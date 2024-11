Aduro Clean Technologies präsentiert die Hydrochemolytic™-Technologie als innovative Lösung für das chemische Recycling auf der Advanced Recycling Conference 2024

Die Konferenz findet am 20. und 21. November 2024 in Köln, Deutschland, sowie online statt

LONDON, Ontario, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das mithilfe chemischer Prozesse minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, kündigt seine Teilnahme an der Advanced Recycling Conference 2024 in Köln, Deutschland, („ARC24“ oder die „Konferenz“) an.

Eric Appelman, Chief Revenue Officer des Unternehmens, wird am 21. November 2024 um 14:30 Uhr MEZ einen Vortrag halten. In seiner Präsentation mit dem Titel „Eine effektive Alternative zur Pyrolyse im chemischen Recycling“ wird er erläutern, wie die firmeneigene Hydrochemolytic™-Technologie von Aduro einige seit langem bestehende Herausforderungen beim chemischen Recycling komplexer und kontaminierter Kunststoffabfallströme löst. Appelman wird das einzigartige technologische Verfahren vorstellen, das die selektive Aufspaltung von Mischkunststoffen in wertvolle, gesättigte Kohlenwasserstoffe bei gleichzeitiger Entfernung von Verunreinigungen in einem einzigen, optimierten Prozess ermöglicht. Das HCT-Verfahren verbraucht weniger Energie, ist toleranter gegenüber Verunreinigungen und erzeugt eine höhere Ausbeute an höherwertigen Produkten.

Eine Lösung für die Herausforderungen beim Recycling von Mischkunstsoffabfällen

Das Recycling von Mischkunststoffen erfordert häufig eine Kombination aus mechanischen und chemischen Verfahren, wobei die verbleibenden nicht mechanisch recycelbaren Anteile wirtschaftliche und technische Herausforderungen darstellen. Die konventionelle Pyrolyse ist oft energieintensiv und kostspielig, insbesondere wenn eine umfangreiche Nachbehandlung zur Entfernung von Verunreinigungen und zur Stabilisierung des Endprodukts erforderlich ist.

Aduro's Hydrochemolytic™ Technologie bietet hierzu eine vielversprechende Alternative. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden kommt dieses Verfahren ohne molekularen Wasserstoff aus, was den negativen ökologischen Fußabdruck reduziert, gleichzeitig die Kapital- und Betriebskosten senkt und den Bau maßgeschneiderter modularer Systeme ermöglicht. Durch den effizienten Aufschluss komplexer Kunststoffgemische und die selektive Entfernung von Verunreinigungen senkt diese Technologie die Nachbehandlungskosten und ermöglicht höherwertige Produktströme. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Wirtschaftlichkeit von Recyclingprozessen, sondern steht auch im Einklang mit den ehrgeizigen Recyclingzielen, die sich Regierungen und Organisationen weltweit gesetzt haben.

Treffen Sie Aduro auf der ARC24

Sie können das Aduro-Team, einschließlich Eric Appelman und Stefanie Steenhuis, Leiterin der Marken- und Marketingabteilung, während der gesamten Konferenz in der Ausstellungshalle am Stand 22 treffen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen, mehr über die fortschrittlichen Recyclinglösungen von Aduro zu erfahren, einschließlich den neuesten Entwicklungen im Reaktor- und Prozessdesign, die einen weiteren Beitrag zur Skalierbarkeit und Marktreife der Technologie leisten.

Über die Advanced Recycling Conference

Die Advanced Recycling Conference (ARC24) bringt Branchenführer, Forscher und politische Entscheidungsträger zusammen, die sich mit verschiedenen Recyclingtechnologien beschäftigen, wobei der Schwerpunkt auf dem chemischen Recycling liegt. Zu den Hauptdiskussionsthemen gehören Lebenszyklusanalysen (LCA), Massenbilanzen und die Anpassung von Recyclingmethoden an die EU-Gesetzgebung. Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz stehen Strategien zum Management komplexer Kunststoffabfallströme, um die Kreislaufwirtschaftsziele der Europäischen Union zu erreichen. Die Teilnahme von Aduro unterstreicht das Engagement des Unternehmens für diese wichtigen Branchentreffen und seine Rolle bei der Förderung von Innovationen im Recycling. www.advanced-recycling.eu

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. www.adurocleantech.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2db6dd10-cf58-449f-921d-89bd4402f26e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.