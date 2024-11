Cloudera Bakal Memperoleh Platform Octopai untuk Memberikan Data Dipercayai Merentas Keseluruhan Estet Data Awan Hibrid

Platform susur galur dan katalog data Octopai yang terbaik dalam kelasnya untuk memberikan kebolehtemuan, kualiti dan tadbir urus bagi perusahaan untuk meningkatkan proses membuat keputusan yang dipacu oleh data

SANTA CLARA, California, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI, mengumumkan yang mereka telah mencapai persetujuan muktamad dengan Octopai B.I. Ltd. (Octopai) untuk memperoleh platform susur galur dan katalog data yang membolehkan organisasi memahami dan mentadbir urus data mereka. Transaksi ini akan menambah keupayaan katalog data dan pengurusan metadata Cloudera secara ketara.

Perusahaan mengalami tekanan meningkat untuk menggabungkan pembuat keputusan yang dipacu olah data ke dalam operasi perniagaan mereka. Mereka ingin memanfaatkan data mereka untuk AI, pembelajaran mesin dan inisiatif analitik ramalan, memerlukan strategi kepintaran data menyeluruh untuk mencari semua data yang relevan, kontekstual dan dipercayai merentas syarikat. Tetapi untuk kebanyakan perusahaan—terutamanya di sektor kewangan, penjagaan kesihatan, peruncitan dan telekomunikasi yang berdepan dengan data yang diselia dengan ketat, sensitif, panjang dan rumit—mempunyai penguasaan sepenuhnya ke atas keseluruhan estet data masih lagi mencabar kerana ia memerlukan keupayaan ke atas berbilang penyelesaian data merentas persekitaran hibrid.

“Oleh sebab organisasi yang dipacu data mengamalkan reka bentuk data hibrid dan bersebaran, untuk berupaya mengurus metadata secara automatik adalah kritikal dalam memberikan pemerhatian kendiri data yang disepadukan”, ujar Sanjeev Mohan, penganalisis utama di SanjMo. “Strategi metadata disepadukan menjurus kepada cerapan analitik yang pengguna data percayai. Mereka juga memastikan keselamatan, meningkatkan tadbir urus dan memberikan pemerhatian yang konsisten merentas keseluruhan estet data. Meningkatkan pengurusan data, tadbir urus dan keupayaan AI Cloudera dengan susur galur data daripada lebih 50 penyambung sumber data oleh Octopai, yang sedia untuk perusahaan dan berbilang lapisan, serta pengurusan metadata diautomasikan membawa kepada penyelesaian metadata dan kepintaran data yang menyeluruh.”

Diasaskan pada 2016, Octopai mentransformasikan landskap pengurusan metadata dengan menggunakan pemetaan data diautomasikan dan graf pengetahuan untuk mengayakan dan mengaktifkan metadata bagi memberikan cerapan ke dalam landskap data. Usaha ini, ditambahkan dengan pengalaman intuitif dan copilot AI, mempercepatkan penggunaan data berkualiti tinggi untuk keputusan analitik dan AI. Hari ini, pelanggan Octopai di perusahaan terkemuka menjimatkan masa untuk analisis perubahan atau kesan, mengurangkan ralat dan kos dalam pengendalian data mereka dan mematuhi undang-undang yang kian berubah.

Penyelesaian diautomasikan Octopai untuk susur galur data, penemuan data, katalog data, pemetaan dan analisis kesan merentas persekitaran data kompleks melengkapi strategi reka bentuk data moden oleh Cloudera. Dengan pengurusan metadata terbina dalam dan susur galur data berbilang dimensi daripada Octopai, pelanggan Cloudera boleh mendapatkan keterlihatan merentas limpahan penyelesaian data agar mereka boleh melengkapkan AI mereka, analitik ramalan dan alat membuat keputusan lain dengan data yang dipercayai. Pelanggan juga boleh menjangkakan aspek berikut yang dipertingkatkan:

“Apabila menggunakan data untuk membuat keputusan kritikal dalam perniagaan, perusahaan tidak boleh mempunyai titik buta atau data yang tidak tepat dan mereka tidak boleh membenarkan pengenalpastian data dipercayai untuk melambatkan kemajuan mereka”, ujar Charles Sansbury, CEO Cloudera. “Pelanggan kami perlu menemui data merentas berbilang repositori secara automatik, menunjukkan susur galur mendalam aset dari dalam dan di luar estet Cloudera serta memanfaatkan katalog data yang kukuh bagi mengenal pasti aset data yang boleh digunakan. Pemerolehan platform Octopai meningkatkan platform data, analitik dan AI Cloudera, membolehkan pelanggan mempunyai keterlihatan data mereka yang lebih hebat tanpa mengira penyedia pengurusan data mereka.”

“Cloudera dan Octopai mewakili simbiosis sempurna dengan menggabungkan pengurusan data dan metadata yang berpusat”, komen Yael Ben Arie, CEO Octopai. “Dengan menggabungkan keupayaan metadata Octopai dengan platform data, analitik dan AI menyeluruh Cloudera, kami menangani cabaran kritikal dalam memahami dan mentadbir urus data merentas persekitaran berbilang awan dan pada premis. Pemerolehan ini akan mewujudkan platform susur galur dan katalog data Octopai sebagai standard untuk pengurusan metadata sementara memacu misi Cloudera iaitu menyediakan pelanggan untuk era AI. Kami teruja untuk membawakan susur galur data dan pengurusan metadata bergred perusahaan kepada organisasi pada skala yang tidak pernah wujud sebelum ini.”

Transaksi ini tertakluk kepada syarat penutupan lazim dan Cloudera menjangkakan penutupan transaksi ini akan berlaku sebelum penghujung November 2024. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pemerolehan platform Octopai oleh Cloudera, baca blog Cloudera.

