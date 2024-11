Cloudera 收購 Octopai 平台，以在整個混合雲端數據資產中提供可信賴的數據

Octopai 一流的數據血緣和目錄平台為企業提供可發現性、質素和管治,以增強數據驅動的決策

聖克拉拉,加州, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的數據、分析和人工智能 (AI) 混合平台 Cloudera 宣布與 Octopai B.I. Ltd. 簽訂最終協議。 (Octopai) 收購 Octopai 的數據血緣和目錄平台,使組織能夠理解和管理其數據。 此交易將顯著增強 Cloudera 的數據目錄和元數據管理功能。

企業面臨越來越大的壓力,需要將數據驅動的決策納入其業務營運中。 企業希望將數據用於 AI、機器學習和預測分析計劃,這需要全面的數據智能策略來查找整個公司的所有相關、具備上下文和可信任數據。 但對許多企業來說,尤其是在金融、醫療保健、零售和電訊等處理高度規範、敏感和大量數據的行業,要全面掌握全部數據資產仍然充滿挑戰,因為其需要跨混合環境的多種數據解決方案的能力。

SanjMo 首席分析師 Sanjeev Mohan表示:「隨著越來越多數據驅動型組織採用混合分佈式數據架構,能夠自動管理元數據對於提供統一的數據自助服務視圖至關重要。 統一的元數據策略可以帶來數據消費者信任的分析見解。 它們還確保安全性、加強管治並提供整個數據資產的一致視圖。 透過 Octopai 針對 50 多個數據來源連接器的企業級、多層數據血緣和自動化元數據管理功能,增強 Cloudera 的數據管理、管治和 AI 功能,從而形成一個全面的元數據和數據智能解決方案。」

Octopai 成立於 2016 年,透過利用自動化數據映射和知識圖譜來豐富和啟用元數據,從而提供對數據環境的洞察,徹底改變了元數據管理的格局。 這與直觀的體驗和 AI 副駕駛相結合,加快了高質素數據在分析和 AI 應用方面的使用。 現時,Octopai 在領先企業的客戶能節省變更或影響分析的時間,減少數據運作中的錯誤和成本,並遵守不斷變化的法規。

Octopai 在複雜數據環境中提供的數據血緣、數據探索、數據目錄、映射和影響分析自動化解決方案,完善了 Cloudera 的現代數據架構策略。 憑藉 Octopai 內置的元數據管理和多維數據血緣功能,Cloudera 客戶可以全面掌握各種數據解決方案,從而利用可信賴的數據來支持其 AI、預測分析和其他決策工具。 客戶亦可期待以下方面的提升:

數據可尋性 – 快速在雲端、本地和混合環境中複雜且分散的數據集中找到相關數據,並了解數據的來源及其可靠性。 這種對數據源、歷史和轉換的清晰可見性確保決策基於準確和可信的數據。

– 快速在雲端、本地和混合環境中複雜且分散的數據集中找到相關數據,並了解數據的來源及其可靠性。 這種對數據源、歷史和轉換的清晰可見性確保決策基於準確和可信的數據。 數據質素 – 追蹤數據從其來源到當前狀態的整個歷程。 憑藉 Octopai,客戶可以解決導致數據不可靠、決策不佳和數據產品不合格的數據質素問題,確保在整個企業中都能利用可信賴、高質素的數據。

– 追蹤數據從其來源到當前狀態的整個歷程。 憑藉 Octopai,客戶可以解決導致數據不可靠、決策不佳和數據產品不合格的數據質素問題,確保在整個企業中都能利用可信賴、高質素的數據。 數據管治 – 通過將跨系統的數據自動映射和編目到知識中心,並深入了解數據流、轉換和流程,Octopai 可以幫助企業客戶遵守《通用數據保護條例》(GDPR)、《加州消費者私隱法案》(CCPA)、《健康保險攜帶和責任法案》(HIPAA)等法規。

通過將跨系統的數據自動映射和編目到知識中心,並深入了解數據流、轉換和流程,Octopai 可以幫助企業客戶遵守《通用數據保護條例》(GDPR)、《加州消費者私隱法案》(CCPA)、《健康保險攜帶和責任法案》(HIPAA)等法規。 遷移協助 – 應用夥伴驅動的血緣關係和 Octomize AI 生成式 AI 代理,協助數據團隊減輕風險、減少錯誤,並確保數據在遷移到新環境時保持準確、一致和可用。

Cloudera 行政總裁 Charles Sansbury 表示:「當使用數據作出關鍵業務決策時,企業不能承受盲點或不準確性,當然也不應該因識別可信數據而減慢進度。 我們的客戶需要自動探尋跨多個數據庫的數據,展示 Cloudera 數據資產內外資產的深層血緣關係,並利用強大的數據目錄來識別可使用的數據資產。 收購 Octopai 平台增強了 Cloudera 的數據、分析和 AI 平台,讓客戶無論使用哪個數據管理供應商,都能更清晰地掌握其數據。」

Octopai 行政總裁 Yael Ben Arie 指出:「透過將集中式數據和元數據管理結合在一起,Cloudera 和 Octopai 代表著完美的共生關係。 透過將 Octopai 的元數據能力與 Cloudera 全面的數據、分析和 AI 平台相結合,我們正在克服在多雲端和本地環境中理解和管治數據的關鍵挑戰。 這次收購將使 Octopai 的數據血緣和目錄平台成為元數據管理的標準,同時加快 Cloudera 完成協助客戶迎接 AI 時代使命的步伐。 我們很高興能以前所未有的規模為各組織帶來企業級的數據血緣和元數據管理。」

這項交易須符合慣常的成交條件,Cloudera 預計交易將在 2024 年 11 月底前完成。 有關 Cloudera 收購 Octopai 平台的更多資料,請閱讀 Cloudera 網誌。

若要進一步了解 Cloudera 如何協助你的組織加強善用海量數據,請瀏覽:www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和人工智能混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍,使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據,轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析,提供可擴充兼安全數據管理,協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據,同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。 全球最大的金融服務、保險、媒體、製造品牌和政府機構透過 Cloudera 使用其自身數據,來解決現在及未來看似不可能的問題。

欲了解更多資料,請瀏覽 Cloudera.com,並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

