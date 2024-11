Cloudera 收购 Octopai 平台，以在整个混合云数据环境中提供可信数据

Octopai 顶级的数据脉络和目录平台,助力企业提升数据可发现性、质量及治理,从而加强数据驱动决策

圣克拉拉,加州, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera,专注于数据、分析和人工智能的唯一真正混合平台,宣布已与 Octopai B.I. Ltd. (Octopai) 达成最终协议,收购 Octopai 数据脉络和目录平台,该平台可帮助企业了解和管理其数据。 这项交易将显著增强 Cloudera 的数据目录和元数据管理能力。

企业将数据驱动决策纳入业务运营的压力与日俱增, 它们期望利用数据推动人工智能、机器学习和预测分析计划,这就需要制定全面的数据智能策略,以便在公司范围内发掘所有相关、有上下文和可信的数据。 但对于许多企业来说,尤其是那些在金融、医疗保健、零售和电信等行业中处理高度监管、敏感且数据量庞大的数据的企业,全面了解整个数据资产库仍然具有挑战性,因为它们需要具备在混合环境中管理多个数据解决方案的能力。

“随着数据驱动型企业采用混合型、分布式数据架构,能够自动管理元数据对于提供统一的自助数据视图至关重要。” SanjMo 首席分析师 Sanjeev Mohan 表示。 “统一的元数据策略能够为数据消费者提供可信的分析洞察, 还可确保数据安全、增强治理能力,并在整个数据资产中提供一致的视图。 Cloudera 的数据管理、治理和人工智能能力,结合 Octopai 企业级、覆盖超过 50 个数据源连接器的多层数据脉络和自动化元数据管理,共同打造了一个全面的元数据和数据智能解决方案。”

成立于 2016 年的 Octopai,通过自动数据映射和知识图谱技术丰富并激活元数据,为数据环境提供洞察,从而革新了元数据管理领域。 再结合直观的体验和人工智能助手,加快了将高质量数据用于分析和人工智能成果的进程。 如今,Octopai 帮助领先企业的客户节省了变更和影响分析的时间,减少了数据操作中的错误和成本,并确保遵守不断变化的法规。

Octopai 在复杂数据环境中的数据脉络、数据发现、数据目录、映射和影响分析的自动化解决方案,补充了 Cloudera 的现代数据架构战略。 借助 Octopai 内置的元数据管理和多维数据脉络,Cloudera 客户能够获得对众多数据解决方案的全面可见性,从而能够以可信的数据为他们的人工智能、预测分析和其他决策工具提供动力。 客户还可以期待以下方面的改进:

数据可发现性 – 在云端、本地部署以及混合环境中,快速定位复杂分布式数据集中的相关数据,并了解数据的来源及其可靠性。 这种对数据源、历史和转换的清晰洞察,确保了决策建立在准确和可信的数据基础上。

– 在云端、本地部署以及混合环境中,快速定位复杂分布式数据集中的相关数据,并了解数据的来源及其可靠性。 这种对数据源、历史和转换的清晰洞察,确保了决策建立在准确和可信的数据基础上。 数据质量 – 追溯数据从源头至当前状态的完整历程。 借助 Octopai,客户可以解决导致数据不可靠、决策失误和数据产品不达标的数据质量问题,确保整个企业都能使用可信的高质量数据。

– 追溯数据从源头至当前状态的完整历程。 借助 Octopai,客户可以解决导致数据不可靠、决策失误和数据产品不达标的数据质量问题,确保整个企业都能使用可信的高质量数据。 数据治理 – Octopai 通过自动将跨系统的数据映射和编目到知识中心,详细了解数据流、转换和流程,助力企业客户遵循 GDPR、CCPA、HIPAA 等多项法规。

Octopai 通过自动将跨系统的数据映射和编目到知识中心,详细了解数据流、转换和流程,助力企业客户遵循 GDPR、CCPA、HIPAA 等多项法规。 迁移协助 – 应用合作伙伴驱动的数据脉络和 Octomize AI 的 genAI 代理,帮助数据团队降低风险、减少错误,确保迁移到新环境中的数据保持准确、一致和可用。

“在利用数据做出业务关键决策时,企业承受不起盲点或不准确信息,当然也不应让寻找可信数据的过程拖慢进展。” Cloudera 首席执行官 Charles Sansbury 表示。 “我们的客户需要跨多个存储库自动发现数据,展现 Cloudera 数据环境内外资产的深层脉络,并利用强大的数据目录来识别可使用的数据资产。 收购 Octopai 平台增强了 Cloudera 的数据、分析和人工智能平台,使客户无论使用哪个数据管理供应商,都能获得更高的数据可见性。”

“Cloudera 和 Octopai 通过将集中式数据和元数据管理结合,实现了完美共生,”Octopai 首席执行官 Yael Ben Arie 表示。 “通过整合 Octopai 的元数据能力与 Cloudera 全面的数据、分析和人工智能平台,我们正在应对在多云和本地环境中理解和管理数据的关键挑战。 此次收购将使 Octopai 数据脉络和目录平台成为元数据管理的标准,同时加速 Cloudera 帮助客户迎接人工智能时代的使命。 我们很高兴能以前所未有的规模为各大组织提供企业级的数据脉络和元数据管理。”

该交易须满足惯例成交条件,Cloudera 预计交易将于 2024 年 11 月底前完成。 有关 Cloudera 收购 Octopai 平台的更多信息,请阅读 Cloudera 博客。

