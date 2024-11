クラウデラ (Cloudera)、オクトパイ (Octopai) のプラットフォームを買収し、ハイブリッドクラウドのデータエステート全体で信頼できるデータを提供する

オクトパイのベストインクラスのデータリネージおよびカタログプラットフォームは、発見可能性、品質、ガバナンスを企業に提供し、データ主導の意思決定を強化する

カリフォルニア州サンタクララ発 , Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ、アナリティクス、AIのための唯一の真のハイブリッドプラットフォームであるクラウデラは、 オクトパイ (Octopai B.I. Ltd.) のデータリネージおよびカタログプラットフォームを取得する最終契約を締結したと発表した。これらは、組織がデータを理解・管理するために役立つ。 今回の取引により、クラウデラのデータカタログとメタデータ管理機能が大幅に強化されることになる。

企業は、データ主導の意思決定を事業運営に取り入れる必要に迫られている。 AI、機械学習、予測分析イニシアチブにデータを活用したい企業は、全社的に関連性があり、コンテキストに適合し、信頼できるすべてのデータを見つけるための包括的なデータインテリジェンス戦略を必要としている。 しかし、多くの企業、特に規制が厳しく、機密性が高く、大量のデータを扱う金融、ヘルスケア、小売、通信などの企業にとって、データ資産全体を完全に把握することは、ハイブリッド環境をまたぐ複数のデータソリューションに対する機能を必要とするため、依然として困難である。

サンジモ (SanjMo) の主席アナリストであるサンジーブ・モハン (Sanjeev Mohan) は次のように述べている。「データ主導型の組織がハイブリッド分散型データアーキテクチャを採用する中、メタデータを自動的に管理できることは、データの統一されたセルフサービスビューを提供する上で非常に重要です。」 「統一されたメタデータ戦略により、データ消費者が信頼する分析的洞察を得ることができます。 また、セキュリティを確保し、ガバナンスを強化し、データ資産全体に一貫したビューを提供します。 クラウデラのデータ管理、ガバナンス、AI機能を、オクトパイの50件を超えるデータソースコネクタを持つエンタープライズ対応型マルチレイヤーのデータリネージおよび自動化されたメタデータ管理で補強することで、包括的なメタデータおよびデータインテリジェンスソリューションにつながります。」

2016年に設立されたオクトパイは、自動化されたデータマッピングとナレッジグラフを活用してメタデータを充実・活性化させ、データランドスケープに対する洞察を提供することで、メタデータ管理の状況を一変させた。 これは、直感的な使用体験とAIコパイロットと相まって、分析とAIの成果のための高品質データの利用を加速させる。 現在、大手企業におけるオクトパイの顧客は、変更または影響分析にかかる時間を節約し、データ運用におけるエラーとコストを削減し、進化を続ける規制に準拠している。

複雑なデータ環境におけるデータリネージ、データディスカバリー、データカタログ、マッピング、影響分析のためのオクトパイの自動化ソリューションは、クラウデラのモダンデータアーキテクチャ戦略を補完する。 オクトパイのビルトインメタデータ管理と多次元データリネージにより、クラウデラの顧客は無数のデータソリューションにわたって可視性を得ることができ、AI、予測分析、その他の意思決定ツールで、信頼性の高いデータを活用できる。 また、顧客は次のような改善点も期待できる:

データの発見性 - クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境を横断するすべてにおいて、複雑で分散したデータセットから関連するデータを素早く見つけ、データの起源とその信頼性を理解できる。 このようにデータソース、履歴、転換を明確に可視化することで、正確で信頼性の高いデータに基づいて意思決定が行われるようになる。

- クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境を横断するすべてにおいて、複雑で分散したデータセットから関連するデータを素早く見つけ、データの起源とその信頼性を理解できる。 このようにデータソース、履歴、転換を明確に可視化することで、正確で信頼性の高いデータに基づいて意思決定が行われるようになる。 データの品質 - データの出所から現在の状態までのデータの流れを追跡する。 オクトパイを利用することで、顧客は信頼性の低いデータ、不適切な意思決定、基準を満たさないデータ製品につながるデータ品質の問題を解決し、信頼できる高品質のデータを企業全体で活用できるようになる。

