutz setzen. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und künstliche Intelligenz treibt das Unternehmen die Weiterentwicklung seiner Systeme voran und bietet dadurch stets die bessere Lösung im Brandschutz.Mehr Informationen zu WAGNER: www.wagnergroup.com

WAGNER Unternehmensgruppe | Innovation Leaders