- データの出所から現在の状態までのデータの流れを追跡する。 オクトパイを利用することで、顧客は信頼性の低いデータ、不適切な意思決定、基準を満たさないデータ製品につながるデータ品質の問題を解決し、信頼できる高品質のデータを企業全体で活用できるようになる。 データガバナンス - システム全体のデータをナレッジハブに自動的にマッピングしてカタログ化し、データフロー、変換、プロセスに関する詳細な洞察を併用することで、オクトパイは企業顧客がGDPR、CCPA、HIPAAなどの規制に準拠するのを支援できる。

システム全体のデータをナレッジハブに自動的にマッピングしてカタログ化し、データフロー、変換、プロセスに関する詳細な洞察を併用することで、オクトパイは企業顧客がGDPR、CCPA、HIPAAなどの規制に準拠するのを支援できる。 移行支援 - パートナー主導のリネージとオクトマイズ AI (Octomize AI) 生成AI エージェントをデータチームに適用することで、リスクを軽減し、エラーを削減し、移行したデータが新しい環境に移動しても正確で一貫性があり、使用可能であることを保証する。

クラウデラのチャールズ・サンズベリー (Charles Sansbury) CEOは次のように述べている。「企業がビジネスクリティカルな意思決定を行うためにデータを使用する場合、盲点や不正確さを持つ余裕はなく、信頼できるデータを特定することで進歩を遅らせるべきではありません。」 「当社のお客様は、複数のリポジトリにまたがるデータを自動検出し、クラウデラ資産内外の資産の深いリネージを示し、堅牢なデータカタログを活用して消費可能なデータ資産を特定する必要があります。 オクトパイのプラットフォームを買収することで、クラウデラのデータ、アナリティクス、AIプラットフォームが強化され、お客様がデータ管理プロバイダーに関係なく、データの可視性を高めることができるようになります。」

オクトパイのCEOであるイェール・ベン・アリー (Yael Ben Arie) は次のように述べている。「クラウデラとオクトパイは、一元化されたデータとメタデータを管理することで、完璧な共生を実現しています。」 「オクトパイのメタデータ機能とクラウデラの包括的なデータ、アナリティクス、AIプラットフォームを組み合わせることで、マルチクラウドとオンプレミス環境全体でデータを理解 ・管理するという重要な課題に取り組んでいます。 この買収により、オクトパイのデータリネージとカタログプラットフォームがメタデータ管理の標準として確立され、AI時代に向けてお客様を準備するというクラウデラの事業目標が加速されます。 エンタープライズ等級のデータリネージとメタデータ管理を、かつてない規模で組織に提供できることに胸を躍らせています。」

この取引には慣習的な前提条件が付随している。クラウデラは、取引完了は2024年11月末以前になると予想している。 クラウデラによるオクトパイのプラットフォーム買収の詳細については、クラウデラのブログを参照されたい。

クラウデラがどのようにして、貴組織で最大規模のデータボリュームからより多くの価値を引き出せるようにするかについて詳しくは、こちらを参照されたい: www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform。

クラウデラについて

クラウデラは、データ、分析、AIのための唯一の真のハイブリッドプラットフォームである。 クラウデラでは他のクラウド専業ベンダーと比較して100倍以上のデータを管理しており、グローバル企業がパブリッククラウドでもプライベートクラウドでもあらゆる種類のデータを貴重な信頼性されるインサイトに変換することを可能にしている。 同社のオープンデータレイクハウスは、ポータブルなクラウドネイティブ分析によるスケーラブルでセキュアなデータ管理を実現し、プライバシーを保護し、責任を持って信頼性の高いAIの展開を保証しながら、顧客がデータに生成AIモデルを適用できるようにしている。 金融サービス、保険、メディア、製造、政府など、世界最大のブランドが、現在および将来に不可能と思われた課題を解決するためにクラウデラを活用している。

詳細については、Cloudera.comにアクセスし、LinkedInおよびXでフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

